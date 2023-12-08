［吉本興業株式会社］

開催日程：2024年2月22日（木）～2月25日（日）







このたび、吉本興業株式会社は2024年2月22日（木）～2月25日（日）の4日間、IMM THEATERにて、『東京グランド花月』を開催します。



よしもと110年の歴史に裏付けられた看板寄席“グランド花月”公演。 お笑いの本場・大阪でも大爆笑の大御所から人気の若手が総出演。漫才、コント、吉本新喜劇のほか、 ブレイク中の人気芸人や、今後の活躍が期待される芸人が多数出演します。吉本の全てを詰め合わせた“最高の寄席”を豪華ラインナップ でお届けします。



概要





◆公演概要◆

【公演名】 東京グランド花月

【開催日程】 2024年2月22日（木）～25日（日）

【会場】IMM THEATER

（〒112-0004 東京都文京区後楽1丁目3-53）

【主催・企画・制作】 吉本興業株式会社



◆公演スケジュール◆

2枚目に記載しております。ご参照ください。



◆チケット情報◆

【料金】前売5,500円/当日6,000円



【プレイガイド】

FANYチケット：https://yoshimoto.funity.jp/r/tgk/

IMM THEATERファンクラブ（先行のみ）：https://www.immtheater-member-fc.com/

ローソンチケット：https://l-tike.com/

チケットぴあ：https://t.pia.jp/



FANYチケット・IMM THEATERファンクラブ先行（先行受付：12/9（土）11:00～12/12（火）11:00）

プレイガイド先行（先行受付：12/16（土）11:00～12/18（月）11:00）

一般発売（受付：12/23（土）10:00～）

※FANYチケット問合せダイヤル 0570-550-100(10:00～19:00)



東京グランド花月 公演スケジュール





2月22日（木）１.15:00開場／15:30開演

中田カウス 漫才のDENDO、博多華丸・大吉、ダイアン、トレンディエンジェル、ビスケットブラザーズ、ミキ、EXIT

＜吉本新喜劇＞座長：吉田裕、辻本茂雄、島田珠代、千葉公平、松浦真也、岡田直子、松浦景子 ほか



2月22日（木）２.18:30開場／19:00開演

中田カウス 漫才のDENDO、博多華丸・大吉、トレンディエンジェル、ビスケットブラザーズ、ミキ ほか

＜吉本新喜劇＞座長：吉田裕、辻本茂雄、島田珠代、千葉公平、松浦真也、岡田直子、松浦景子 ほか



2月23日（金祝）１.10:00開場／10:30開演

月亭八方、フットボールアワー、パンクブーブー、かまいたち、ジャルジャル、霜降り明星 ほか

＜吉本新喜劇＞座長：吉田裕、辻本茂雄、島田珠代、千葉公平、松浦真也、岡田直子、松浦景子 ほか



2月23日（金祝）２.14:30開場／15:00開演

月亭八方、フットボールアワー、パンクブーブー、かまいたち、ジャルジャル、霜降り明星 ほか

＜吉本新喜劇＞座長：吉田裕、辻本茂雄、島田珠代、千葉公平、松浦真也、岡田直子、松浦景子 ほか



2月23日（金祝）３.17:30開場／18:00開演

月亭八方、フットボールアワー、パンクブーブー、ジャルジャル、霜降り明星 ほか

＜吉本新喜劇＞座長：吉田裕、辻本茂雄、島田珠代、千葉公平、松浦真也、岡田直子、松浦景子 ほか



2月24日（土）１.10:00開場／10:30開演

オール阪神・巨人、千鳥、すゑひろがりず ほか

＜吉本新喜劇＞座長：吉田裕、辻本茂雄、島田珠代、千葉公平、松浦真也、岡田直子、松浦景子 ほか



2月24日（土）２.14:30開場／15:00開演

オール阪神・巨人、千鳥、すゑひろがりず、オズワルド ほか

＜吉本新喜劇＞座長：吉田裕、辻本茂雄、島田珠代、千葉公平、松浦真也、岡田直子、松浦景子 ほか



2月24日（土）３.17:30開場／18:00開演

オール阪神・巨人、千鳥、すゑひろがりず、オズワルド ほか

＜吉本新喜劇＞座長：吉田裕、辻本茂雄、島田珠代、千葉公平、松浦真也、岡田直子、松浦景子 ほか



2月25日（日）２.10:00開場／10:30開演

桂文枝、笑い飯、サルゴリラ、インディアンス ほか

＜吉本新喜劇＞座長：吉田裕、辻本茂雄、島田珠代、千葉公平、松浦真也、岡田直子、松浦景子 ほか



2月25日（日）２.14:30開場／15:00開演

桂文枝、笑い飯、サルゴリラ、マヂカルラブリー、インディアンス ほか

＜吉本新喜劇＞座長：吉田裕、辻本茂雄、島田珠代、千葉公平、松浦真也、岡田直子、松浦景子 ほか



※出演者は都合により変更になる可能性がございますので、ご了承ください。



注意事項





※５歳以上は有料。４歳以下はひざ上のみ無料、但し、お席が必要な場合は有料。

※ビデオ・カメラ、または携帯電話等での録音・録画・撮影・配信禁止。

※出演者は変更する場合がございますので予めご了承ください。尚、変更にともなう払戻はございません。

※各公演で出演者・開演時間が異なります。ご注意ください。

※車椅子をご利用の方は、チケットご購入前に「FANYチケット問合せダイヤル」 TEL:0570(550)100まで

お問合せください。



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