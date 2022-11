[日本コロムビア株式会社]







ファン待望の新曲「一心同体」を10月にリリースしたきゃりーぱみゅぱみゅが、TikTok「Effect House」とコラボレーションしたオリジナルエフェクトが発表された。

今回公開された「一心同体」エフェクトは、ハロウィンを前に公開された「Crazy Party Night ~ぱんぷきんの逆襲~」エフェクトに続き、TikTokの人気エフェクトクリエイター・やえがし氏が「Effect House」で制作したきゃりーぱみゅぱみゅとのコラボエフェクトの第二弾となる。

最新のエフェクトには、きゃりーぱみゅぱみゅが自身のケガをキャラクター化してMVに登場させ、“天才的”と話題になった「傷くん」が登場。



この夏に左脚を8針縫う大ケガをしたきゃりーだが、「一生治らない傷。怪我した当初は落ち込むかもしれないけど傷も自分自身なのだからこれからの人生愛してあげてね」と、跡に残る傷をも前向きに捉え、「一心同体」の楽曲と共にポジティブなメッセージへと変えファンに届けていた。

エフェクトでは、そんな「傷くん」が撮影者の頬に出現。一緒に歌い出してくれるように見える仕様になっている。

さらに、撮影時にスクリーンをタップすると「傷くん」を手に移動させて遊ぶこともできる。

現在、「一心同体」エフェクトを使用した動画がきゃりーぱみゅぱみゅ公式アカウント(https://www.tiktok.com/@kyary_official)にて公開されているので要チェックだ。



キュートな「一心同体」エフェクトを使ってTikTokでの投稿を楽しもう。



また、「Crazy Party Night~ぱんぷきんの逆襲~」や「一心同体」も披露された日本武道館公演「UMA 105」のアーカイブ配信が現在公開されている。

ライブ初披露となった「一心同体」のパフォーマンスをお見逃しなく。





【TikTok情報】

エフェクトの遊び方

下記3つの方法のいずれかで、エフェクト撮影をお楽しみいただけます。

1.スマートフォンからクリエイター・やえがしのアカウント(https://www.tiktok.com/@x8ega4x)へ行き、アカウントページの真ん中のエフェクトタブボタンからご使用ください。

2.TikTokのアプリケーションを立ち上げ、撮影ページから「エフェクト」を選択し、エフェクト検索から「一心同体 by @x8ega4x」を検索してご使用ください。

3.TikTokのアプリケーションを立ち上げ、「友達」または「Now」ページ左上から「スキャン」画面へ行き、下記QRコードをスキャンしてご使用ください。









【最新リリース】

2022年10月5日配信リリース

『一心同体』(中田ヤスタカ プロデュース)



1.一心同体

2.一心同体(Instrumental)

3.一心同体(TV edit)

配信:https://lnk.to/KPP_Isshindoutai

オフィシャルミュージックビデオ:https://youtu.be/D5LF3WChRrA





【武道館公演 アーカイブ配信】

10th ANNIVERSARY JAPAN TOUR 2022 -TOUR FINAL- UMA 105

Zaiko Connectにて全世界配信

配信期間:2022年10月19日(水)~2023年1月19日(木)

詳細 https://connect.zaiko.io/e/kpp10





【LIVE INFORMATION】

『きゃりーぱみゅぱみゅ Special Live 2022 ~Back To Coachella~』

・2022年12月20日(火)

なんばHatch(大阪府)

・2022年12月21日(水)、22日(木)

EX THEATER ROPPONGI(東京都)



[各プレイガイド先行]

