吉本興業の関東の看板寄席 東京グランド花月
［吉本興業株式会社］
開催日程：2024年2月22日（木）～2月25日（日）
このたび、吉本興業株式会社は2024年2月22日（木）～2月25日（日）の4日間、IMM THEATERにて、『東京グランド花月』を開催します。
よしもと110年の歴史に裏付けられた看板寄席“グランド花月”公演。 お笑いの本場・大阪でも大爆笑の大御所から人気の若手が総出演。漫才、コント、吉本新喜劇のほか、 ブレイク中の人気芸人や、今後の活躍が期待される芸人が多数出演します。吉本の全てを詰め合わせた“最高の寄席”を豪華ラインナップ でお届けします。
概要
◆公演概要◆
【公演名】 東京グランド花月
【開催日程】 2024年2月22日（木）～25日（日）
【会場】IMM THEATER
（〒112-0004 東京都文京区後楽1丁目3-53）
【主催・企画・制作】 吉本興業株式会社
◆公演スケジュール◆
2枚目に記載しております。ご参照ください。
◆チケット情報◆
【料金】前売5,500円/当日6,000円
【プレイガイド】
FANYチケット：https://yoshimoto.funity.jp/r/tgk/
IMM THEATERファンクラブ（先行のみ）：https://www.immtheater-member-fc.com/
ローソンチケット：https://l-tike.com/
チケットぴあ：https://t.pia.jp/
FANYチケット・IMM THEATERファンクラブ先行（先行受付：12/9（土）11:00～12/12（火）11:00）
プレイガイド先行（先行受付：12/16（土）11:00～12/18（月）11:00）
一般発売（受付：12/23（土）10:00～）
※FANYチケット問合せダイヤル 0570-550-100(10:00～19:00)
東京グランド花月 公演スケジュール
2月22日（木）１.15:00開場／15:30開演
中田カウス 漫才のDENDO、博多華丸・大吉、ダイアン、トレンディエンジェル、ビスケットブラザーズ、ミキ、EXIT
＜吉本新喜劇＞座長：吉田裕、辻本茂雄、島田珠代、千葉公平、松浦真也、岡田直子、松浦景子 ほか
2月22日（木）２.18:30開場／19:00開演
中田カウス 漫才のDENDO、博多華丸・大吉、トレンディエンジェル、ビスケットブラザーズ、ミキ ほか
＜吉本新喜劇＞座長：吉田裕、辻本茂雄、島田珠代、千葉公平、松浦真也、岡田直子、松浦景子 ほか
2月23日（金祝）１.10:00開場／10:30開演
月亭八方、フットボールアワー、パンクブーブー、かまいたち、ジャルジャル、霜降り明星 ほか
＜吉本新喜劇＞座長：吉田裕、辻本茂雄、島田珠代、千葉公平、松浦真也、岡田直子、松浦景子 ほか
2月23日（金祝）２.14:30開場／15:00開演
月亭八方、フットボールアワー、パンクブーブー、かまいたち、ジャルジャル、霜降り明星 ほか
＜吉本新喜劇＞座長：吉田裕、辻本茂雄、島田珠代、千葉公平、松浦真也、岡田直子、松浦景子 ほか
2月23日（金祝）３.17:30開場／18:00開演
月亭八方、フットボールアワー、パンクブーブー、ジャルジャル、霜降り明星 ほか
＜吉本新喜劇＞座長：吉田裕、辻本茂雄、島田珠代、千葉公平、松浦真也、岡田直子、松浦景子 ほか
2月24日（土）１.10:00開場／10:30開演
オール阪神・巨人、千鳥、すゑひろがりず ほか
＜吉本新喜劇＞座長：吉田裕、辻本茂雄、島田珠代、千葉公平、松浦真也、岡田直子、松浦景子 ほか
2月24日（土）２.14:30開場／15:00開演
オール阪神・巨人、千鳥、すゑひろがりず、オズワルド ほか
＜吉本新喜劇＞座長：吉田裕、辻本茂雄、島田珠代、千葉公平、松浦真也、岡田直子、松浦景子 ほか
2月24日（土）３.17:30開場／18:00開演
オール阪神・巨人、千鳥、すゑひろがりず、オズワルド ほか
＜吉本新喜劇＞座長：吉田裕、辻本茂雄、島田珠代、千葉公平、松浦真也、岡田直子、松浦景子 ほか
2月25日（日）２.10:00開場／10:30開演
桂文枝、笑い飯、サルゴリラ、インディアンス ほか
＜吉本新喜劇＞座長：吉田裕、辻本茂雄、島田珠代、千葉公平、松浦真也、岡田直子、松浦景子 ほか
2月25日（日）２.14:30開場／15:00開演
桂文枝、笑い飯、サルゴリラ、マヂカルラブリー、インディアンス ほか
＜吉本新喜劇＞座長：吉田裕、辻本茂雄、島田珠代、千葉公平、松浦真也、岡田直子、松浦景子 ほか
※出演者は都合により変更になる可能性がございますので、ご了承ください。
注意事項
※５歳以上は有料。４歳以下はひざ上のみ無料、但し、お席が必要な場合は有料。
※ビデオ・カメラ、または携帯電話等での録音・録画・撮影・配信禁止。
※出演者は変更する場合がございますので予めご了承ください。尚、変更にともなう払戻はございません。
※各公演で出演者・開演時間が異なります。ご注意ください。
※車椅子をご利用の方は、チケットご購入前に「FANYチケット問合せダイヤル」 TEL:0570(550)100まで
お問合せください。
企業プレスリリース詳細へ （2023/12/08-14:46）
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