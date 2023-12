[吉本興業株式会社]



このたび12月30日(土)東京ガーデンシアターで開催する、吉本興業株式会社主催イベントYOSHIMOTO presents 『 DAIBAKUSHOW 2023 』 の、第二部の最後のネタ出演1枠をかけたオンライン配信公演が決定いたしました。12月9日(土)10:00よりチケットを発売いたします。オンラインチケットをご購入いただいた、FANY IDプレミアムメンバーの中から抽選でDAIBAKUSHOW2023オフィシャルグッズ等のプレゼントも予定しております!また、開場中&休憩時の幕間ショー・オフィシャルグッズ追加販売・クラウドファンディングも行い、年末恒例となる最大級のお笑いフェスティバルを盛り上げます!



オンライン配信 概要





DAIBAKUSHOW2023 最後のDAIGEININ決定戦

~第二部ラスト一枠出演争奪ネタ最終決定戦 in DAIBAKUSHOW 楽屋~

【日時】12月30日(土) 配信開始15:00(16:15終了予定)

【出演者】

MC:おいでやすこが、ゆりやんレトリィバァ

観覧芸人:笑い飯、レイザーラモン、見取り図、マユリカ

ネタバトル挑戦者:スカチャン、ケビンス、サンシャイン、9番街レトロ、エルフ、オダウエダ、金魚番長、10億円、マリーマリー、他

【料金】1,000円

【チケット】https://online-ticket.yoshimoto.co.jp/products/daibakushow2023-231230

※12月9日(土)10:00~FANY Online Ticketにて発売開始(販売ページは販売開始時間よりアクセス可能となります)

※見逃し視聴は2024年1月6日(土)15:00まで※販売は2024年1月6日(土)12:00まで

オフィシャルグッズ









DAIBOUKEN!Tシャツ

3,500円(税込)

サイズ:S/M/L/XL・色味:ブルー/ブラウン

大冒険には装備が必要!

このTシャツを着て守護神「DAIGEININ」の笑いを受け取りましょう このTシャツを着るとテンションが上がるらしい…。



DAIBAKUTOU!Tシャツ

3,500円(税込)

サイズ:S/M/L/XL・色味:ナチュラル

大冒険には装備が必要!

この島の国旗を背中に掲げよ!

このTシャツを着ると守護力が上がるらしい…。



DAIBAKUSHOW 2023

大冒険ガチャ!

1回500円(税込)

DAIGEININ守護神缶バッチ 60種 芸人59種+公式ロゴ1種

DAIBAKUTOU国旗アクリルクリップ 60種

芸人59種 + 公式ロゴ1種

OWARAI BOYカセットアクリルキーホルダー 1種

DAIBAKUSHOW2023ステッカー 1種

【注意事項】

現金、QRコードのお取り扱い

※500円玉のみのご使用可能なため、両替所を設置しております



DBS★初代公式タオル

1,800円(税込)

はじめて作りました!

DAIBAKUSHOWタオル!

こだわったジャガード生地!

このタオルをまわすと攻撃力が上がるらしい…。





爆冒険(ダッシュ)ソックス

1,500円(税込)

「大爆笑」「大冒険」がソックスに印字

気分によって外側の文字を変えられます!

この靴下をはくと足が速くなるらしい…。



大冒険ポーチ

1,000円(税込)

冒険には地図が必要です!

ポーチには、ペンも夢も詰め込めます

このポーチを持つとHPが増えるらしい…。

クラウドファンディング





2023 年の「DAIBAKUSHOW」を楽しんでいただきたい!!

そして会場に来られた方も、来られなかった方も「DAIBAKUSHOW 2023」をさらに味わって、

世界一オモシロい大冒険いただけるとセットを多くの方にお届けします!



https://cf.fany.lol/projects/3795



大勇者セット

100名さまのみ・12月22日まで

●希望芸人サイン入り地図ポスター

●フォトブック

●クリアファイル

●非売品「DAIBAKUTOU!Tシャツ」ブラック サイズ(S/M/L/XL)

●イベントリーフレット

●ロビー「勇者碑」に名前を刻む



大賢者セット

12月22日まで

●ランダム芸人サイン入り地図ポスター

●フォトブック

●非売品「DAIBAKUTOU!Tシャツ」ブラック サイズ(S/M/L/XL)

●イベントリーフレット



大魔法使いのセット

●フォトブック

●クリアファイル

●イベントリーフレット



大冒険のセット

●非売品「DAIBAKUTOU!Tシャツ」ブラック サイズ(S/M/L/XL)

