[株式会社クリーク・アンド・リバー社]

株式会社クリーク・アンド・リバー社(C&R社)は2023年1月19日(木)・20日(金)・21日(土)の3日間、ゲームクリエイターを対象に、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)のゲーム開発スタジオである「PlayStation Studios」の中途採用個別面接会をオンラインで開催いたします。なお、本面接会においては、PlayStation Studios内の制作チームである「Team ASOBI」、「External Development(XDEV)」および「International Production & Localisationチーム」の新たなメンバーを募集いたします。



▼詳細・お申し込みはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/event-list/seminar/124011/?rls

※応募締切:2023年1月17日(火)18:00









『Returnal』や『ASTRO BOT』シリーズをはじめ、『God of War』『Marvel’s Spiderman』『The Last of Us Part II』『ラチェット&クランク』シリーズなど、数々の大ヒット作を生み出してきた世界的なゲーム開発スタジオ「PlayStation Studios」を持つSIE。SIEでは現在、「PlayStation Studios」のひとつで『ASTRO BOT』シリーズを制作し日本に拠点を置く「Team ASOBI」と、日本・アメリカ、ヨーロッパに4つの拠点を持ちパートナー各社とゲームを開発する「XDEV」、欧州と日本に拠点を持ち40名を超えるローカライゼーションプロデューサーとスペシャリストで構成される「International Production & Localisationチーム」で、新しい挑戦に参画していただける、経験豊富で情熱のある仲間を募集しています。



冒険心を決して忘れず、先人たちが築いてきたゲームの良さを取り入れながら、まったく新しいゲームの可能性を探し続け、想像力の赴くままに進み続けるPlayStation Studios。同スタジオで働くことにご興味をお持ちの方は、ぜひこちらの面接会にご参加ください。



<こんな方におススメ!>

「遊び」を追求していきたい方

グローバルな環境で仕事をしたい方

周りと積極的にコミュニケーションをとり、業務を円滑に進行することができる方



【Team ASOBIについて】





Team ASOBIはPlayStation Studiosのひとつとして東京を拠点に活動しているスタジオであり、絶賛されているPlayStation VR専用の『ASTRO BOT: Rescue mission』 とPS5専用の『ASTRO’s PLAYROOM』を開発しています。現在スタジオメンバーは60名、全ての職種で人材を募集しています。高いスキル、情熱、協調性、そして遊び心を持った才能豊かな方を招き入れ、組織の拡大を目指しています。そして、PlayStationで全ての年代のプレイヤーの為に最高品質の革新的なゲームを制作する使命を担っています。





https://youtu.be/7GHKortONm4



【External Development(チーム名:XDEV)について】





XDEVは最新作のPS5専用ソフトウェア『Returnal』や『DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT』を手掛けるグローバルなチームの日本支部になります。日本、アメリカ、ヨーロッパに4つの拠点をもち、「世界中の独立系スタジオと手を組み、世界の名だたるゲームアワードが受賞できるレベルのプレイステーションのエクスクルーシブタイトルを制作する」というグローバルミッションを担っています。

日本とアジアで最高の独立系ゲーム開発会社と協力して、時間と予算内で可能な限り最高の品質と成功を収めるべく、AAAタイトル(ビデオゲーム)を制作します。XDEVでは、シニアプロデューサーとテクニカルプロデューサーを募集しています。



【International Production & Localisationチームについて】





欧州と日本に拠点を置くInternational Production & Localisationチームは、40名を超えるローカライゼーションプロデューサーとスペシャリストで構成されています。私たちのミッションは、PlayStation Studiosや開発パートナーのゲーム作品を、最高品質のローカライズ、プロダクション、パブリッシングによってサポートすることです。日本・アジアチームは、日本とアジア地域市場の独自のニーズや文化を熟知し、開発スタジオが創り出す作品の魅力をそのままユーザーに届けるべく、細部まで磨き抜いたローカライズを行っています。最近では『Marvel’s Spider-Man』、『Horizon Forbidden West』、『God of War Ragnarök』、『Ghost of Tsushima』などの作品を手掛けました。SIE.Blogでは、日本チームのインタビュー記事を掲載しています。詳しい仕事内容についても触れられているので、是非ご一読ください!





