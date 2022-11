[日本コロムビア株式会社]





THE COLLECTORSが、来年2023年1月より、渋谷CLUB QUATTROにて12ヶ月連続でのMONTHLY LIVEを開催することを発表した。2023年1月15日(日)の初日を皮切りに、2023年12月10日(日)まで毎月開催される。チケットは1月~3月までの3公演分が、11月7日(月)正午より、オフィシャルファンクラブ「コレクトロン」にて先行受付が開始される。



THE COLLECTORSは、11月23日 (水)に25枚目となるオリジナルアルバム「ジューシーマーマレード」を発売。またアルバムリリース日より全国ツアー「THE COLLECTORS Live Tour 2022 “Lick the marmalade!”」も開催、11月23日(水・祝)の横浜1000 CLUBを皮切りに、12月24日(土)の仙台darwinまで全8公演となる。



■THE COLLECTORS CLUB QUATTRO MONTHLY LIVE 2023

会場:渋谷CLUB QUATTRO

日程:

2023年1月15日(日)

2023年2月12日(日)

2023年3月12日(日)

2023年4月16日(日)

2023年5月14日(日)

2023年6月11日(日)

2023年7月16日(日)

2023年8月13日(日)

2023年9月10日(日)

2023年10月15日(日)

2023年11月19日(日)

2023年12月10日(日)

時間:OPEN15:15 START16:00

チケット代:¥5,200(前売、ドリンク代別)





■RELEASE

THE COLLECTORS

25th Album

「ジューシーマーマレード」







2022年11月23日発売

COCP-41913 ¥3,300(税込)



1.黄昏スランバー

2.ジューシーマーマレード

3.GOD SPOIL

4.パレードを追いかけて

5.裸のランチ

6.もっともらえる

7.サンセットピア

8.イエスノーソング

9.負け犬なんていない

10.長い影の男

11.アサギマダラ

12.ヒマラヤ



■TOUR

「THE COLLECTORS Live Tour 2022 “Lick the marmalade!”」

11/23(水・祝) 横浜1000 CLUB OPEN15:45/START16:30

11/27(日)柏 PALOOZA OPEN16:00/START16:30

12/4(日)札幌 SPiCE OPEN16:00/START16:30

12/10(土)名古屋 CLUB QUATTRO OPEN15:45/START16:30

12/11(日)大阪 BIGCAT OPEN15:45/START16:30

12/17(土)福岡 CB OPEN16:00/START16:30

12/18(日)岡山 YEBISU YA PRO OPEN16:00/START16:30

12/24(土)仙台 darwin OPEN16:00/START16:30

チケット代:¥5,200(前売、ドリンク代別)





THE COLLECTORS WEB:https://thecollectors.jp/

NIPPON COLUMBIA WEB:https://columbia.jp/collectors/