●クリアファイル

●イベントリーフレット

ご来場の際の注意事項





■チケットについて

・チケットの発券開始は11/11(土)10:00からとなります。

お席につきましてはチケット券面にてご確認ください。

・未就学児入場不可、膝上の観覧不可、お1人様1枚チケットが必要となります。

※保護者の方がご一緒の場合でも、未就学児童のご入場はできませんので、あらかじめご了承ください。

・出演者は変更になる場合がありますので予めご了承ください。尚、変更にともなう払戻は行いません。

・車椅子席をご利用の方は、チケットご購入前にFANYチケット問合せダイヤル[TEL]0570(550)100(10:00~19:00/年中無休)までお問合せください。

・当日券は、各回、開演の1時間前より販売いたします。

ご精算は現金・クレジットカードのお取り扱いとなります。

販売席数、座席番号は公演ごとに異なり、お席はお選びいただけません。

※当日券の販売が無い場合もあります。

・チケットを紛失・忘れてしまった場合、発行済みチケットの再発行は行いません。

なお、チケットをお持ちでない方はご入場いただけませんので、大切に保管していただきますようご注意ください。

・チケットは正規販売ルート(主催者より正式に販売許可を得たプレイガイド)でご購入いただきますようお願いいたします。

正規販売ルート以外で購入されたチケットに関しては、その有効性を一切保証されておりません。

また、営利を目的としたチケットの購入、譲渡・転売行為は、いかなる場合も固くお断りしております。

チケットの転売及びそれを試みる行為は契約違反です。

転売されたチケットは無効であり、ご入場をお断りさせていただく場合もございますので、ご注意ください。

・必ず購入されたチケットに記載されている座席にてご観劇下さい。



・開演時間に遅れた場合にもお入りいただけますが、演出の都合上、客席内にご案内できない時間帯がございます。

その場合には、ご案内できる時間までロビーでお待ちいただくことがございますので、予めご了承ください。

・超ぶっ通し券・ぶっ通し券のお客様はチケットをリストバンドに交換してのご入場となります。

・リストバンドを複数人で使用する等の不正使用が発覚した場合、強制的に退場して頂いたりご入場をお断りすることもございますので、予めご了承下さい。

・リストバンド(チケット)を紛失された場合は、いかなる場合も再発行できません。

また、腕から外れたリストバンドは一切無効となります。

・途中退出/再入場は可能ですが、リストバンドを必ず見える位置に着用ください。

・超ぶっ通し券・ぶっ通し券のお客様は第一部公演終了後から第二部開場までの間のお時間も、客席・ロビー内にてお過ごしいただけます。座席を離れる際は貴重品などお荷物の管理には十分お気を付けください。

・第一部の各回指定券を購入のお客様は終演後、第二部のお客様の入れ替えがございますので係員の指示に従いご退館ください。



■公演について

・上演時間は、各部約4時間30分を予定しております。

※演出などの都合により変動する可能性がございます。

・上演中はビデオ・カメラ、または携帯電話等での録音・録画・撮影・配信を禁止します。

・本公演では、客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがあります。予めご理解のうえ、ご来場ください。

・出演者の入り待ち、出待ちはご遠慮下さい。

・ビン、缶、危険物、ペット(身体障がい者補助犬を除く)の持ち込み、その他法律で禁止されている物品及び他人に迷惑をかけるおそれのある物品の持ち込みは禁止いたします。

・ゴミは所定の分別方法に従って、指定されたゴミ箱へお捨てください。

・係員が演出の妨げや、周りのお客様のご迷惑になると判断した場合は、応援グッズのご使用をお断りさせていただく場合もございます。予めご了承ください。

・会場内外において、迷惑行為を行う方、係員の指示に従わない方等は退場していただくか入場をお断りする場合がございます。

・会場内外での事故・盗難・トラブル等について、主催者・会場側は一切責任を負いません。

ご来場の際の注意事項





■飲食に関して

・客席内での飲食が可能です。会場の外にはキッチンカーをご用意しており、会場内の売店もご利用いただけます。

第一部と第二部の間のお時間などに、是非ご利用ください。

・キッチンカー(場外)による食事の販売がございます。

・客席内にはお買い求めになった飲食物をお持ち込みいただけます。(汁物を除く)

