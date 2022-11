[日本コロムビア株式会社]

今回の配信ではHEREをゲストに招いて、今年の9月から10月にかけて開催された「Walk a Tightrope Tour 2022」の振り返りや、来年3月17日(金)に新宿BLAZEにて開催されるHEREとfolcaとのスリーマンイベント「逆三角関係」に関してなどが語られる1時間のスペシャル番組となる。ぜひチェックしてもらいたい。



2023年3月17日(金)に開催される「逆三角関係」は、9mm Parabellum Bulletのサポートギターとしても馴染みが深い武田将幸率いるHEREと、爲川裕也率いるfolcaが共に2023年に結成15周年を迎えることもあり、19周年を迎える9mm Parabellum Bulletと合わせての周年スリーマンイベントとなり、繋がりの深い3バンドでのイベントはこの日しか観ることができないプレミアムなライブとなる。



<9mm Parabellum Bullet YouTube Live「カオスの百年」vol.17>

配信日:2022年11月9日(水)21:00~22:00予定

出演:菅原卓郎

ゲスト:HERE

配信URL: https://youtu.be/HvWpWPOrUcE



■「逆三角関係」

日時:2023年3月17日(金) OPEN17:00 START18:00

出演:9mm Parabellum Bullet、HERE、folca

会場:新宿BLAZE

チケット代:¥5,500(税込、ドリンク代別)





オフィシャルHP:https://9mm.jp/

9mm Parabellum Bullet 日本コロムビアHP:https://columbia.jp/artist-info/9mm/



