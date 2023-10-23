六甲高山植物園 一足早く「紅葉」が見頃！ 夜間イベント「ひか…
［阪神電気鉄道株式会社］
六甲山観光株式会社（本社：神戸市 社長：寺西公彦）が六甲山上で運営を行っている六甲高山植物園では、紅葉が見頃を迎えました。
紅葉は山から降りてくるといわれ、標高の高い六甲山では例年京都などの街よりも早く色づきます。当園では、イロハモミジをはじめ、ツツジ類やブナ、カラマツ、シロモジ、コアジサイ、高山植物のチングルマなど、様々な種類の紅葉をみることができ、深まる秋を感じさせてくれます。
また、11月23日（木・祝）までの土日祝は、六甲ミーツ・アート芸術散歩 2023 beyond関連イベントとして、園内の木々をライトアップしアート作品とともに幻想的な夜の園内をお楽しみいただく「ひかりの森～夜の芸術散歩～」を開催します。
◆六甲高山植物園 園内の紅葉木 約250本
【紅葉】…ドウダンツツジ・アカヤシオなどのツツジ類、イロハモミジ・ウリハダカエデなどのカエデ類
チングルマ、シラタマノキなどの高山植物
【黄葉】…ブナ、ダンコウバイ、シロモジ、カラマツ、コアジサイ
※当園の紅葉は、シラキから始まり、ブナ、カエデ類、ツツジ類、カラマツ、高山植物と移り変わります。
Instagramで最新の情報を紹介しています。 https://www.instagram.com/rokko_alpine_botanicalgarden/
【見頃ピーク】11月上旬頃まで 【期間】10月中旬～11月中旬
【備考】六甲山の最高峰は標高約931m、六甲高山植物園は標高約865m
六甲高山植物園の紅葉木
■ひかりの森～夜の芸術散歩～
様々に色づいた木々をライトアップし、昼間とは違う幻想的な夜の植物園をお楽しみいただけます。紅葉の魅力をお伝えする紅葉ガイドも実施しています。また、園内に展示されている六甲ミーツ・アート芸術散歩2023 beyond出展作品のライトアップや、高（※1）橋匡太氏による体験型の「キラ★キラ★キラリー～夜の絵具を探せ～」、赤坂有芽氏による夜間限定の観賞作品も展示します。
【期間】～11月23日(木・祝)の土日祝
【時間】17：00～20：00（19：30受付終了）
【場所】六甲高山植物園、ROKKO森の音ミュージアム
【料金】
大人1,900円、小人950円
六甲ミーツ・アート芸術散歩2023 beyondナイトパス付観賞パスポートでも鑑賞可能
【夜の紅葉散策ガイド】17：30～（予約不要）
◆営業概要
【開園期間】～11月23日(木・祝)【開園時間】10：00～17：00（16：30受付終了）
土日祝のみ「ひかりの森～夜の芸術散歩～」17：00～20：00（ナイトパス要）
【入園料】大人（中学生以上）900円／小人（4歳～小学生）450円
【駐車場】1,000円
（※1）高ははしごだか
六甲山ポータルサイト https://www.rokkosan.com/
リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/c6555fd447ad232bf513e6110c57f5ad5014b0a0.pdf
発行元：阪急阪神ホールディングス
大阪市北区芝田1-16-1
企業プレスリリース詳細へ （2023/10/23-18:16）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
FastLabel、NTTコミュニケーションズと共同でAI・人工知能EXPO秋（10月25日～27日）に出展(10/23 19:46)
【株式会社ひらまつ】野菜料理に特化したレストランガイド「We're Smart Green Guide 2023」に東京・丸の内「サンス・エ・サヴール」が初掲載(10/23 19:46)
ザ・ノース・フェイス、スパイバーとのトリプルネームで実現した世界初*・次世代繊維採用のランドクルーザープラド “NEWSCAPE”コンセプトを発表、次期発売のハイエース・マットブラック仕様も同時展示(10/23 19:46)