・アルコールの販売がございますが、20歳未満未成年・泥酔者への販売は固くお断りいたします。

必要に応じて年齢確認を行わせていただきます。

・客席へのアルコール類の持ち込みを禁止致します。

会場内(ロビー、ホワイエ)での飲酒は可能となりますので、みなさまご協力お願い申し上げます。



■公演グッズの販売について

・劇場内でのオフィシャルグッズ販売をおこなっております。

・不良品によるもの以外の返品・交換は一切いたしかねますので、予めご了承ください。



■その他ご案内

・喫煙について・必ず購入されたチケットに記載されている座席にてご観劇下さい。

場内の喫煙所をご利用いただけます。

・出演者宛のプレゼント・ファンレターについて

出演キャスト・スタッフへのプレゼントやファンレターのお預かりは、控えさせていただきます。



・クロークについて

劇場内のコインロッカーをご利用いただけます。

劇場内のコインロッカーに入らない大きな荷物は、1階ロビーに設ける出し入れ自由のお荷物スペースをご利用いただけます。

ただし、自己管理となります。主催者・会場側は一切責任を負いません。



・禁止項目をお守りいただけない場合は、やむを得ずご入場のお断り、退場をお願いする場合がございますので、あらかじめご了承ください。

公演概要





【日時】2023年12月30日(土)

第一部 開場9:00 開演10:00 終演14:30予定

第二部 開場15:30 開演16:30 終演21:00予定

【会場】東京ガーデンシアター(〒135-0063 東京都江東区有明2丁目1-6)

【出演者】

■第一部

中川家、海原やすよ ともこ、テンダラー、タカアンドトシ、佐久間一行、レイザーラモン、千鳥、ギャロップ、ダイアン、南海キャンディーズ、銀シャリ、プラス・マイナス、サルゴリラ、ライス、和牛、ガクテンソク、アインシュタイン、シソンヌ、ニューヨーク、霜降り明星、男性ブランコ、ビスケットブラザーズ、オズワルド、空気階段、コットン、隣人、濱田祐太郎、ダブルヒガシ、ヨネダ2000 and more...

シークレットゲスト:おいでやすこが

第一部 Master of Ceremony of Firsthalf of DAIBOUKEN:ニューヨーク

第一部 Master of Ceremony of Secondhalf of DAIBOUKEN:千鳥

DAIMONOMANESHOW:石川ことみ、スカチャン、スクールゾーン/MC:キクチウソツカナイ。

BREAKSHOW:バビロン



■第二部

中川家、海原やすよ ともこ、陣内智則、チュートリアル、フットボールアワー、笑い飯、パンクブーブー、とろサーモン、NON STYLE、5GAP、

ジャルジャル、囲碁将棋、かまいたち、ミルクボーイ、チョコレートプラネット、金属バット、マヂカルラブリー、見取り図、ロングコートダディ、ニッポンの社長、

マユリカ、蛙亭、ミキ、田津原理音、EXIT、カベポスター、天才ピアニスト、ナイチンゲールダンス and more...

シークレットゲスト:おいでやすこが

第二部 Master of Ceremony of Firsthalf of DAIBOUKEN:見取り図

第二部 Master of Ceremony of Secondhalf of DAIBOUKEN:かまいたち

DAIMONOMANESHOW:こりゃめでてーな広大、セブンbyセブン玉城、石川ことみ、イチキップリン/MC:キクチウソツカナイ。

BREAKSHOW:トニーフランク



※第一部(10:00開演)、第二部(16:30開演)の出演者は異なります。

※出演者は変更になる可能性がございます。ご了承ください。

【主催・企画・制作】吉本興業株式会社/株式会社よしもとブロードエンタテインメント

チケット情報





【チケット】

会場チケット(全席指定)

●超ぶっ通し券 21,500円(税込) 【販売終了】



●ぶっ通し券 18,000円(税込) 【販売終了】



●各回指定券(第一部指定席・第二部指定席) 9,000円(税込)

●注釈付各回指定券(第一部注釈付指定席・第二部注釈付指定席) 9,000円

※未就学児入場不可

FANYチケット https://yoshimoto.funity.jp/kglist/?kw=DAIBAKUSHOW+2023

チケットぴあ https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2346709

ローソンチケット https://l-tike.com/play/mevent/?mid=673387

イープラス https://eplus.jp/sf/detail/3975710001-P0030001?P6=001&P1=0402&P59=1



※お席につきましてはチケット券面にてご確認ください。 ※配信・放送の可能性がございます。

※未就学児入場不可、膝上の観覧不可、お1人様1枚チケットが必要となります。

※ビデオ・カメラ、または携帯電話等での録音・録画・撮影・配信禁止。

※車椅子をご利用の方は、チケットご購入前に「FANYチケット問合せダイヤル」

TEL:0570(550)100 (10時~19時/年中無休) までお問合せください。

DAIBAKUSHOW 2023 公式アカウント





・公式HP:https://daibakushow.yoshimoto.co.jp/

・公式X(旧Twitter):@daibakushow_y

・公式Instagram :@daibakushow_y



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/08-18:46)