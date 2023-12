[吉本興業株式会社]

2024年2月26日(月)~3月3日(日)東京カルチャーカルチャーにて開催決定!





このたび、新型エンタメコメディショー『THE EMPTY STAGE GRAND 2024 WINTER』を、2024年2月26日(月)~3月3日(日)に東京カルチャーカルチャーにて開催することが決定いたしました。

日本のお笑いシーンに新風を吹き込んだ『THE EMPTY STAGE(ジ・エンプティ・ステージ)』とは、アメリカ最大級のコメディ集団「The Second City(セカンド・シティ)」の即興コントメソッドを持ち込んだ「新ジャンルの即興コントショー」をお届けする新型エンタメショーです。2014年から開始された『THE EMPTY STAGE』も来年には10周年を迎えるに辺り、今までは「One-Man Talk Show」として、一人喋りの即興トークショーをお届けしておりましたが、今回は初の試みに 「Two-Man Talk Show」として、一人喋りのプロたちをここでしか見られない組み合わせでタッグを組み、豪華な即興クロストークを繰り広げます。







「Two-Man Talk Show」には、人気実力を兼ねそろえた佐久間一行、銀シャリ・橋本、相席スタート・山添らも2023年夏公演に続き出演。また、おいでやす小田、囲碁将棋・文田、マユリカ・中谷、ロングコートダディ、ダイタク、カゲヤマ・益田、EXIT・りんたろー。、紅しょうが・稲田、オズワルド・伊藤など、メディアや賞レースで活躍中の14名が初登場。「IMPROV SHOW featuring The Second City」には、ダンビラムーチョやEverybody、スクールゾーン・俵山、大谷健太、イチキップリン、西村ヒロチョなど新進気鋭の若手たちが織り成す、一期一会の化学反応を思う存分お楽しみいただけます。台本もなく道具もなく、舞台にあるのはただ芸人の腕とパフォーマンスのみ。お題は会場にお越しいただいた観客の皆さまからいただく、単語やテーマなど様々。会場のみの少人数のお客様に、お酒やお食事を楽しみながらご観覧いただけるプレミアムなショー形式となっております。





開催概要

THE EMPTY STAGE GRAND(ジ・エンプティ・ステージ グランド)2024 WINTER

【開催期間】2024年2月26日(月)~2024年3月3日(日)

【会場】東京カルチャーカルチャー(https://tokyocultureculture.com/access)

住所︓東京都渋谷区渋谷1-23-16 cocoti SHIBUYA 4階

【料金】前売4,500円|当日5,000円

※整理番号付自由席

※飲食メニューあり(別途1オーダー制)

【主催】吉本興業株式会社



公演スケジュール

●2月26日(月)19:00開演

山添寛(相席スタート)×中谷(マユリカ)/チームB/⽵若元博(バッファロー吾郎)

●2月27日(⽕)19:00開演

橋本直(銀シャリ)×文田大介(囲碁将棋)/チームC/川谷修⼠(2丁拳銃)

●2月28日(水)19:00開演

りんたろー。(EXIT)×益田康平(カゲヤマ)/チームC/宮平享奈緒(セブンbyセブン)

●2月29日(木)19:00開演

吉本大(ダイタク)×兎(ロングコートダディ)/チームB/⽟城泰拙(セブンbyセブン)

●3月1日(金)19:00開演

吉本拓(ダイタク)×堂前透(ロングコートダディ)/チームA/森本英樹(ニブンノゴ!)

●3月2日(土)13:00開演

佐久間一行×石井ブレンド/チームA/⽟城泰拙(セブンbyセブン)

●3月2日(土)19:00開演

おいでやす小田× 稲田美紀(紅しょうが)/チームB/川谷修⼠(2丁拳銃)

●3月3日(日)13:00開演

伊藤俊介(オズワルド)×京極風斗(9番街レトロ)/チームA/森本英樹(ニブンノゴ!)

●3月3日(日)19:00開演

辻(ニッポンの社長)×市川刺身(そいつどいつ)/チームC/⽵若元博(バッファロー吾郎)



『Two-Man Talk Show』概要・出演者

芸人がその身一つで舞台に立ち、たった一人で繰り広げてきた 『One-Man Talk Show』がパワーアップし、

ここでしか見られない組み合わせでの即興クロストーク『Two-Man Talk Show』として開催。

先日開催された、日本テレビ「THE W 2023」優勝の紅しょうが・稲田美紀や、ABCテレビ・テレビ朝日系「M-1グランプリ2023」でファイナリストになったマユリカ・中谷、TBS「キングオブコント2023」で見事2位を獲得したカゲヤマ・益田らが初参戦!

