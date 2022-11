[日本コロムビア株式会社]







きゃりーぱみゅぱみゅが現地時間の10月29日(土)にアメリカ・カリフォルニア州のオークランドで開催された音楽フェスティバル「Porter Robinson’s Second Sky Music Festival」に出演。翌30日(日)にはアフターパーティーと銘打ってサンフランシスコ市内で開催されたイベント「Porter Robinson + Friends」にも登場し、現地のファンを大いに沸かせた。



10月19日(水)に自身のデビュー10周年を記念したツアーのファイナル公演を日本武道館で開催し、前人未到の62曲を披露したことで話題になったばかりのきゃりーぱみゅぱみゅ。その後も国内での音楽フェスや対バンイベントに出演し、息をつく間も無く今年2度目の渡米となった。



「Porter Robinson’s Second Sky Music Festival」は、世界的に活躍するDJ兼プロデューサーのPorter Robinsonが主催・出演し、その他にもSKRILLEXやRL GRIMEなど、ダンスミュージックシーンの重要人物たちが揃う音楽フェスティバル。

会場となったのは、MLB オークランド・アスレチックスの本拠地であるオークランド・コロシアムに隣接した大型駐車場。ハロウィンシーズンということもあり、可愛らしいアートやオブジェで彩られた会場には、仮装をした多くの来場者が朝から長蛇の列をなしていた。



この日、きゃりーは昼間の出演にも関わらず、会場は見渡す限りオーディエンスで埋め尽くされていた。「DE.BA.YA.SHI. 2021」が鳴り始めると「Kyary! Kyary!」ときゃりーコールが響き渡る。







新型コロナウィルスの感染防止対策のため、日本国内でのライブでは声を出すことを禁止されていることが多いが、アメリカでは既に解除されており、久しぶりのLIVEのボルテージを受けてきゃりー本人もスイッチが入ったように見える。ステージに登場し大きな声で「Second Sky~!!!」と叫ぶと、観客から大歓声が上がった。







「キャンディーレーサー」「どどんぱ」と、きゃりーの楽曲の中でもアッパーな楽曲を立て続けに披露すると、観客も激しく踊って盛り上がる。そして「Hello! I'm Kyary Pamyu Pamyu from Japan!」と英語でMCをはじめ、「Wow!! Nice costume! PONPONPON costume, so nice!」と、来場していた“きゃりーコス”のファンに触れ会場を盛り上げた。







続く「CANDY CANDY -Remix-」では、高く手を挙げた観客がきゃりーの「ジャンプ! ジャンプ!」という声に合わせ、右へ左へとジャンプ。会場が一体となったところで「原宿いやほい」「つけまつける」などのヒットチューンを連投し、きゃりーが世界に知られるきっかけとなった「PONPONPON」のイントロが始まると会場のボルテージは最高潮に達した。ステージの袖からLIVEを見ていた主宰のPorter Robinsonが感動のあまり涙する場面もあり、現地のファンにとってのきゃりーの存在の大きさを感じるステージとなった。









きゃりーはアメリカで、今年4月の「Coachella Valley Music and Arts Festival」に出演し話題になったこともあり、デビュー10周年を迎えた今でも、アメリカ国内に大きな影響を与えていることが伺える。

今年は自身最大規模の全国ツアーに加え、国内外の音楽フェスにも多数出演するなど、まさに怒涛の勢いで駆け抜けてきたきゃりー。デビュー11年目の最初の海外ライブも成功を収め、きゃりーとファンにとって良いスタートになったのではないだろうか。









<Setlist>

2022.10.29 “Second Sky Music Festival”

OP. DE.BA.YA.SHI. 2021

1. キャンディーレーサー

2. どどんぱ

3. インベーダーインベーダー

4. CANDY CANDY –Remix-

5. にんじゃりばんばん –Steve Aoki Remix-

6. 原宿いやほい

7. つけまつける

8. PONPONPON –Extended Mix-

9. ファッションモンスター



2022.10.30 “Porter Robinson + Friends”

OP. DE.BA.YA.SHI. 2021

1. キャンディーレーサー

2. にんじゃりばんばん

3. CANDY CANDY

4. Crazy Party Night ~ぱんぷきんの逆襲~

5. きらきらキラー

6. 一心同体

7. 原宿いやほい

8. ファッションモンスター

9. PONPONPON





【きゃりーぱみゅぱみゅ プロフィール】



きゃりーぱみゅぱみゅ

1993年1月29日生まれ

東京都出身 / アーティスト



高校を卒業した2011年8月に、中田ヤスタカプロデュースによるミニアルバム「もしもし原宿」でメジャーデビュー。2012年5月にリリースした初のフルアルバム「ぱみゅぱみゅレボリューション」は、オリコンデイリーチャート初登場1位、さらにiTunesでも日本総合チャートや世界各国のエレクトロチャートで1位を獲得。その後、自身初となる全国ツアー、日本武道館単独公演、NHK紅白歌合戦初出場と快進撃を続ける。2013年には、初めてのワールドツアー(8つの国と地域、13都市)を大成功させ、2013年6月に満を持して発表したセカンドアルバム「なんだこれくしょん」は、オリコンウィークリーチャート初登場1位を獲得。

そして2014年、2度目となるワールドツアー(11の国と地域、15都市)も大成功で終え、サードアルバム「ピカピカふぁんたじん」は、北南米、欧州、オセアニア、アジア圏など世界4大陸、15ヶ国(地域)で同時発売。2作連続となるオリコンウィークリーチャート初登場1位を獲得。そして約3万5千人を動員したホールツアー「きゃりーぱみゅぱみゅの雲の上のHEAVEN’S DOOR」(15都市17公演)、さらに自身最大規模のアリーナツアー「きゃりーぱみゅぱみゅのからふるぱにっくTOY BOX」(9公演)が大盛況のうちに終了。

デビュー5周年を迎えた2016年には、初のアニバーサリーイヤーとして、自身初となるベストアルバム「KPP BEST」の発売や、3度目のワールドツアーの開催など、様々な企画を展開。2018年には4度目のワールドツアーを開催し、フォースアルバム「じゃぱみゅ」をリリース。全国20箇所を巡るホールツアー「星屑のチェリーマティーニ」を開催。

2019年、日本の歴史や伝統にゆかりのある場所で開催する「音ノ国ライブツアー」を発表。3月にツアー第一弾として日本遺産でもある「出雲大社」で一夜限りのスペシャルライブ「まぼろしのユートピア~出雲大社の夜~」、第二弾として江戸時代から続く日本最古の歴史を持つ劇場「南座」で伝統の歌舞伎とのコラボレーションライブを開催。2020年には、レディー・ガガが国際女性デーを祝してセレクトしたプレイリスト「ウーマン・オブ・チョイス」に、世界中の力強い女性の一人として選出。世間の常識にとらわれず、思いのままに表現するクリエイティビティや自身の発言に、世界から注目が集まる。

そして、デビュー10 周年イヤーとなる2021 年、さらなる自由な表現の発信地として新レーベル「KRK LAB」を発足。

2022年1月、最新アルバム「キャンディーレーサー」を引っ提げ過去最大規模の全国ツアー「きゃりーぱみゅぱみゅ10th ANNIVERSARY JAPAN TOUR 2022 CANDY WAVE」を開催。何にも縛られることのない表現に挑戦し続ける『HARAJUKU』そして『JAPANESE POP』アイコン。



