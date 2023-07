[東急ホテルズ]

東急ホテルズ&リゾーツ株式会社(東京都渋谷区、代表取締役社長 村井 淳)は、「眠り」をテーマにした宿泊企画(2021年実施)にてリリースされたオリジナル楽曲6曲が、CDアルバム「SLEEPING TO DREAM -presented by TOKYU HOTELS-」として発売されることをお知らせいたします。株式会社インセンス ミュージックワークスより2023年7月19日(水)販売開始、CDショップやECサイトでお買い求めいただけるほか、各種ストリーミングサービスでも配信されます。



商品詳細 https://www.insense.co.jp/label/sleepingtodream



楽曲のプロデュースは、生活に寄り添う「今を感じる」 新しい癒しの音楽を追求し、数多くのヨガミュージックのプロデュースを手がける音楽家Keigo Tanakaが担当。アルバムは、曲間の空白が無いようにミックスされています。全6曲、約53分の眠りのための音楽を是非お試しください。





<収録曲> トータルタイム 約53分

1.Moon Light

2.Calm Airways

3.Dream in the Deep Forest

4.Moon in Aquarius

5.Autumn Flowers

6.Dream in Silence



■商品概要

仕様:12cmCD アルバム 配信アルバム

タイトル:SLEEPING TO DREAM -presented by TOKYU HOTELS-

アーティスト:Super Natural feat. Keigo Tanaka

収録形態:曲間無しのノンストップ仕様(約53分)

品番:IMWCD 1542



■販売概要

発売日:7月19日(水)

CD価格:3,300円(消費税込み)

発売元:株式会社インセンスミュージックワークス

CD流通:ダイキサウンド株式会社

※各種ストリーミングサービスでも配信

配信供給元:チューンコアジャパン株式会社

2021年10月~2022年10月実施 宿泊企画「SLEEPING TO DREAM」





こだわりのマットレスやピローを揃え、高音質のスピーカーで音楽を楽しめる「SLEEPING TO DREAM~心地よい眠りへ誘う音楽体感プラン~」を富士山三島東急ホテル・二子玉川エクセルホテル東急にて実施したほか、全国の東急REIホテルにて癒しの音楽を「ホテルアメニティ」としてご提供。

ロビーに設置しているアメニティコーナーにて、歯ブラシやカミソリなどと並んで、配信ページへのアクセスコード付きのオリジナルカードをご用意しました。





東急ホテルズ「Yell project」







東急ホテルズが2021年10月に発足した、女性の活躍推進を目的とするプロジェクト。女性アソシエイツ(従業員)一人ひとりが個性を活かし活躍できる仕組みづくりや、様々な視点での商品・サービスの創造をミッションに、新たな可能性を生み出すことを目指します。

本企画「SLEEPING TO DREAM」の宿泊プランは、Yell projectを通じた商品開発 第1弾として販売されました。





東急ホテルズ&リゾーツ株式会社 会社概要

所在地:東京都渋谷区道玄坂1-10-7 五島育英会ビル3階

代表者:代表取締役社長 村井 淳

東急ブランドホテル、DISTINCTIVE SELECTION、会員制滞在型リゾートの運営(国内63店舗)

※他、パートナーホテル(国内3店舗、海外3店舗)

公式Webサイト:https://www.tokyuhotels.co.jp



