「パンのフェス2023 in埼玉スタジアム2〇〇2」は、トワイライト開催(15日)+本開催(16~18日)の4日間開催







今年で2回目となる浦和レッズ×パンのフェス。浦和レッズ vs 京都サンガF.C.の試合が行われる2023年9月15日(金)試合当日の15時30分~19時30分まで、浦和レッズの応援企画として、『パンのフェス』トワイライトの追加開催が決定しました。9月16日(土)~18日(祝・月)と合わせて計4日間開催となります。

9月15日(金)は、キックオフ前に美味しいパンで腹ごしらえ、浦和レッズを応援しましょう。



会場は、埼玉スタジアム2〇〇2南広場(埼玉県さいたま市緑区)、入場無料です。

試合当日はトワイライト開催としてパン屋さん20店舗が出店、三連休は各日30店舗以上の有名パン屋さん、人気のパン屋さんが全国から大集結。それだけでも、パン好きとしてはときめいてしまいますが、さらに本イベントでしか味わえない「限定パン」も登場します。

パン好きの方も、サッカー好きの方も、ごひいきのパンとの再会、まだ見ぬパンとの新たな出会いを楽しんでください。



▶『浦和レッズ×パンのフェス2023 in 埼玉スタジアム2〇〇2』

https://pannofes.jp/reds2023/







イベント情報をはじめとする最新情報は「パンのフェス」公式サイト・公式SNSにて順次公開してまいります。

『浦和レッズ×パンのフェス2023 in埼玉スタジアム2〇〇2』に、どうぞご期待ください。



出店パン屋さん情報(8月9日現在)

★印は「浦和レッズ×パンのフェス」初出店です





<4日間出店15日・16日・17日・18日>

★shocomo(埼玉・越谷)

・BAKERY HINATA(埼玉・さいたま)

★魔女のコッペンパ(埼玉・さいたま)

・LITTLE BY LITTLE(千葉・新浦安)

・東京べーぐる べーぐり(東京・西葛西)

・フリッツァ専門店 セモア!(東京・町田)

★BOUL'ANGE(東京・渋谷)

★高久製パン(神奈川・平塚)

・CornerPocket(山梨・韮崎)

・スコーン専門店 famfam(岐阜・多治見)

・ANDE(京都・伏見)

★CUBE THE BAKERY(広島・広島)

・菱田ベーカリー(高知・宿毛)

・kiyoka morimoto(長崎・長崎)

・パンプラス(長崎・壱岐)



<3日間出店 16日・17日・18日>

・スイートオーケストラ(北海道・札幌)

・金谷ホテルベーカリー(栃木・日光)

・焼きたてメロンパンHAPPyHAPPy(埼玉・さいたま)

・ベーカリー三日月(埼玉・草加)

★Guruatsu/Toiro(東京・東上野)

・サンドイッチのお店 Merci(東京・曙橋)

★TRUFFLE & BREAD(東京・清澄白河)

・トライベッカベーカリー(東京・稲城)

・ブーランジェリーアツシ(東京・八王子)

・ドミニクドゥーセの店(三重・鈴鹿)

★金賞淡路牛カレーパン サンハート(兵庫・淡路島)



<2日間出店 15日・16日>

★BRING(宮城・蔵王町)

★牛乳パン専門店 まるせいゆ東京(東京・目黒)

・みたかのセントラル 鈴屋ベーカリー(東京・三鷹)

★サンメッセしんわ(神奈川・平塚)

★PAPAN TREE(大阪・大阪)



<2日間出店 17日・18日>

・Boulangerie EMU(埼玉・所沢)

・MIYABI(東京・粕谷)

★カノムパン(神奈川・鎌倉)

★信州安曇野トラットリアフォルツア(長野・安曇野)

★梅鶯堂(京都・四条)



〈写真は昨年開催時のパン屋さん画像〉













イベント概要





『浦和レッズ×パンのフェス2023 in 埼玉スタジアム2〇〇2』トワイライト

開催日: 2023年9月15日(金)

時 間: 15時30分~19時30分(試合のキックオフは19時30分)

※試合当日は、トワイライト開催としてパン屋さん20店舗が出店します

(※店舗ごとに売り切れ次第終了)



『浦和レッズ×パンのフェス2023 in 埼玉スタジアム2〇〇2』

開催日: 2023年9月16日(土)~18日(祝・月)

時 間:11時~17時 ※最終日の18日(祝・月)のみ16時終了

(※店舗ごとに売り切れ次第終了)



会場:埼玉スタジアム2〇〇2南広場(〒336-0967埼玉県さいたま市緑区美園2丁目1)

アクセス:埼玉高速鉄道埼玉スタジアム線「浦和美園駅」より1.2km(徒歩約20分)

浦和レッズ公式サイト▶ https://www.urawa-reds.co.jp/ticket/guide/saisuta2002/

入場料:無料

主催 :浦和レッドダイヤモンズ株式会社

パンのフェス実行委員会(ぴあ株式会社・日販セグモ株式会社)



公式サイト: http://pannofes.jp/reds2023/

公式Twitter : https://twitter.com/pannofes

公式Instagram:https://www.instagram.com/pannofes/



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



『パンのフェス』(https://pannofes.jp/)は、レジャー・エンタテインメントのチケット販売及び各種イベントの企画・運営等を行うぴあ株式会社(代表取締役社長 矢内廣) と、「パンシェルジュ検定」を運営する日販セグモ株式会社(代表取締役社長 安井邦好)が、2016年の初開催以来、日本最大級のパンイベントとして横浜で開催。これまで約125万人以上のお客さまにお越しいただいている「パン好きのパン好きによるパン好きのための祭典」です。