(株)ソニー・インタラクティブエンタテインメントPlayStation Studios 中途採用個別面接会



■日時

2023年1月19日(木)・20日(金)・21日(土)10:00~18:00

(所要時間:面談・面接30~60分、フォロー面談30~60分)

※ご希望の時間を申し込みフォームにご記入ください。

※可能な限りご希望日にて調整をいたしますが、別日時をご提案させていただく場合もあります。



■場所

オンライン(Microsoft Teams)

※上記のツールが難しい場合は、お気軽にお申しつけください。



■募集職種

<Team ASOBI>

シニアプロデューサー(社内開発担当) /プロジェクトマネージャー・プロデューサー(社内開発担当) /モバイルゲームプロデューサー(社外) /ゲームデザイナー/アニメーター/3Dキャラクターアーティスト/エンバイロメントアーティスト/FXアーティスト/UIアーティスト/テクニカルアーティスト・エンバイロメント/ゲームプレイプログラマー/アニメーションプログラマー/VFXプログラマー/グラフィックプログラマー/開発サポートエンジニア/コミュニティ&ライセンシングコーディネーター



<XDEV>

シニアプロデューサー/テクニカルプロデューサー



<ローカライズ>

ローカライズエグゼクティブプロデューサー/ローカライズスペシャリスト

※業務内容や求める人物像、歓迎スキル・経験など、詳細はお申し込みページをご覧ください。



■参加費

無料



■主催

株式会社クリーク・アンド・リバー社



▼詳細・お申し込みはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/event-list/seminar/124011/?rls

※応募締切:2023年1月17日(火)18:00





【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

SIE面接会運営事務局

メールアドレス:sie.unei@hq.cri.co.jp



=========================



C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。また、社内にゲーム開発スタジオ(https://crdg.jp/)を持ち、3DCG、2DCG、VFX、シナリオ、遊技機、XRなど、リソース制作から総合開発まで幅広く対応しております。C&R社はこれからも、様々な取り組みを通して、ミッションである「クリエイターの生涯価値の向上」の実現をめざしてまいります。



なお、イベント情報は、クリエイターのための情報サイト「CREATIVE VILLAGE」でご覧いただけるほか、メールマガジンでも配信中です。ご興味をお持ちの方は、ぜひご登録ください!



▼「C&R社イベント情報メルマガ」のご登録はこちらから

https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/2022-01-14/hrr6w





C&R社では、最大10,000円分+30,000円分のギフト券がもらえる「【C&R本登録会員限定】ご友人紹介特別キャンペーン」も実施しております。ご友人にクリエイティブ業界で活躍されたい方がいらっしゃいましたら、ぜひご紹介ください。



▼「【C&R本登録会員限定】ご友人紹介特別キャンペーン」詳細はこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/lp/friend_202211/?rls





【クリーク・アンド・リバー社とは】

映像・ゲーム・Web・広告/出版・作家、コンピュータサイエンス・医療・IT・会計・法曹・建築・ファッション・食・CXO・舞台芸術・ライフサイエンス、アスリート、アグリカルチャーの18分野のプロフェッショナル・エージェンシー。「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに掲げ、ライツマネジメント(知的財産の企画開発・流通)、プロデュース(開発・請負)、エージェンシー(派遣・紹介)の3つの事業を各分野で展開している。



W e b:https://www.cri.co.jp/

Twitter:https://twitter.com/creekcrv

Facebook:https://www.facebook.com/creekandriver



▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中!



https://youtu.be/2YRqMPcsv3o?rls



▼C&Rグループの飲食店「Cassolo」(イタリアンレストラン)がオープン!!

https://www.cri.co.jp/news/004073?rls





【C&R Creative Studiosとは】

ゲーム、Web、映像、XR、CG、動画、広告、漫画、小説、建築、ファッションなど、C&R社の各スタジオを核に、様々なジャンルのクリエイターたちが就業形態を問わず集まり、日本から世界を席巻するコンテンツ開発をしていくメンバーやチームの総称。VR/NFTアーティスト・せきぐちあいみも出演するCMを公式YouTubeチャンネルで公開中です!



▼「C&R Creative Studios」特設サイト

https://www.creativevillage.ne.jp/studios/?rls



▼「C&R Creative Studios」のCMも公開中!



https://youtu.be/hT-XC_aRSIc



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/24-13:46)