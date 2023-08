[ぴあ株式会社]

ぴあ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:矢内廣)が運営するバーチャルライブアプリ「NeoMe」では、『SHIN 6周年記念単独ライブSHINON~心音~ ライブ&トークイベント in NeoMe』を9/15(金)に開催いたします。







元ロックバンド・ViViDのボーカルであるSHIN。現在はソロアーティストとして、ライブやYouTube channelでの音楽活動を中心に、年末の12/20(水)にはZepp Shinjukuでのワンマンライブ「Awakening Dreamer」を開催予定など、多方面で活躍の場を拡げております。

そんなSHINがソロ活動6周年を記念して、7/28(金)にSHIBUYA CLUB QUATTROで開催した「SHIN 6周年記念単独ライブSHINON~心音~」を、NeoMeだけのスペシャル編集版として配信決定!

さらに、NeoMe配信のためだけに撮りおろしたアフタートークも併せて配信いたします。単独ライブを終えての感想や、次の7周年に向けての意気込み等、盛りだくさんのトークとなっておりますので、こちらもぜひお見逃しなく!!



▶アプリ「NeoMe」(ネオミー) ダウンロード無料!

App Store:https://apps.apple.com/jp/app/neome/id1597051065

Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pia.virtualpia



配信詳細





「SHIN 6周年記念単独ライブSHINON~心音~ ライブ&トークイベント in NeoMe」

開催日時:9/15(金)21:00~ ※見逃し配信:9/17(日)20:00~

開催場所:NeoMe内フィールドステージ



イベント公式ページ:https://neo-me.jp/news/2023/08/16/post_74.html



<チャットでSHINと交流しよう!>

9/15(金)21:00~の配信では、SHIN本人もアバターとして参加予定!

チャットで視聴者の皆様からの質問やメッセージに応えます!

※SHIN本人のアバターとサーバーが分かれる場合がございますので予めご了承ください。

※チャットはSHIN本人のアバターとサーバーが分かれた場合でもご参加可能です。

※見逃し配信ではSHIN本人のアバターの参加はございませんのでご注意ください。



チケット情報





参加チケット:2,600円(520ジェム)

エフェクト8個付き参加チケット: 3,000円(600ジェム)

※エフェクトは単品でも購入可能です。(「デジタルアイテム」欄参照)



デジタルアイテム





SHINエフェクト:1個10ジェム(50円)※使い切り



SHINプロフィール







2011年エピックレコードジャパンからヴィジュアル系ロックバンドViViDのボーカルとしてデビュー。

その圧倒的な歌唱力と魅力的なルックスを持ち合わせる逸材として話題となり、結成2年で日本武道館公演を行う。

2015年ViVID解散後、2016年12月六本木 EX THEATERでのワンマンライブでソロボーカリストSHINとして復活を果たす。

2017年に1stアルバム『Good Morning Dreamer』をリリースし、2018年にはYouTube channel「SHIN LOIDちゃんねる」を立ち上げ、登録者数は現在13万人を超える。

2020年より咲人(ナイトメア)とのプロジェクトSEESAWも始動するなど、その活動は多岐に渡る。

2023年、ボーイズバンドプロジェクト from ARGONAVISの新キャラクター、大阪出身の2人組ロックバンドST//RAYRIDE(ストレイストライド)Vo.淀川麟太郎役として抜擢。

2023年12月20日(水)ONEMAN LIVE「AWAKENING DREAMER」をZEPP Shinjukuにて開催決定。



SHIN OFFICIAL WEBSITE:https://shin-project.jp/

Twiter:https://twitter.com/@SHIN_20161224

Youtub『SHINロイドちゃんねる』:https://www.youtube.com/channel/UCpl6FCeY2Agbn4AtxLscjrA

Instagram:https://www.instagram.com/shin_project.tokyo/



NeoMeとは





NeoMe(ネオミー)は、ユーザーがアバターとなってバーチャル空間に入り、XR技術を使ってパフォーマーの世界観を演出するバーチャルライブを中心に、ユーザー同士のリアルタイムな交流やアバターのコーディネートを楽しむことができるスマートフォンアプリです。バーチャルならではの様々なイベントやライブを展開し、パフォーマーとユーザーの新たなコミュニティを広げていきます。





<対応環境>

スマートフォン(iOS/Android)対応となります。

・iOS

推奨および対応OS:iOS13.0以降

推奨端末:iPhone X 以降

対応端末:iPhone8 以降

・Android

推奨および対応OS: Android9.0以降

推奨および対応RAM:4.0GB以上搭載のスマートフォン及びタブレット端末





