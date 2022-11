[日本コロムビア株式会社]







11月1日(火)発売のCharaの新曲「A・O・U」が、ABEMA「恋愛ドラマな恋がしたい in NEW YORK」ドラマ主題歌に決定した。シリーズ10作目となる今回の『恋愛ドラマな恋がしたい in NEW YORK』は、ドラマ1話ごとに主題歌が変わる特別仕様になっており、Charaの他6アーティストが楽曲を提供(Charaは5話の主題歌を担当)。ドラマの脚本は、楽曲からインスピレーション得て鈴木おさむが執筆している。





(C)AbemaTV, Inc.



<Charaコメント>

勝手に流れる涙が流れた時に

それは、まるで永久氷土の中に眠っていたお花が、3万年ぶりに蘇って咲いたみたいな感じがした。私の曲「A・O・U」のそんな切ない世界観が、どんな風にニューヨークを舞台に展開されるのかこのドラマがとても気になります。楽しみ



また、ニューシングル「A・O・U」の発売を記念して、帽子のトップブランド・CA4LAとのコラボレーションCAPを発売。デザイナーには、イラストレーターのMOFIN (モーフィン)を起用。キャッチーな曲に合わせたスマートでクールなオリジナルデザインで、ワッペンはすべて刺繍のこだわりの仕上げ。オリジナルシールも付属し、Charaのアーティストデリ・オフィシャルショップで数量限定で販売中。





シングルC Dとしては約10年振りとなる「A・O・U」は、ドラマーそしてプロデューサーとして活躍するmabanua (マバヌア)がサウンドプロデュースを担当し、キュートでグルーヴ溢れるトラックになっており、BSテレ東 土曜ドラマ9「最果てから、徒歩5分」の主題歌にも起用されている。もう一方の収録曲「面影」では、サウンドプロデューサーに大橋トリオを迎え、大橋トリオによる演奏と編曲で上質でオーガニックなミディアムチューンが完成。マスタリングは、Doja Cat「Hot Pink」「Kiss Me More feat. SZA」を手掛けたエンジニアが担当。

10月末に行われたブルーノート公演ではアコースティックギターとピアノのみの演奏という斬新なアレンジで「A・O・U」を披露し、現在配信・販売している音源とは異なる魅力でファンを喜ばせた。





■ABEMAオリジナルシリーズ『恋愛ドラマな恋がしたい in NEW YORK』番組概要

<第1話>

初回放送日程:2022年 11月13日(日)夜10時~

放送チャンネル:ABEMA SPECIALチャンネル

第1話放送URL:https://abema.tv/channels/abema-special/slots/9M7mpww7VvtdtT

<ドラマ主題歌>

1話:11月13日 ホットミルク

2話:11月27日 まばたき

3話:12月11日 ネオンライトに呼ばれて

4話:12月25日 幸せの花束を

5話:1月8日 A・O・U

6話:1月22日 夏夜のマジック



■リリース情報

Chara

日本コロムビア移籍第1弾シングル

「A・O・U」

2022年11月1日(火)リリース

・初回限定盤(2DISCS:CD+Blu-ray) COZA-1954~5 4,500円+tax

・通常盤(CD)COCA-18047 1,500円+tax

・7インチアナログ COKA-92 2,000円+tax ※2022年12月3日(土) release







【CD収録曲】

01.A・O・U

BSテレ東 土曜ドラマ9「最果てから、徒歩5分」主題歌

ABEMA「恋愛ドラマな恋がしたい in NEW YORK」ドラマ主題歌

02. 面影

03. A・O・U(Instrumental)

04. 面影(Instrumental)



【Blu-ray Disc収録曲】

Chara’s Time Machine:30th Anniversary Live

せつないもの/初恋/FANTASY/才能の杖/Tiny Dancer/悲しみと美/タイムマシーン/ミルク/大切をきずくもの/hug/恋をした/しましまのバンビ/70%-夕暮れのうた/Swallowtail Butterfly ~あいのうた~/Time After Time/月と甘い涙/Duca/スカート/世界(JEWEL ver.)/Break These Chain/あたしなんで抱きしめたいんだろう? /やさしい気持ち/Happy Toy



