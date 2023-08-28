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9月9日(土) 阪神尼崎駅周辺イベント 尼涼祭 開催！ ～残…

9月9日(土) 阪神尼崎駅周辺イベント 尼涼祭 開催！ ～残暑厳しい季節に涼を体験～

［阪神電気鉄道株式会社］

阪神園芸株式会社（本社：兵庫県西宮市、社長：久保田晃司）は、阪神電気鉄道株式会社（本社：大阪市福島区、代表取締役社長：久須勇介）を代表企業とするグループ「阪神尼崎駅周辺まちづくり共同企業体」の構成企業として、2023年4月1日より、阪神尼崎駅周辺の公共施設14施設について、指定管理者制度と管理委託を組み合わせた包括管理業務を受託しています。
この度、尼崎城址公園や中央公園を会場に、残暑が厳しい時期に雪遊びや水遊びなど「涼」を体感いただけるイベントを開催します。概要は次のとおりです。



尼涼祭 概要
【日時】2023年9月9日(土)11時～19時 ※雨天中止
【料金】無料 ※縁日、軽食、キッチンカー利用時は別途料金発生

【内容】
第一会場 尼崎城址公園（住所：尼崎市北城内27）
（1）雪の広場
尼崎城の目の前で季節外れの雪遊びを楽しめます。
（2）縁日コーナー
スーパーボールすくいなどの縁日体験や軽食の販売を行います。
（3）謎解きゲーム「アマナゾ番外編」 ※キットがなくなり次第終了
阪神尼崎駅周辺を舞台に実施している謎解きゲーム「アマナゾ～尼崎城と7つの秘宝」の番外編を行います。



第二会場 中央公園（住所：尼崎市神田北通1丁目9）
（4）水遊び体験ゾーン
ポップジェット噴水で水遊びを楽しめます。
（5）ステージパフォーマンス
ダンスや音楽などのパフォーマンスを披露します。
※詳細はホームページをご確認ください。
（6）キッチンカー出店
食べて涼めるひんやり冷たい飲食物を販売します。

【主催】阪神尼崎駅周辺まちづくり共同企業体
【協力】尼崎市／一般社団法人あまがさき観光局
【ホームページ】 https://amagasaki-area.jp/


阪神園芸株式会社　https://www.hanshinengei.co.jp/

リリース　https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/92ae3df2bda62497706bac44c8782964d84e49e4.pdf

発行元：阪急阪神ホールディングス
　　　　大阪市北区芝田1-16-1

企業プレスリリース詳細へ （2023/08/28-18:16）

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