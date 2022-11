[日本コロムビア株式会社]

11月23日発売に20周年記念アルバム「キミボク」を発売するアルカラが、20周年記念全国ワンマンツアー「キミとボク TOUR」の開催を発表した。







このツアーは、2023年1月28日(土)金沢VAN VAN V4を皮切りに、2023年3月21日(火)Zepp Diver City TOKYO、まで全13公演を実施。ニューアルバム「キミボク」からは勿論、20年分の楽曲を披露するオールタイムベスト ライブとなるだろう。



11月26日(土)には20周年記念ワンマンライブ「YAON no OTOKO」を日比谷野外大音楽堂にて開催。日比谷野音限定「キミボク」(COCP-41912)購入者特典として、先着でメンバー全員のサイン入り「キミボク」B2告知ポスターのプレゼントも決定。「キミボク」発売直後のライブなので是非会場に足を運んでほしい!



■20周年記念ワンマンライブツアー

「キミとボク TOUR」

1月28日(土)金沢vanvan V4

OPEN 17:30/START 18:00

チケット:¥5,000(ドリンク代別)

1月29日(日)新潟CLUB RIVERST

OPEN 17:30/START 18:00

チケット:¥5,000(ドリンク代別)

2月4日(土)福岡BEAT STATION

OPEN 17:30/START 18:00

チケット:¥5,000(ドリンク代別)

2月5日(日)熊本NAVARO

OPEN 17:30/START 18:00

チケット:¥5,000(ドリンク代別)

2月11日(土)盛岡CLUB CHANGE WAVE

OPEN 17:30/START 18:00

チケット:¥5,000(ドリンク代別)

2月12日(日)仙台MACANA

OPEN 17:30/START 18:00

チケット:¥5,000(ドリンク代別)

2月18日(土)札幌Sound Lab mole

OPEN 17:30/START 18:00

チケット:¥5,000(ドリンク代別)

2月23日(木)高松DIME

OPEN 18:30/START 19:00

2月25日(土)岡山PEPPER LAND

OPEN 17:30/START 18:00

チケット:¥5,000(ドリンク代別)

2月26日(日)広島SECOND CRUTCH

OPEN 17:30/START 18:00

チケット:¥5,000(ドリンク代別)

3月5日(日)大阪 心斎橋BIG CAT

OPEN 17:15/START 18:00

チケット:¥5,500(ドリンク代別)

3月6日(月)名古屋DIAMOND HALL

OPEN 18:15/START 19:00

チケット:¥5,500(ドリンク代別)

3月21日(火)Zepp Diver City TOKYO

OPEN 17:00/START 18:00

チケット:¥5,500(ドリンク代別)



・FC先行抽選受付

11月20日(日)20:00~11月25日(金)23:59まで

URL : https://fanicon.net/fancommunities/3487

・オフィシャルHP先行

11月26日(土)12:00~12月04日(日)23:59まで

URL : https://arukara.net/



■アルカラ20周年記念ワンマンライブ「YAON no OTOKO!!」

2022年11月26日(土)

日比谷野外大音楽堂

OPEN 16:30 / START 17:30

全席指定 ¥5,000-

・チケット一般販売受付中!

e+

eplus.jp/arukara/

ぴあ

https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2225593

ローソン

https://l-tike.com/search/?lcd=73886



■RELEASE

アルカラ

結成20周年記念アルバム

キミボク

11/23(水)リリース

COCP-41912 ¥3,300(税込)





1. tonight

2. 目の前には

3. Dance Inspire (album version)

4. DADADADA!!

5. 秘密 (band arrange)

6. 鮮やかなるモノクローム

7. ゼロの雨に撃たれて

8. boys & girls (band arrange)

・「tonight」、主要サイトで配信中

https://arukara-nc.lnk.to/kimiboku

・「tonight」ミュージックビデオ

https://youtu.be/avtC21cjsPY



■スペースシャワーTV「アルカラ結成20周年記念開店!スナックたいちゃん」

出演:アルカラ

ゲスト:石毛輝(the telephones) / 柴田隆浩(忘れらんねえよ) / 田邊駿一(BLUE ENCOUNT) / 山中拓也(THE ORAL CIGARETTES)

放送日程:12/27(火)24:00~25:00

番組サイト:https://www.spaceshowertv.com/program/special/2212_arukara.html

*スペシャオンデマンドでも同時配信!

配信期間:12/27(火)24:00~3/27(月)23:59

配信URL:https://vod.spaceshower.jp/p/1S001_087188_2212270



■ライブ

12/20(火) HEAVEN'S ROCK 宇都宮

HEAVEN’S ROCK Utsunomiya 22nd Anniversary #20

開場 18:00 開演 18:30

前売 ¥4300

w) ハンブレッダーズ



12/21(水) GRIT at Shibuya

Mix × Fix

開場 19:00 開演 19:30

前売 ¥4000 +1D

w) ABSTRACT MASH



12/25(日) 稲毛K’s DREAM

・稲村太佑弾き語り

folca NEW EP “uneksia” レコ発 ️ [✊] [✌] ️ [🖐] (グーチョキパー)Days TOUR folca presents “Owl Night Club -Xmas night-”

開場 18:00 開演 18:30 | 前売 ¥3000 +1D

w) folca,HERE,W-DRUG DELIVERY SYSTEM



2023/1/7(土) 神戸live music club PADOMA

・稲村太佑弾き語り

帰ってきた三羽烏

開場 16:30 開演 17:00 | 前売 ¥4000

w) 大石昌良 / 高木誠司





■オフィシャルHP:https://arukara.net/

■日本コロムビアHP:https://columbia.jp/artist-info/arukara/



