Instagramのフォロワーは18万人以上を誇り、2023年7月に東京・代官山で開催した初の個展では、30点のアクリルキャンバス画が即日完売するなど、話題の人気イラストレーター・すぐる画伯が、宝島社から2021年に出版された『1秒できゅんとする!ほのぼのザわーるど』以来、待望の2作目となるイラスト本『1日1ページで癒される 366日、やぁねこといっしょ(仮)』を2024年1月31日に発売することが決定しました!



ひとりでも、誰かといっしょでも毎日がハッピー♪

ちょっぴりずれちゃうこともあるけど、のんびり、ありのまま





すぐる画伯の初個展で誕生したキャラクター、“やぁねこ”を主人公に、クスッと笑えてほのぼのできる世界観を作り上げました。

好奇心旺盛なやぁねこは、なんでもない日常に、心ときめく小さな幸せを見つけるのが得意。元気いっぱい、ちょっとおっちょこちょいで不器用。

でも、いつでも好きなことにまっすぐで、ありのままな猫。

日常で目にする、ふとしたさまざまなできごとを題材に、ほのぼのした小さな笑いと幸せを、イラストとことばで表現しました。

この本を読み終えた頃には、いつもの日常がきっとキラキラと輝いて見えるはず。

毎日1ページずつ読んでも、適当に選んだページから読んでも楽しめる、読むサプリです。



■商品情報

書籍名:『1日1ページで癒される 366日、やぁねこといっしょ(仮)』

著者:すぐる画伯



発売日:2024年1月31日

定価:2,000円(本体1,818円+税)

サイズ:128mm × 148mm

ページ数:388ページ予定

ISBNコード:978-4-8470-7400-4 C0095

発行:ヨシモトブックス

発売:株式会社ワニブックス

https://www.amazon.co.jp/dp/4847074009



【コメント】

やぁねこがこんなにも主人公になれる2月を過ごせる事が今から楽しみです! 書籍は、笑いと癒し満載の366

ネタ、そしてイベントもそんな癒し空間にすべく準備を進めていきました! 是非楽しんでいただけますように!





すぐる画伯





イラストレーター。東京NSC22期。中央大学理工学部卒。

横浜市役所での公務員職を経て、ピンのイラスト芸人へ。

現在は、吉本興業初のイラストレーターとして書籍の装画や広告、キャラクター考案、グッズ制作などを担当し、幅広く活躍中。

FANYクラウドファンディング『すぐる画伯のテレワーク似顔絵制作』が好評で、今までに3000人以上の似顔絵を手がけている。

著書に『1秒できゅんとする!ほのぼのザわーるど』(宝島社)、装画を担当した『がんばった15人の徳川将軍』(日本実業出版社)『暮れの酉の繊細な人のための鳳凰数術占い』(ヨシモトブックス)などがある。





すぐる画伯が2024年2月、ラフォーレ原宿に進出

猫がテーマの「にゃふぉーれ with 愛と狂気のマーケット VOL.2」へ出展!



すぐる画伯が、2024年2月1日から2月29日まで、ラフォーレ原宿で開催される猫をテーマにしたイベント「にゃふぉーれ with 愛と狂気のマーケット VOL.2」(以下、「にゃふぉーれ」)へ参加することになりました。



吉本興業所属のイラストレーター、すぐる画伯は、Instagramのフォロワーは18万人以上を誇り、2023年7月に東京・代官山で開催した初の個展では、30点のアクリルキャンバス画が即日完売するなどの成功を収めています。「にゃふぉーれ」では、「ぼくはやぁねこ展」を出展。自身が生み出したキャラクター「やぁねこ」の一コマ漫画をカレンダー形式で一冊にまとめた新刊「1日1ページで癒される 366日、やぁねこといっしょ(仮)」(ヨシモトブックス)を発売し、その複製キャンバス画を展示販売します。4コマ漫画集「ぼくはやぁねこ」やアクリルキーホルダー、マスコット、マスキングテープなど関連グッズも販売します。



また、会場で、一対一で似顔絵を描くイベントサービス「サシ似顔絵 in にゃふぉーれ」を開催します(※詳細はhttps://laugh-peace-art.com/exhibition/bokuhayahaneko/まで)さらに、3月2日には、ヨシモト∞ドーム ステージIで、すぐる画伯と一緒に出展するひろたあきらと2人でトークライブ「あきらとすぐる~にゃふぉーれを振り返る会~」を開催します。「サシ似顔絵 in にゃふぉーれ」「あきらとすぐる~にゃふぉーれを振り返る会~」は、12月15日10時からFANYチケットで販売を開始します。



【すぐる画伯「ぼくはやぁねこ展」】



2月1日(木)~2月29日(木)

11:00~20:00

2月1日は16:00オープン、2月29日は18:00クローズ



愛と狂気のマーケット

東京都渋谷区神宮前1-11-6 ラフォーレ原宿 B0.5F

03-5843-1778

入場無料



「サシ似顔絵 in にゃふぉーれ」

https://yoshimoto.funity.jp/r/sashinigaoe2402/





「あきらとすぐる~にゃふぉーれを振り返る会~」

ヨシモト∞ドーム ステージI

17時30分~18時30分

https://yoshimoto.funity.jp/



