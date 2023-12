[株式会社パルコ]



イラストレーター中村佑介20thプロジェクト

初のカレンダー原画展「中村佑介 SPLIT!」開催中!



心斎橋パルコでは、2024年1月8日(月・祝)まで5F特設会場にて「中村佑介20thプロジェクト」 2024年版「中村佑介カレンダー2024」の発売を記念して「中村佑介 SPLIT!」(カレンダー原画展)を開催中です!



本原画展では「中村佑介カレンダー2024」の原画を展示するほか、中村佑介作品の中から厳選した代表作や展覧会初展示の作品等を、完成画、着色前の手描き線画(原画)をあわせて展示。さらに映像作品などをも展示。原画展としては珍しくほぼ全ての展示物が撮影可能です。ここでしか手に入らないオリジナルグッズ等も販売しています。また6Fゴジラ・ストア Osakaでは、中村佑介描き下しのデザインを配したアイテムを多数販売しています。





■カレンダー(キービジュアル)について

キービジュアルとなるカレンダーの表紙は、中村佑介がパッケージ缶のイラストを手掛け、2020年から発売され好評を博している「浅田飴糖衣」(レギュラー3種類/赤玉林檎、檸檬、白桃/660円(税込)指定医薬部外品)の2024年版(2023年11月1日発売)の数量限定デザイン缶のイラストです。

浅田飴糖衣限定パッケージ缶は、中村佑介が描き下ろし2021年から11月ごろに発売されている数量限定のデザイン缶です。2021年11月には「赤玉林檎」×「2022年の干支・寅」の「浅田飴糖衣R Limited Edition 2022」を発売。2022年11月には「白桃」×「2023年の干支・卯」 の「浅田飴糖衣P Limited Edition 2023」が発売され、十二支をモチーフにしたデザインが大変好評でした。(数量限定のため売切れ)今年は「檸檬」×「2024年の干支・辰」をモチーフとして、「浅田飴糖衣L Limited Edition 2024」(660円税込)が11月1日より各店頭にて発売され、本会場物販コーナーでも販売しています。]



■価格:1,800円(税込) ■出版社:飛鳥新社 ■カレンダー:14ページ

■寸法:29.7 x 42 x 0.3 cm

■付録 :スマホケースにも入れられるサイズのミニカレダー付(縦9.5cm×横5.7cm)



『中村佑介 SPLIT!』

会場:5F 特設会場

会期:~2024年1月8日(月・祝)10:00~20:00 ※入場は閉場の30分前まで。

※12月31日は18時まで、1月1日は休館日となります。

入場料:500円 グッズ付き 800円 ※物販コーナーは入場無料

主 催:中村佑介[20th]プロジェクト

協 力:株式会社飛鳥新社・株式会社メープルオーダー・大阪芸術大学



中村佑介GOODS ご紹介











※展覧会グッズはイベント会場、公式通販のみで販売しています。

※展覧会グッズ以外にも「中村佑介グッズ」が多数ございます。



■ゴジラ・ストア Osaka/6F

中村佑介デザインアイテム展開中!

・トートバッグ 1,650円(税込)

・ジグソーパズル 1,870円(税込)

・クリアファイル 480円(税込)

・Tシャツ 4,400円(税込)



MERRY CHRISTMAS! 大人も子供も楽しめる!新商品登場! By ゴジラ・ストア Osaka/6F



Fクリスタルパズル ゴジラ 3,080円(税込)

透明のピースを組み上げる立体ジグソーパズルです。ゴツゴツした表皮や迫力あるポージングに拘り今にも襲ってきそうなゴジラを再現。完成すると、クリスタルのように美しく輝くインテリアとして楽しめます。





TM & (C) TOHO CO., LTD.

段ボール製組立キット ゴジラ-1.0 黒 5,940円(税込)

「ゴジラ」70周年記念作品『ゴジラ-1.0』に登場するゴジラモデルのダンボール製組み立てキットです。

映画『ゴジラ-1.0』でも使用されたオリジナルのCGデータをもとに原作に忠実に再現されています。





TM & (C) TOHO CO., LTD.

加湿王バーニングゴジラ

8,778円(税込)

ゴジラがまるで放射熱線を吐いているかのようにミストを噴射する加湿器です。操作時には劇中の音楽や咆哮を聞くことができます。『ゴジラVSデストロイア』に登場する、真っ赤なボディが特徴の通称「バーニングゴジラ」をモチーフにしており、本体、目が発光します。





MERRY CHRISTMAS!クリスマス限定アイテム登場! By POPMART/6F



Merry Christmas Mr.HIRONO

13,970円(税込)

HIRONO(ヒロノ)が煙突に座るサンタさんに変身!今度は誰のおうちに行くのかな??

商品サイズ:高さ約155mm 素材:PVC/ABS

※お一人様2個まで。

※在庫がなくなり次第、販売終了となります。



DIMOO Christmas Gift Figure

3,960円(税込)

お部屋にかわいいDIMOO(ディムー)を飾りましょう。一緒に素敵なクリスマスを!

※店舗内のDIMOO任意商品を3点購入すると、こちらの限定DIMOOフィギュアを購入できます。

※こちらの商品はPOP MART原宿本店、心斎橋PARCO店、池袋PARC店の3店舗のみ販売いたします。

※在庫がなくなり次第、販売終了となります。





■POP MARTクリスマスキャンペーン開催中!

スクラッチくじを削って、豪華グッズをGETしよう!お買い上げ6,000円ごとで、スクラッチ1枚もらえます。

※1回の会計最大3枚まで。

スクラッチくじを削って、フィギュアやLucky BagなどをGETしよう!

■12/16(土)~無くなり次第終了となります。



<内容及び価格は変更になる場合がございます。価格は全て税込です。画像はイメージです。>



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/19-18:16)