11月1日は計量記念日！ 計量記念日行事「都民計量のひろば２０２３」を開催(10/23 19:16)
TVアニメ『BANANA FISH』の放送5周年を記念して、「アッシュ・リンクス」のバースデーイラストをフィギュア化。(10/23 19:16)
【ルイ・ヴィトン】フォトブック「ファッション・アイ」シリーズに、新たに3タイトルを追加(10/23 19:16)
「メルディア・ラボ」開設第１弾：環境配慮型プロジェクト始動(10/23 19:16)
金沢マラソン2023 もてなしメッセ会場でランニングに最適な骨伝導ワイヤレスイヤホンを体感しよう！(10/23 19:16)
「和食さと」×「米・米粉消費拡大推進プロジェクト」(10/23 19:16)
【Patisserie KINEEL京都】勤労感謝の日に世界にひとつだけの「手書きの感謝の気持ち」を添えたオリジナルアニバーサリーケーキを届けようキャンペーンを10月23日から開催(10/23 19:16)
コロッケ特別防犯支援官が三重県亀山市で特殊詐欺に関する講演に出演 NTT西日本のナンバー・リクエスト利用など固定電話対策を訴え(10/23 19:16)
フルラ 2024年 クルーズ コレクションを発表(10/23 19:16)
渋谷からＪリーグを目指すSHIBUYA CITY FCが千駄ヶ谷区民施設指定管理者に決定！(10/23 19:16)
名古屋イラストレーターズクラブ展に名古屋造形大学の教員が出品します(10/23 19:16)
第６回フード！スマイルフェスティバルinふじえだ(10/23 19:16)
世界初（※1）！自動給水・排水デュアルステーション設計「SwitchBotお掃除ロボットS10」10月17日（火）よりKickstarterプロジェクト始動(10/23 19:16)
【クリケット】男子U19日本代表がアジアカップ出場権獲得！(10/23 19:16)
関西物流センター新設に関するお知らせ(10/23 19:16)
「無糖×強炭酸×CBD」が生む“攻め”のリラクゼーションドリンクがVOXから新発売(10/23 19:16)
「置き場所」も「インク」も「電源」もいらない。どこでも即印刷！モバイルプリンター ” Paperang F2S ” 登場！Machi-ya（Campfire）で販売中！(10/23 19:16)
ポイ活アプリ「当たる歩数計TOKUPO」が10万ダウンロードを突破！記念して、「10万DL達成キャンペーン」を実施します。(10/23 19:16)
中野AUTUMN FESTIVAL～もっと楽しい街へ～(10/23 19:16)
大人エモーショナルから初水着まで…さまざまなカットに挑戦！原菜乃華、多彩な瞬間をきりとった1st写真集から、先行カット公開！(10/23 18:46)
「with12月号」カバー＆12ページの特集にKing & Princeの永瀬廉さんが登場。情熱を秘めたやわらかな視線にうっとり！(10/23 18:46)
『404 GAME RE:SET -エラーゲームリセット-』“開発課コロシアム”を10月24日（火）より開催！新キャスト「バーチャコップ（アノード）」が登場(10/23 18:46)
『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』 3属性のボスに挑む「武技研鑽競技会」開催！豪華報酬がGETできる「アルケープレミアパス」も登場！(10/23 18:46)
声優・大西亜玖璃のソロラジオ復活！「大西亜玖璃のDo you AuDee？」第2弾配信スタート！(10/23 18:46)
「チアフル親子カフェ」が累計参加組数2,000組を突破！突破を記念して「特別版チアフル親子カフェ」の開催を決定！(10/23 18:46)
絵画コンクール「ぼくとわたしの阪神電車」結果発表！ 大賞に輝いたのは神戸市の檜山 大翔(ひやま ひろと)さん（小学6年生）(10/23 18:46)
霜降り明星・粗品の公式YouTubeチャンネルで特に人気を誇る「麻雀」SP版!!24時間に及ぶ長時間バトルを、6時間にまとめた特別番組を放送!!『24時間麻雀』(10/23 18:46)