【7インチアナログ収録曲】

Side-A. A・O・U

Side-B.面影



【コロムビアミュージックショップ限定盤】

A・O・U 初回限定盤(CD+Blu-ray)【CMS限定:Charaリリース記念「祝い皿(豆皿)」】

https://shop.columbia.jp/shop/g/gS4488/

A・O・U 通常盤(CD)【CMS限定:Charaリリース記念「祝い皿(豆皿)」】

https://shop.columbia.jp/shop/g/gS4489/



【CD購入リンク】

https://lit.link/AOU



■Chara×CA4LA "A・O・U " Cap

11月1日の Chara ニューシングル「A・O・U」の発売を記念して、帽子のトップブランド・CA4LAとのコラボレーションCAPを発売。デザイナーには、イラストレーターのMOFIN (モーフィン)を起用し、キャッチーな曲に合わせたスマートでクールなオリジナルデザインで、ワッペンはすべて刺繍のこだわりの仕上げ。オリジナルシール付属、お好きな場所につけられます。数量限定販売。

【販売ページリンク】

https://store.barks.jp/item_Detail.php?@DB_ID@=12879&artist=384



■Charaプロフィール

1991年9月21日シングル「Heaven」でEpic Record よりデビュー。オリジナリティ溢れる楽曲と独特な存在感により人気を得て、ファッションでも注目を集め 1992年の2ndアルバム「SOUL KISS」では、日本レコード大賞ポップ、ロック部門のアルバム・ニューアーティスト賞を受賞。1996 年 女優として出演した岩 井俊二監督の映画「スワロウテイル」が公開され、劇中のバンドYEN TOWN BANDのボーカルとして参加。主題歌「Swallowtail Butterfly ~あいのうた」オリコン1位の大ヒットとなる。1997年のアルバム「Junior Sweet」もオリコン1位のミリオンセラーを記録。収録の「やさしい気持ち」もシングル大ヒットとなる。この頃からファッション、ライフスタイルを含めた新しい女性像としての人気を獲得し「Charaのような」と女性アーティストを形容するような個性を確立した。 近年では、それぞれ活躍する「HIMI」こと佐藤緋美(俳優・アーティスト)と「SUMIRE」(モデル・女優)の2人の母として、アーティストとして両立させてきたCharaのライフスタイルにも共感するファンの支持も厚く、新しい存在感を見せている。音楽活動においては、デビューより、一貫した拘りの音楽的探求を続け、各時代を担う気鋭のアーティスト、クリエーターとのコラボレーション作品や活動が数 多いことでも知られる。2019年、常田大希率いるTHE MILLENNIUM PARADEの「Stay!!!」ではボーカルを担当。2018年12月オリジナルアルバム『Baby Bump』をリリース。2020年2月にはYUKIとのユニット「Chara +YUKI」(チャラユキ)名義でミニアルバム『echo』リリースしている。2021年9月はデビュー30周年記念ライブとして ”Chara‘s Time Machine : 30th Anniversary Live“ をNHK大阪ホール、東京 LINE CUBE SHIBUYAで開催。大盛況のライブで30周年イヤーをスタート、Charaはステージ上で、レーベルの移籍を発表した。そのほか、Chara30th記念書籍刊行や、女優としてドラマ出演など活動も盛んな年となった。音楽的探求心による表現はクラシックにも及び、マエストロ柳澤寿男率いるオーケストラとともに、初の本格的シンフォニックコンサート「Chara 30th ANNIVERSARY Premium Symphonic Concert~Chara’s Time Machine~」を東京 オーチャードホール、兵庫 県立芸術文化センターKOBELCO大ホールで開催した。時代を超えて聞き継がれる名曲の数々を壮大なアレンジとともに披露。2022年11月日本コロムビア移籍第一弾シングル「A・O・U」をリリースする。



・公式サイト https://charaweb.net/

・公式モバイルファンサイト(チャラモバ) https://www.charamobile.net/

・公式Instagram https://www.instagram.com/chara_official_/

・公式Twitter https://twitter.com/Chara_xxx_/

・公式Facebook https://facebook.com/Chara.Official/