トーク力に定評のあるメンバー18名が、各公演2名ごと出演する豪華なライブ。

ツーマントークを実施したことのないメンバーでの組み合わせで、飛ぶ鳥を落とす勢いの人気と実力を兼ねそろえた一夜限りのプレミアムトークをお楽しみいただきます。

<Two-Man Talk Show> ※出演日順

山添寛(相席スタート)、中谷(マユリカ)、橋本直(銀シャリ)、文田大介(囲碁将棋)、りんたろー。(EXIT)、益田康平(カゲヤマ)、吉本大(ダイタク)、兎(ロングコートダディ)、吉本拓(ダイタク)、堂前透(ロングコートダディ)、佐久間一行、石井ブレンド、おいでやす小田、稲田美紀(紅しょうが)、伊藤俊介(オズワルド)、京極風斗(9番街レトロ)、辻(ニッポンの社長)、市川刺身(そいつどいつ)



『IMPROV SHOW featuring The Second City』(即興コント) 出演者

シカゴを本拠地とし、マイク・マイヤーズ(オースティン・パワーズ/シュレック)、マシ・オカ(HEROES)、ビル・マーレイ(ゴーストバスターズ/ロスト・イン・トランスレーション)など数多くのスターコメディアンを輩出し続ける「The Second City」。

その即興コントのシステムを用いた、『IMPROV SHOW featuring The Second City』に出演するメンバーは、

ABCテレビ・テレビ朝日系「M-1グランプリ2023」でファイナリストになったダンビラムーチョは、2023年夏公演に引き続き、今回も参戦!その他、クセになるリズム芸で若者に人気のEverybodyや、フジテレビ系「ザ・細かすぎて伝わらないモノマネ」では常連となった演技派コント師、スクールゾーン・俵山など、よしもと所属の新進気鋭の芸人18名。

音楽はhitomiに「LOVE2000」を楽曲提供するなど、数々の音楽シーンで活躍しているミュージックディレクター・鎌田雅人が、即興で効果音やBGMを、キーボード・ギターなどの楽器を奏でてその場限りのシーンを彩ります。

台本は無く、会場にいる観客の皆様からお題をもらい、それを元に即興でコメディを創っていく出演者も観客も誰も想定できない、筋書きのないコントショーをお楽しみください。

<即興コント出演者>

≪TEAM A≫

西村ヒロチョ、おーちゃん(バビロン)、ノリ(バビロン)、千葉ストロガノフ(バビロン)、タクトOK!!(Everybody)、かわなみchoy?(Everybody)

≪TEAM B≫

イチキップリン、トニーフランク、タコス(マリ―マリー)、えびちゃん(マリ―マリー)、ポール(サンタモニカ)、マイム(サンタモニカ)

≪TEAM C≫

大谷健太、俵山峻(スクールゾーン)、大原優一(ダンビラムーチョ)、原田フニャオ(ダンビラムーチョ)、

さおり(世間知らズ)、椎木ゆうた(世間知らズ)

<Music Director> 鎌田雅人



『THE EMPTY STAGE』のトークショーは常連! 佐久間一行コメント





ジ・エンプティ・ステージ、ツーマントークショーに出演させていただく事になりました。

ワンマントークショーでお題をいただいてトークするのもどうなるかドキドキでしたが、さらにガッツリ話した事ない石井くんとツーマンという事でまったくどうなるか分からなくなりました!

今のところ、【コーヒー】【上品】【意外と熱い男】というイメージでいます。

どんなツーマントークになるのか、本番お楽しみに~つたわれ~



『THE EMPTY STAGE』初参戦! おいでやす小田コメント





この度、「Two-Man Talk Show」というものに出させていただきます~

最初聞いた時、アインシュタインの稲ちゃんと思ってましたが、なんと紅しょうがの稲田。

これはこれでどうなるか楽しみです。

大阪の番組で数回、共演はありますが、お互いのことをほとんど知りません。

揉め合うのか共感し合うのか、珍しい⼆人のトーク、お楽しみください!





『THE EMPTY STAGE』初参戦! カゲヤマ・益田康平コメント





カゲヤマ益田です!

初めてTHE EMPTY STAGEの舞台に出させていただきます!

ぼくは普段から人より喋るのが遅いと言われるので、変な間があっても違和感がなく、

即興に向いてるんじゃないかと思います!

同期のEXIT・りんたろー。と一緒にトークできるのもめちゃくちゃ楽しみです!







『THE EMPTY STAGE』初参戦! 紅しょうが・稲田美紀コメント





おいでやす小田さんと⼆人でお話しさせていただくのが初めてなので緊張しています。

でもわたし負けません!負けたくない!

負けない!負けへん!大きい声で負けんから!









実は過去に『THE EMPTY STAGE』に出演!

『Two-Man Talk Show』には初参戦! EXIT・りんたろー。コメント





やっと帰ってこれました!僕の故郷ジ・エンプティ・ステージ

ジ・エンプティ・ステージによって売れる事が出来ました。ちょうどすっからかんになってたところです。

お笑いをちと給油させてください!!

今回は同期のまっさんと喋るんでしたっけ︖ まっさんファンの皆さんごめんなさい!!

彼はおそらく一言も喋れないのではないかと思います。

りんたろー。のマシンガントークお楽しみください。



「THE EMPTY STAGE GRAND 2024 WINTER」チケット情報

■チケット料金︓前売4,500円/当日5,000円

※飲食メニューあり(別途1オーダー制)

※整理番号付自由席

■チケット先行発売︓12月16日(土)11:00~12月18日(月)11:00 ※FANYチケットのみ

■チケット一般発売︓12月23日(土)10:00

■チケット取り扱い

・FANYチケットhttps://yoshimoto.funity.jp/ TEL:0570-550-100(10:00~19:00)

・チケットぴあ http://t.pia.jp TEL:0570-02-9999

・ローソンチケット https://l-tike.com/ TEL:0570-000-777



