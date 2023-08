[ぴあ株式会社]

「長野県をポップカルチャーの聖地へ」を掲げ、都心部では味わえない豊かな自然と開放的な空気の中で2017年より開催されているアニエラフェスタが、昨年に続き今年も9月16日(土)/9月17日(日)の二日間にわたり長野県佐久市『駒場公園』にて開催が決定いたしました。







長野県最大のアニソン野外フェス「ナガノアニエラフェスタ2023」のキービジュアルを2021年に続いて、長野県出身のイラストレーター「米山舞」が手掛けます。信州の開放的な空気と豊かな自然の中で楽しむ様子が描かれた素敵な1枚に仕上がっております。







さらに、ナガノアニエラフェスタ2023オフィシャルグッズも一部解禁!タオルやラバーバンドといったフェスの代表的なアイテムを本日18時より先行販売致します。また、本年度のグッズ先行販売に合わせて、去年のグッズも一部を限定販売致します。

【通販URL:https://aniera.jp/】



協賛・協力企業様のご紹介







長野県松本市に本社をかまえ、シェーバーなどの家電製品や電設工具製品の製造販売を行うマクセルイズミ株式会社様。毎年恒例のTwitterキャンペーンも企画中です。詳細はマクセルイズミとアニエラのツイッターをチェックしていてください。



【Twitterはこちら】

マクセルイズミ:https://twitter.com/maxell_izumi

ANIERA:https://twitter.com/Aniera_Japan





そして、昨年に引き続き、一口飲んだらくせになる、炭酸ひかえめ、ぐびぐび飲める「超生命体飲料ライフガード」がフェスエリア内にブース展開を行い、ライフガードの無料配布を行います!



昨年も大人気だったライフガード!ぜひ、今年もライフガードを飲んで、水分補給・エネルギーチャージをしてください。





今年はなんと、長野県佐久市に醸造所を構える株式会社ヤッホーブルーイングの出店も決定致しました!大人気「よなよなエール」をはじめ、「インドの青鬼」「水曜日のネコ」などの人気クラフトビールをサーバーでご提供して頂きます。ぜひ、この機会に樽出しのクラフトビールをご体験ください。





◆ただいま、三次先行(抽選)受付中!

好評につき「2日通し券」「長野県民割」は申込定数に達し次第終了となりますので、お早めにお申し込みください。



他公演概要は下記をご確認ください。





◆イラストレーター プロフィール

米山舞

Yoneyama Mai



長野県出身。

イラストレーターとして活躍する傍ら、アニメーターとしてもCMやMVなどで印象的な作品を発表している。また、精力的に個展を行う中で最新技術を探し出し、デジタルイラストレーションの可能性を常に模索している。アニメーション会社を経たのち2018年からイラストレーターとして装画・広告なども手掛け、2019年には初個展となる「SHE」、2021年には個展「EGO」を開催。アクリルにUV印刷を施したレイヤー作品を多く発表し注目を集めた。イギリス・ロンドンのサーチギャラリーで開催された展覧会「START ART FAIR2021」に出展した作品『00:00:00:00』は16枚の作品から構成される集合作で、アニメーター出身のイラストレーターとしての来歴を象徴するような作品になっている。



略歴

「キルラキル-KILL la KILL-」総作画監督補佐、作画監督、原画

「キズナイーバー」キャラクターデザイン、作画監督

「ダーリン・イン・ザ・フランキス」作画監督、エンディング演出

「プロメア」ビジュアルデベロップメント

「サイバーパンクエッジランナーズ」エンディングアニメ監督・絵コンテ・演出・原画・撮影

「RADIO EVA」広告ビジュアル

「YOKU/Eve」ミュージックビデオ監督・絵コンテ・キャラクターデザイン・アニメーション

カネボウ化粧品「KATE」パッケージビジュアル



PARCO MUSEUM TOKYOより引用

https://art.parco.jp/museumtokyo/detail/?id=1206





開催概要





【開催日】 2023年9月16日(土)・9月17日(日)

【時間】 開場:11時00分/開演:12時00分 ※予定

【チケット】3次先行(抽選)

・チケットぴあ:https://w.pia.jp/t/anierafesta2023/

・イープラス:https://eplus.jp/anierafesta2023/

受付期間:7月22日(土)12時00分~8月13日(日)23時59分

【場所】 長野県佐久市『駒場公園』

【住所】 〒385-0011 長野県佐久市猿久保55番地

【主催 / 企画制作】ナガノアニエラフェスタ2023実行委員会

【公式サイト】https://aniera-festa.com/





◆出演者※50音順

<9月16日(土)>

安月名莉子/上坂すみれ/梶原岳人/岸田教団&THE明星ロケッツ/小林愛香/ZAQ

サンドリオン/白井悠介/寺島惇太/nonoc/Happy Around! from D4DJ

高木美佑(Peaky P-key)from D4DJ/MYTH & ROID/峯田茉優 and more...



<9月17日(日)>

i☆Ris/angela/swing,sing/鈴木このみ/スピラ・スピカ/寺島拓篤

南條愛乃/畠中祐/Who-ya Extended/FLOW/前島麻由/ライブレボルト

ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

<大西亜玖璃(上原歩夢役)、相良茉優(中須かすみ役)、林 鼓子(優木せつ菜役)>

/Liyuu and more...





◆株式会社アニエラ

【社名】株式会社 アニエラ (ANIERA.Inc)

【住所】〒399-0001長野県松本市宮田5-13株式会社アニエラ

【URL】https://aniera.jp/



