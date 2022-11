[日本コロムビア株式会社]

銀河系パンクバンド“Wienners”(ウィーナーズ)が、クリスマスの夜に東京・大阪で

企画ワンマンライブ『Wienners Xmas 2022』を行うことが決定した。









12月24日(土)のクリスマスイヴに大阪の心斎橋Live House Pangea、

12月25日(日)のクリスマス当日に 東京の吉祥寺WARP にて開催される。

今回のライブでは、ファンが聴きたいWiennersの楽曲のリクエストを募集したりと通常のライブセットリストとは違う企画パーティーとなるそうだ。リクエストはチケット応募時に投票可能となる。

その他、クリスマステイスト満載の楽しい一夜になること間違いなし。

Wiennersとともにクリスマスの夜を楽しもう。

なお、このWienners『Wienners Xmas 2022』の告知画像は、

『GOD SAVE THE MUSIC』のMV(https://youtu.be/dGXuzzj8y-w)も手がけた、

海外人気アニメーターspeedoruによる書き下ろしとなっている。

また、2023年2月より全国2マンツアー「BATTLE AND UNITY TOUR 2023」を開催する。

Wiennersが注目するバンドをゲストに迎え、京都、福岡、広島、仙台、名古屋、東京、大阪の全国7箇所を巡る。こちらのファイナル公演は3月9日(木) 梅田CLUB QUATTROにて行われる。こちらも合わせてチェックしよう。

【TOUR】■Wienners『Wienners Xmas 2022』(クリスマス限定ライブ)

12月24日(土) 大阪・心斎橋Live House Pangea 17:30 / 18:00

12月25日(日) 東京・吉祥寺WARP 17:30 / 18:00

<オフィシャル先行>受付期間:11月11日(金) 21:00~11月20日(日) 23:59

受付URL:https://w.pia.jp/t/wienners-xmas/



■Wienners「BATTLE AND UNITY TOUR 2023」

2023年2月20日(月) KYOTO MUSE

2023年2月22日(水) 福岡LIVEHOUSE CB

2023年2月24日(金) 広島SECOND CRUTCH

2023年3月3日(金) 仙台MACANA

2023年3月5日(日) 名古屋CLUB QUATTRO

2023年3月7日(火) 渋谷CLUB QUATTRO

2023年3月9日(木) 梅田CLUB QUATTRO

※ゲストアーティストは後日解禁

<オフィシャル先行>受付期間:10月29日(土)21:00~11月13日(日)23:59

【リリース情報】



2022.7.20 Release

Wienners

Full Album『TREASURE』

■数量限定盤(TREASURE BOX仕様):COCP-41824/4,400円(税込)

■通常盤:COCP-41825/2,750円(税込)

▷Wienners『TREASURE』アルバム特設サイト

https://lit.link/wiennerstreasure

▷Wienners『TREASURE』購入はこちら

https://lit.link/TREASUREkonyu

【CD】

01. SOLAR KIDS

02. GOD SAVE THE MUSIC

03. MONSTER

04. ブライトライト(クラシエフーズ「たべる図鑑 恐竜編」CMソング)

05. BIG BANG

06. Magic Bullet Music

07. HORO NOVA AZIO

08. FACTION(フジテレビ系TVアニメ「デジモンゴーストゲーム」OPテーマ)

09. BRAVES

10. 日本中 I WANT YOU

11. SHINOBI TOP SECRET(テレビ東京系TVアニメ「ニンジャラ」EDテーマ)

12. よろこびのうた

13. LIFE IS MY LANGUAGE

14. 真理の風

【PROFILE】



Wienners(ウィーナーズ)

2008年、玉屋2060%(Vo/Gt)を中心に吉祥寺弁天通りにて結成。

メンバーは玉屋2060%(Vo/Gt)、アサミサエ(Vo/Key/Sampler)、 ∴560∵(Ba/Cho)、KOZO(Dr)。

予測不可能な展開、奇想天外かつキャッチーなメロディーに人懐っこい男女ツインボーカル絡み合う、類を見ない独自の音楽で、

子供から大人まで聴くもの全ての喜・怒・哀・楽を電撃的にロックする銀河系パンクバンド。



2020年5月13日にアルバム『BURST POP ISLAND』をリリースし、日本コロムビアよりメジャー進出。

2021年10月20日に「FACITON」(フジテレビ系TVアニメ「デジモンゴーストゲーム」オープニング主題歌)を配信リリース。



2022年6月8日に「SHINOBI TOP SECRET」(テレビ東京系6局ネットテレビアニメ「ニンジャラ」エンディング主題歌)を配信リリース。7月20日に約2年ぶりとなるフルアルバム『TREASURE』を発売、7月26日(火) より全国20箇所の2マンツアー「TREASURE TOUR 2022」を開催。2023年2月より対バンツアー「BATTLE AND UNITY TOUR 2022」 を敢行する。





Wienners Official HP:https://wienners.net

Wienners Twitter:https://twitter.com/wienners_wns

Wienners Instagram:https://www.instagram.com/wienners_official/

Wienners YouTube:https://www.youtube.com/Wienners_ch

▷フルアルバム『TREASURE』収録曲MV

Wienners『GOD SAVE THE MUSIC』Music Video:https://youtu.be/dGXuzzj8y-w

Wienners『FACTION』Music Video (TVアニメ「デジモンゴーストゲーム」OPテーマ):https://youtu.be/7W8Vvvjpci8

Wienners『SHINOBI TOP SECRET』Music Video(TVアニメ「ニンジャラ」EDテーマ):https://youtu.be/cv8Yijj4cIw

Wienners『TREASURE』アルバム特設サイトhttps://lit.link/wiennerstreasure



