横浜・みなとみらい「Cafe Fan Base」では、オープン第一弾企画として9/1(金)より「魔法使いの嫁 cafe in Minatomirai」をオープン。TVアニメ「魔法使いの嫁 SEASON2」第2クール放送を記念し、キャラクターをモチーフにしたコラボメニューやカフェ限定グッズを販売します。店内展示コーナーでは歴代のキービジュアルや、本カフェにて初公開となるキャラクター・背景美術などの設定画も登場。アニメファン必見のコラボ企画となっています。10月からの新クール放映前に『魔法使いの嫁』の世界観をぜひお楽しみください。





◆「魔法使いの嫁 cafe in Minatomirai」 https://w.pia.jp/r/mahoyome-yokohamacollabo/



(C)2022 ヤマザキコレ/マッグガーデン・魔法使いの嫁製作委員会



『魔法使いの嫁』は、『月刊コミックブレイド』(マッグガーデン)にて2014年1月号(2013年11月30日発売[3])より連載開始し、2016年にアニメ化プロジェクトが始動。2017年よりTVアニメ放映が開始しました。この度、2023年10月5日よりスタートするSEASON2 第2クール放映を記念したコラボカフェの開催が決定いたしました。



◇開催概要

・開催場所 Cafe Fan Base

神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目2−1 ランドマークプラザ 5F

・開催期間 2023年9月1日(金)~10/1(日)



◇利用/予約方法

・カフェページオープン:2023年8月14日(月)

https://w.pia.jp/r/mahoyome-yokohamacollabo/

・事前予約受付:2023年8月15日(火)13:00~

https://w.pia.jp/r/cafefanbase-reserve/

・事前予約料:600円(税込)※予約特典付き



・予約なし当日利用

当日の空席状況により、予約なしでの当日利用を受け付ける場合があります。

当日利用の場合、お食事代金のほかに席代として600円(税込)がかかります。



◇オリジナルメニュー





※画像はイメージです。

※価格はすべて税込表記です。



・エリアスの分身カレー 1,650円



スパイシーな黒カレー。チセに付いていきたくて分身してしまったエリアスの本体側をそのまま再現。



・チセのルーンパスタ 1,600円



トマトの赤味が映えるナポリタン。チセをイメージした赤いパスタの中心に茨のルーンをトッピング。



・ゾーイのゴルゴーンパスタ 1,600円



チーズが合うジェノベーゼパスタ。ゾーイがゴルゴーン族と魔術師のハーフであることが発覚するシーンを表現。



・エリアスパフェ 1,500円



コーヒーゼリーベースのチョコレートパフェ。背の高い白と黒のパフェの天井にはエリアスの顔をステンシルで描きました。



・ルツのモンブラン 1,500円



ルツをイメージしたシックな黒モンブラン(チョコ味)。ココアパウダーでルツの長い尻尾をトッピング。



・追憶のケーキ (フィロメラ) 1,400円



ブルーベリーケーキ。表面にはエピソード11からフィロメラのシーンをプリント。



・追憶のケーキ (ルーシー) 1,400円



サワーチェリーケーキ。表面にはエピソード11からルーシーのシーンをプリント。



・追憶のケーキ (アリス) 1,400円



パイン&マンゴーケーキ。表面にはエピソード6からアリスのシーンをプリント。



・キャラクタードリンク(チセ/ルツ/シルキー/ヴェロニカ/リアン/ゾーイ/アイザック) 各990円



チセ、ルツ、シルキーと、カレッジの生徒たちをイメージしたドリンク。【各キャラクターのストローピック付き】



・初めて見た景色 900円



甘味の効いたブルーハワイ&ミルクにクリームをトッピングした青空のようなドリンク。角があるため仰向けに寝る習慣のなかったエリアスが、チセの膝枕で初めて仰向けに寝て見上げた青空を表現。



・時間から隔離された世界のコーヒー 900円



オリジナルブレンドコーヒー。エリアスの人間らしさの先生であり、リンデルの師でもあるラハブがチセに出したコーヒーを再現。

【特典付き】

時間から隔離された世界のコーヒーをご注文で、オリジナルポストカードプレゼント。

(特典はなくなり次第終了となります)



