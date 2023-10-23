［阪神電気鉄道株式会社］

六甲山観光株式会社（本社：神戸市 社長：寺西公彦）が六甲山上で運営を行っている六甲高山植物園では、紅葉が見頃を迎えました。







紅葉は山から降りてくるといわれ、標高の高い六甲山では例年京都などの街よりも早く色づきます。当園では、イロハモミジをはじめ、ツツジ類やブナ、カラマツ、シロモジ、コアジサイ、高山植物のチングルマなど、様々な種類の紅葉をみることができ、深まる秋を感じさせてくれます。

また、11月23日（木・祝）までの土日祝は、六甲ミーツ・アート芸術散歩 2023 beyond関連イベントとして、園内の木々をライトアップしアート作品とともに幻想的な夜の園内をお楽しみいただく「ひかりの森～夜の芸術散歩～」を開催します。



◆六甲高山植物園 園内の紅葉木 約250本

【紅葉】…ドウダンツツジ・アカヤシオなどのツツジ類、イロハモミジ・ウリハダカエデなどのカエデ類

チングルマ、シラタマノキなどの高山植物

【黄葉】…ブナ、ダンコウバイ、シロモジ、カラマツ、コアジサイ

※当園の紅葉は、シラキから始まり、ブナ、カエデ類、ツツジ類、カラマツ、高山植物と移り変わります。

Instagramで最新の情報を紹介しています。 https://www.instagram.com/rokko_alpine_botanicalgarden/

【見頃ピーク】11月上旬頃まで 【期間】10月中旬～11月中旬

【備考】六甲山の最高峰は標高約931m、六甲高山植物園は標高約865m



六甲高山植物園の紅葉木





■ひかりの森～夜の芸術散歩～

様々に色づいた木々をライトアップし、昼間とは違う幻想的な夜の植物園をお楽しみいただけます。紅葉の魅力をお伝えする紅葉ガイドも実施しています。また、園内に展示されている六甲ミーツ・アート芸術散歩2023 beyond出展作品のライトアップや、高（※1）橋匡太氏による体験型の「キラ★キラ★キラリー～夜の絵具を探せ～」、赤坂有芽氏による夜間限定の観賞作品も展示します。

【期間】～11月23日(木・祝)の土日祝

【時間】17：00～20：00（19：30受付終了）

【場所】六甲高山植物園、ROKKO森の音ミュージアム

【料金】

大人1,900円、小人950円

六甲ミーツ・アート芸術散歩2023 beyondナイトパス付観賞パスポートでも鑑賞可能

【夜の紅葉散策ガイド】17：30～（予約不要）





◆営業概要

【開園期間】～11月23日(木・祝)【開園時間】10：00～17：00（16：30受付終了）

土日祝のみ「ひかりの森～夜の芸術散歩～」17：00～20：00（ナイトパス要）

【入園料】大人（中学生以上）900円／小人（4歳～小学生）450円

【駐車場】1,000円



（※1）高ははしごだか





六甲山ポータルサイト https://www.rokkosan.com/



リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/c6555fd447ad232bf513e6110c57f5ad5014b0a0.pdf



発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1



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