受付期間:11/21(月)12:00~11/27(日)23:59まで

▼ローチケ

プレリクエスト

受付URL:https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=293206

▼チケットぴあ

プレリザーブ

受付URL:https://w.pia.jp/t/kyary-backtocoachella/



▼イープラス

プレオーダー

受付URL:https://eplus.jp/kyary/





◆きゃりーぱみゅぱみゅ 公式サイト http://kyary.asobisystem.com

◆きゃりーぱみゅぱみゅ10周年特設サイト http://kpp10.jp

◆きゃりーぱみゅぱみゅ OFFICIAL Twitter https://twitter.com/pamyurin

◆きゃりーぱみゅぱみゅ STAFF Twitter https://twitter.com/kyarystaff

◆きゃりーぱみゅぱみゅ Instagram https://www.instagram.com/kyarypappa/

◆きゃりーぱみゅぱみゅ STAFF Instagram https://instagram.com/kyarystaff/

◆きゃりーぱみゅぱみゅ公式ファンクラブ「KPP CLUB」https://kyary.net/

◆きゃりーぱみゅぱみゅ YouTube Channel https://www.youtube.com/user/kyarypamyupamyuTV



他、最新情報はこちらから:https://lit.link/kpp



【きゃりーぱみゅぱみゅ プロフィール】



きゃりーぱみゅぱみゅ

1993年1月29日生まれ

東京都出身 / アーティスト



高校を卒業した2011年8月に、中田ヤスタカプロデュースによるミニアルバム「もしもし原宿」でメジャーデビュー。2012年5月にリリースした初のフルアルバム「ぱみゅぱみゅレボリューション」は、オリコンデイリーチャート初登場1位、さらにiTunesでも日本総合チャートや世界各国のエレクトロチャートで1位を獲得。その後、自身初となる全国ツアー、日本武道館単独公演、NHK紅白歌合戦初出場と快進撃を続ける。2013年には、初めてのワールドツアー(8つの国と地域、13都市)を大成功させ、2013年6月に満を持して発表したセカンドアルバム「なんだこれくしょん」は、オリコンウィークリーチャート初登場1位を獲得。

そして2014年、2度目となるワールドツアー(11の国と地域、15都市)も大成功で終え、サードアルバム「ピカピカふぁんたじん」は、北南米、欧州、オセアニア、アジア圏など世界4大陸、15ヶ国(地域)で同時発売。2作連続となるオリコンウィークリーチャート初登場1位を獲得。そして約3万5千人を動員したホールツアー「きゃりーぱみゅぱみゅの雲の上のHEAVEN’S DOOR」(15都市17公演)、さらに自身最大規模のアリーナツアー「きゃりーぱみゅぱみゅのからふるぱにっくTOY BOX」(9公演)が大盛況のうちに終了。

デビュー5周年を迎えた2016年には、初のアニバーサリーイヤーとして、自身初となるベストアルバム「KPP BEST」の発売や、3度目のワールドツアーの開催など、様々な企画を展開。2018年には4度目のワールドツアーを開催し、フォースアルバム「じゃぱみゅ」をリリース。全国20箇所を巡るホールツアー「星屑のチェリーマティーニ」を開催。

2019年、日本の歴史や伝統にゆかりのある場所で開催する「音ノ国ライブツアー」を発表。3月にツアー第一弾として日本遺産でもある「出雲大社」で一夜限りのスペシャルライブ「まぼろしのユートピア~出雲大社の夜~」、第二弾として江戸時代から続く日本最古の歴史を持つ劇場「南座」で伝統の歌舞伎とのコラボレーションライブを開催。2020年には、レディー・ガガが国際女性デーを祝してセレクトしたプレイリスト「ウーマン・オブ・チョイス」に、世界中の力強い女性の一人として選出。世間の常識にとらわれず、思いのままに表現するクリエイティビティや自身の発言に、世界から注目が集まる。

そして、デビュー10 周年イヤーとなる2021 年、さらなる自由な表現の発信地として新レーベル「KRK LAB」を発足。

2022年1月、最新アルバム「キャンディーレーサー」を引っ提げ過去最大規模の全国ツアー「きゃりーぱみゅぱみゅ10th ANNIVERSARY JAPAN TOUR 2022 CANDY WAVE」を開催。何にも縛られることのない表現に挑戦し続ける『HARAJUKU』そして『JAPANESE POP』アイコン。