◇特典

・事前予約者限定特典

事前予約いただいた方にコースター(ミニキャラクター集合デザイン)をプレゼント。





・注文特典

フードメニュー・ドリンクメニュー1点ご注文毎にコースター(シークレット1種を含む全6種)1枚をランダムでプレゼント。





◇オリジナルグッズ



※画像はイメージです。

※価格はすべて税込表記です。



・アクリルキーホルダー(全5種) 各990円

・トレーディング缶バッジ(2個1セット/全3種) 各880円

・妖精たちのポストカードアクリルスタンド 1,870円

・猫たちのマグカップ 1,870円

・クリアファイル(全3種) 各935円

・ポストカード(5枚1セット/全3種) 各1,210円

・妖精たちのミニタオル 1,650円<9/15~10/1販売>

・缶ミラー 880円





◆「Cafe Fan Base」 https://cafefanbase.com





エンタテインメントとまちづくりの一体化に取り組むMECぴあクリエイティブ株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:小林京太)は、横浜・みなとみらいで開業30周年を迎えた「ランドマークプラザ」内に、コラボカフェ「Cafe Fan Base(カフェ ファンベース)」を新規出店いたします。

エンタテインメント施設の集積が進み、多様なイベントが開催されるみなとみらいエリアの発信力を生かしながら、アニメ・漫画・キャラクター・音楽・映画等、様々なコンテンツを可変的に発信する新たな拠点として、まちとコンテンツの融合に取り組みます。カフェ内での催事企画だけではなく、スカイガーデン(展望台)など、ランドマークタワー内の施設や、エリアの施設とのコラボレーションも展開予定です。

オープン第一弾企画として9/1(木)より「魔法使いの嫁 cafe in Minatomirai」をオープン。TVアニメ「魔法使いの嫁 SEASON2」第2クール放送を記念し、キャラクターをモチーフにしたコラボメニューやカフェ限定グッズを販売します。店内では設定画の展示も楽しむことができ、アニメファン必見のコラボ企画に。10月からの新クール放映前に『魔法使いの嫁』の世界観をぜひお楽しみください。



【店舗概要】

・正式名称:Cafe Fan Base(カフェ ファンベース)

・住所:横浜市西区みなとみらい2-2-1ランドマークプラザ5階

・営業時間:11:00 ~ 21:30

・オープン日:2023年9月1日(金)

・店舗HP:https://cafefanbase.com

・店舗SNS:https://twitter.com/CafeFanBase



【作品概要】

TVアニメ『魔法使いの嫁 SEASON2』

■第2クール

2023年10月5日より毎週木曜 22:00 から TOKYO MX 他にて放送開始!

2023年10月5日より毎週木曜 23:00からPrime Video、Leminoにて配信予定!



■第1クール

Prime Video、Leminoにて配信中!



■イントロダクション

すべてではない。けれど、エリアスを、自分を受け入れることができたチセ。

カルタフィルスがひとときの眠りにつき、日常を取り戻した彼女の元に

届いたのは、魔術師たちの相互扶助組織『学院』への招待状だった――。



大英図書館の地下……今までとは違う魔術師達の社会。

”人”との出会いと交わりが、新たな扉を開いてゆく。



これは、私(あなた)を救う為の物語。



■クレジット

<キャスト>

羽鳥チセ:種崎敦美

エリアス・エインズワース:竹内良太

ルツ:内山昂輝

シルキー:遠藤綾

ルーシー・ウェブスター:津田美波

フィロメラ・サージェント:河瀬茉希

リアン・スクリム=ジョー:山下誠一郎

ゾーイ・アイビー:小林大紀

ヴェロニカ・リッケンバッカー:上田麗奈

アイザック・ファウラー:西山宏太朗

ミハイル・レンフレッド:日野聡

アリス・スウェーン:田村睦心



<スタッフ>

原作:ヤマザキコレ「魔法使いの嫁」(ブレイドコミックス/マッグガーデン刊)

監督:寺澤和晃

脚本:高羽彩/米内山陽子/西中千晶/高橋明峰

キャラクターデザイン:加藤寛崇

総作画監督:徳岡紘平

色彩設計:小針裕子

美術監督:田村せいき

撮影監督:鈴木麻予

CGIディレクター:宮地克明

特殊効果:チップチューン

編集:今井大介

音楽:松本淳一

第1クールオープニングテーマ:「Dear」JUNNA

第1クールエンディングテーマ:「無伴奏」edda

音楽制作:フライングドッグ

音響監督:はたしょう二

音響効果:出雲範子

音響制作:サウンドチーム・ドンファン

アニメーション制作:スタジオカフカ

製作:魔法使いの嫁製作委員会

●公式サイト:https://mahoyome.jp/

●公式Twitter:@mahoyomeproject (https://twitter.com/mahoyomeproject)

●公式Instagram:@mahoyomeproject(https://www.instagram.com/mahoyomeproject/)

#魔法使いの嫁 #まほよめ #mahoyome



