04 Limited Sazabys、人気コンテンツに15変…
［日本コロムビア株式会社］
10月12日にリリースされた、04 Limited Sazabysの約4年ぶりのフルアルバム『Harvest』より
「Galapagos II」のMVが公開された。
＜04 Limited Sazabys「Galapagos II」MUSIC VIDEO：https://youtu.be/wJnoy5GJwho ＞
この曲は前作アルバム『SOIL』に収録されていた「Galapagos」の続編にあたる曲。
目まぐるしい転調もさながら、キャッチーなのに挑戦的かつ斬新なミクスチャーナンバーとなっている。
MVではGEN（B, Vo）、HIROKAZ（G）、RYU-TA（G, Cho）、KOUHEI（Dr, Cho）のそれぞれが
様々なキャラクターに扮し、目まぐるしい15の場面展開で構成。
奇想天外、ユーモラスかつカオスな映像から1秒も目が離せない。
映像は前作「Galapagos」( https://youtu.be/gwzrwBR_VVI ) 同様に田辺秀伸が手掛けている。
遊び心あふれるフォーリミらしいMVは必見だ。
また、04 Limited Sazabysはアルバム『Harvest』を引っさげて全国36公演のツアーを敢行中。
最多レベルで全国フェスへ引っ張りだこの彼らだが、国内最大の年越しロックフェス「COUNTDOWN JAPAN」では
最大のステージにて大晦日に初の年越しカウントダウンを担当することも発表された。
ライブモンスターである”フォーリミ”から目が離さないでおこう。
04 Limited Sazabysフルアルバム『Harvest』の詳細や特典情報、および全国ツアーの詳細は
特設サイト（https://www.04limitedsazabys.com/feature/harvest）をチェックしよう。
【リリース情報】
04 Limited Sazabys
04th Full Album『Harvest』
2022年10月12日(水)発売
初回盤（CD+Blu-ray） COZP-1944/5 ￥5,000 (￥4,545+tax)
初回盤（CD+DVD）COZP-1942/3 ￥4,444 (￥4,040+tax)
通常盤（CD） COCP-41837 ￥1,100 (￥1,000+tax)
＜CD＞14曲+ Bonus track(※CDのみ収録)
01. Every
02. Keep going 〈TVアニメ『弱虫ペダルLIMIT BREAK』 オープニングテーマ〉
03. Glowing
04. fade
05. Finder
06. Predator
07. Jumper 〈Reebok “ZIG KINETICA” コラボ曲〉
08. Honey
09. Cycle 〈パラスポーツアニメ パラサイクリング編 テーマ曲〉
10. hug
11. Galapagos II
12. kiki
13. Harvest
14. Just
15. F.A.L(Bonus track) ※CDのみ収録
＜Blu-ray / DVD＞
・YON FES 2022 Live & Documentary
・Harvest 完成記念慰安旅行? ～大収穫!?キャンプ編～
・「F.A.L」MUSIC VIDEO (Bonus track)
＜初回盤のみ＞
●プレイパス対応(Blu-ray、DVDのみ対応)※映像がスマホで簡単再生できる「プレイパス」サービス対応
04 Limited Sazabys『Harvest』特設サイト：https://www.04limitedsazabys.com/feature/harvest
04th Full Album 『Harvest』トレーラー：https://youtu.be/qDSP64HCXd4
CD：https://lit.link/04limitedsazabys
配信：http://lnk.to/harvest
＜最新MV＞
04 Limited Sazabys「Jumper」MUSIC VIDEO：https://youtu.be/etTQBYrR8dU
04 Limited Sazabys「Just」MUSIC VIDEO：https://youtu.be/6PQNyejGgwo
04 Limited Sazabys「fade」MUSIC VIDEO：https://youtu.be/bklOyyQeOSM
04 Limited Sazabys「Keep going」MUSIC VIDEO：https://youtu.be/mHflQcU__V4
04 Limited Sazabys「Galapagos II」MUSIC VIDEO：https://youtu.be/wJnoy5GJwho
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【アルバムツアー】
04 Limited Sazabys「Harvest tour 2022」
10月18日(火) 千葉LOOK w/ Maki
10月20日(木) 水戸LIGHT HOUSE w/ the dadadadys
10月23日(日) HEAVEN'S ROCK宇都宮 VJ-2 w/ SonoSheet
10月27日(木) 松山WstudioRED w/ KUZIRA
