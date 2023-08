[ぴあ株式会社]

8月12日(土)に「神宮外苑花火大会」を開催。このたび、新たにmiwa、Czecho No Republic、7m!nの出演が決定しました。



▼神宮外苑花火大会公式サイト https://www.jinguhanabi.com/



“東京2大花火大会”の1つとして今年で第42回目を迎える神宮外苑花火大会。都内で唯一、山手線内で開催されるコンサート付きの都市型花火大会として、長年親しまれており、名アーティストや期待のアーティストたちのライブとともに花火を楽しむことができます。



miwaが神宮外苑花火大会に出演するのはこれが2回目。今回は秩父宮ラグビー場のトリを務めます。Czecho No Republicと7m!nはこれが初。ともに秩父宮ラグビー場に出演します。3組からコメントも到着しています。



チケットは現在チケットぴあ WEB、セブン-イレブン店頭、テレ朝チケットにて販売中。詳しくはオフィシャルサイトをご確認下さい。



<秩父宮ラグビー場>



【miwaコメント】

2回目の出演、とても光栄です。

神宮外苑花火大会がさらに盛り上がるように心を込めて歌わせていただきます!



<プロフィール>

2010年大学在学中にデビュー。翌年発表した1st アルバム「guitarissimo」でアルバムチャート1位を獲得。

2012年には「ヒカリヘ」が大ヒット、大学の卒業式と同時期に初の日本武道館公演を開催し、翌年にはNHK紅白歌合戦に初出場を果たす。

日本武道館や横浜アリーナでのアコギ一本の弾き語りライブの成功、日本最大規模の合唱コンクール『NHK全国学校音楽コンクール課題曲』(中学校の部)の作詞曲を担当するなど幅広く活動を続けている。

2023年5月24日リリース「ハルノオト」でTVアニメ「MIX MEISEI STORY ~二度目の夏、空の向こうへ~」エンディングテーマを担当し、最新曲「空っぽ」は「ぶらり途中下車の旅7-9月テーマソングに起用、2023年4月から全国12都市を回る弾き語りライブツアー miwa acoustic live tour 2023 “acoguissimo 5”を開催し完走するなど、今なお第一線で活躍し続けている女性シンガーソングライター。





【Czecho No Republicコメント】

初めましてCzecho No Republic武井です!

子供の頃から花火大会が大好きなのでその中でライブが出来るのがとても嬉しいです。Fireworkという曲があるので演奏するのが今からとても楽しみですヨロシクお願いします!



<プロフィール>

2010年結成、多幸感溢れる男女ボーカルバンド。

2013年にアルバム「NEVERLAND」でメジャーデビューし、メンバーチェンジを経て2018年5月より現体制にて活動。深夜ドラマやバラエティー番組等に楽曲が多数使用される他、2014年には「オールナイトニッポン0」のパーソナリティーを1年間務める。

「ドラゴンボール超/改」のEDテーマに二度起用されたこともあり、国内の他に、韓国・台湾・中国・シンガポールなどでのライブ活動も行う。

2020年に結成10周年を迎え、8月19日にフルアルバムを「DOOR」、ファン投票で収録曲を決定した全39曲を収録したオールタイムベスト、BEST ALBUM「Czecho No Republic 2010-2020」を発売。

2023年はじめには新曲「emotional girl」「STORY」「Journey」3作連続でリリース。

http://c-n-r.jp





【7m!nコメント】

初の野外イベントでドキドキですが、最高の時間を共有します!



<プロフィール>

『完璧な時間を創造する』 6人組メンズグループ7m!n(セブンミニット)。

グループ初なる五大都市ツアー「7m!n Live Tour 2023 in Summer~h!gh tension please!~」を開催中!



2023 神宮外苑花火大会







名称:2023 神宮外苑花火大会

開催日:2023年8月12日(土) ※予備日:13日(日)

会場:東京・明治神宮外苑(神宮球場、秩父宮ラグビー場)

時間:神宮球場 16:00開場 17:30 開演予定

秩父宮ラグビー場 15:00開場 16:30 開演予定

※雨天決行。荒天時は翌13日(日)に順延



花火:打ち上げ開始時刻 19:30 終了予定時刻 20:30

打ち上げ数 10,000発

打ち上げ会場 神宮軟式野球球場



出演:<神宮球場>大黒摩季、ゴールデンボンバー、ザ・リーサルウェポンズ ほか / 林美桜テレビ朝日アナウンサー



<秩父宮ラグビー場>miwa、ヒグチアイ、瑛人、タナカさん、鈴木愛奈、DXTEEN、Czecho No Republic、7m!n / 鈴木新彩テレビ朝日アナウンサー



【チケット】

■一般発売(チケットぴあ WEB/セブン-イレブン店頭/テレ朝チケット)

発売中

※予定枚数に達し次第、販売終了



【チケット販売窓口】

・チケットぴあ WEB https://w.pia.jp/t/2023jinguhanabi/



・セブン-イレブン店頭マルチコピー機

神宮球場:Pコード650-889

秩父宮ラグビー場:Pコード650-890



・テレ朝チケット https://www.tv-asahi.co.jp/ticket/



チケット購入の前に必ず注意事項< https://www.jinguhanabi.com/notice.html>をご覧ください。

よくある質問はこちら< https://www.jinguhanabi.com/faq.html>



主催:ぴあ/日刊スポーツ新聞社/テレビ朝日/ポニーキャニオン