10月28日(金) 高知キャラバンサライ w/ KUZIRA
11月3日(木祝) 小樽GOLD STONE w/ KALMA
11月5日(土) 帯広MEGA STONE w/ FOMARE
11月6日(日) 旭川CASINO DRIVE w/ FOMARE
11月10日(木) 郡山Hip Shot Japan w/ 鉄風東京
11月12日(土) 盛岡club change WAVE w/ totemぽぉる
11月13日(日) 秋田club SWINDLE w/ totemぽぉる
11月16日(水) 浜松窓枠 w/ TETORA
11月17日(木) 神戸太陽と虎 w/ reGretGirl
11月19日(土) 周南RISING HALL w/ Jam Fuzz Kid
11月23日(水祝) 金沢EIGHT HALL w/ プッシュプルポット
11月24日(木) 長野CLUB JUNK BOX w/ See You Smile
11月26日(土) 甲府KAZOO HALL w/ かずき山盛り
12月1日(木) 鹿児島CAPARVO HALL w/ ネクライトーキー
12月2日(金) 熊本B.9 V1 w/ ネクライトーキー
12月4日(日) 長崎DRUM Be-7 w/ ジ・エンプティ
12月8日(木) 京都MUSE w/ サバシスター
12月10日(土) 岐阜club-G w/ SHIFT_CONTROL
12月11日(日) 豊橋club KNOT w/ Some Life
詳細：https://www.04limitedsazabys.com/
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04 Limited Sazabys「Harvest tour 2023 ～one man series～」
1月16日(月) Zepp Haneda (TOKYO)
1月17日(火) Zepp Haneda (TOKYO)
1月20日(金) Zepp Sapporo
1月22日(日) 仙台GIGS
1月26日(木) Zepp Osaka Bayside
1月27日(金) Zepp Osaka Bayside
2月1日(水) KT Zepp Yokohama
2月3日(金) 新潟LOTS
2月5日(日) 高松festhalle
2月6日(月) BLUE LIVE HIROSHIMA
2月8日(水) Zepp Fukuoka
2月15日(水) Zepp Nagoya
2月16日(木) Zepp Nagoya
詳細：https://www.04limitedsazabys.com/
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■プロフィール
04 Limited Sazabys （フォーリミテッドサザビーズ）
GEN（B, Vo）、HIROKAZ（G）、RYU-TA（G, Cho）、KOUHEI（Dr, Cho）
2008年名古屋にて結成の4 ピースロックバンド。
2015年に1st Full Album『CAVU』をリリースしメジャー進出。
2016年4月、バンド主催の野外フェス"YON FES 2016" を地元・愛知県で初開催。
2017年には日本武道館公演を行い即日完売。2018年には結成10周年を迎え、東名阪アリーナツアーを行う。
同年10月には3rd Full Album『SOIL』をリリース、2019年9月にシングル「SEED」を缶の形態でリリース。さいたまスーパーアリーナで単独公演"YON EXPO" を開催。2020年11月には、Aichi Sky Expo にて"YON EXPO'20" を開催した。
2021年9月に約2年ぶりの新作となる「fade / Just」をリリース、全国ツアー『Deliver 04 you tour』を敢行、11月に幕張メッセにて"YON EXPO'21" を開催した。2022年4月2日、3日 に"YON FES 2022" を主催。
2022年10月12日に4年ぶりとなる4th Full Album『Harvest』をリリース。10月18日より全36公演の全国ツアー「Harvest tour 2022-2023」 を開催する。
Vo.GEN の少年のようなハイトーンボイスから繰り出されるグッドメロディーかつ疾走感溢れる楽曲と、圧倒的なライブパフォーマンスは観る者の心を掴む。
＜Official Site＞
HP：https://www.04limitedsazabys.com
Twitter：https://twitter.com/04LS_nagoya
Instagram：https://www.instagram.com/04limitedsazabys_official/
YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/user/04LimitedSazabys
公式LINEアカウント：https://line.me/R/ti/p/@04limitedsazabys
オフィシャルFC「YON TOWN」：https://sp.04limitedsazabys.com/
企業プレスリリース詳細へ （2022/11/22-09:16）
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