プロフェッショナル・エージェンシー事業を展開する株式会社クリーク・アンド・リバー社(以下C&R社)のグループ会社である株式会社Chef’s value (読み:シェフズバリュー)は、11月30日(水)、北海道・函館直送の旬の魚介や全国の新鮮野菜をふんだんに使用した創作イタリアンレストラン「Cassolo」(カッソーロ)を、東京都港区新橋の「新虎通りCORE」2Fにオープンいたします。



▼ホットペッパーグルメ

https://cassolo.owst.jp/



▼Tablecheck

https://www.tablecheck.com/shops/cassolo/reserve







本レストランは、料理人(シェフ)の独立開業を支援するChef’s value直営のスタートアップ1号店です。「Cassolo」とは、飛行機が離陸・着陸する「滑走路」から名付けられており、この店舗で経営経験を積んだシェフが次々と飛び立つと同時に、一緒に飛び続けるための帰還場所でもあるというコンセプトを表現しております。名称の響きには、お客様に季節のイタリアンを楽しんでいただきながら、新しいシェフを次々と生み出していくという想いを込めております。



店舗は大きな窓のある明るい店内席と、街路樹を見ながら季節の風を感じられるテラス席の全80席。旬の魚介類や全国の新鮮な野菜、絶妙な火加減を施した肉料理など、シェフこだわりの創作イタリアンをお楽しみいただけます。料理に合わせるCassoloオリジナルカクテルや世界各国のワインも充実。仕事帰りのビジネスパーソンや女子会、デートや様々なパーティやイベントに使い勝手の良いリラックス空間で、毎日の疲れを癒していただけます。









創作イタリアンレストラン「Cassolo」 概要









【店舗データ】

店 名 : Cassolo (カッソーロ)

住 所 : 東京都港区新橋4-1-1 新虎通りCORE

アクセス : 都営地下鉄三田線 内幸町駅 A1出口/東京メトロ日比谷線 虎ノ門ヒルズ駅 A1出口 徒歩5分

JR山手線 他 新橋駅 烏森口 徒歩6分、東京メトロ銀座線 新橋駅日比谷口 徒歩7分

営業時間 : 11:00~23:00(LO22:30)

定 休 日 :日曜日・年末年始

予 約 : ホットペッパーグルメ ▶ https://cassolo.owst.jp/

Tablecheck ▶ https://www.tablecheck.com/shops/cassolo/reserve

T E L : 03-6381-5077









◆お店のこだわり

テラス席・半個室席あり。大きな窓のある明るい店内席と季節の風を感じる2階テラス席を併設する旬のお魚(函館直送)や全国の新鮮野菜がたっぷり、四季を感じるこだわり料理と、オリジナルのカクテルやワインが楽しめる創作イタリアンです。













創作イタリアンレストラン「Cassolo」 メニュー (単位:円/税込表記)









[前菜]

切りたて生ハム 720

生ハム盛り合わせ 1,320

二色トマトのカプレーゼ 950

彩り野菜のサラダ 990

鮮魚のカルパッチョ(*1) 1,600

オリーブ 500

ピクルス 660

チーズ盛り合わせ 1,320

ポテトフライ 720

魚介フリット 1,320

バーニャフレイダ 1,320

レバーペースト 830

牛スジとトリッパのトマト煮込み 990





[パスタ]

ペペロンチーノ 990

三種トマトのポモドーロ 1,100

北海ダコとカブのアラビアータ 1,320

自家製パンチェッタとのカルボナーラ 1,430

いろいろキノコとサルシッチャのクリーム 1,430

大粒アサリのボンゴレビアンコ 1,960

函館直送魚介のペスカトーラ 1,960

大人のボロネーゼ(*2) 1,490





[セコンド]

国産牛のビステッカ 2,150

山形県産豚ロースのピッツァイオーラ 1,960

津軽鶏のカチャトーラ 1,720

函館直送魚介のアクアパッツァ 2,150



[ドルチェ]

ティラミス 660

スフレチーズケーキ 660

ガトーショコラ 660

パンナコッタ 660

アフォガード 660



[ドリンク]

◆ワイン

樽生スパークリングワイン 550

樽生赤ワイン 550

樽生白ワイン 550



樽生ワイン各種/カラフェ 2,500

※その他グラスワイン、ボトルワインも豊富に取り揃えております。



◆各種オリジナルカクテル 720

ノンアルコールカクテルも充実



◆ビール

アサヒスーパードライ 660

ペローニ 820



平日ランチセット、オリジナルコースもあります。

全80席の広い店内で、忘年会・新年会などのイベント利用も歓迎です。(モニター・音響設備あり)



Chef’s valueは、スタートアップ店舗の運営を皮切りに、料理人の生涯価値を高める新しい仕組みづくりのため、2022年7月に設立いたしました。C&Rグループと結びついた食のプロフェッショナル達が日本全国で活躍することにより、そのネットワークが業界を活性化し、未来の外食産業を生み出していくことを目指しております。



10月31日(月)、独立開業を目指す料理人(シェフ)を対象に「第1回 Key Chef コンテスト(イタリアン編)」を開催し、グランプリを決定いたしました。受賞したシェフは、2023年初頭より本スタートアップ店「Cassolo」でキーシェフとして料理の研鑽と店舗経営ノウハウを身につけ、1年後にはオーナーシェフとして独立開業。Chef’s value が開業店舗物件を紹介するほか、調理設備など施設の準備や運用計画策定まで全面的なサポートを行います。この取り組みを通じてChef’s valueは、これまでにない新しいシェフの独立開業スタイルを構築してまいります。





■株式会社Chef’s value 会社概要

本 社 : 東京都港区新橋四丁目1番1号 新虎通りCORE

設 立 : 2022年7月

代 表 者 : 代表取締役 岡本 隆

事業内容:飲食店の運営及びシェフを対象としたエージェンシー事業等

Twitter : https://twitter.com/chef_value

@chef_value



■株式会社クリーク・アンド・リバー社 会社概要

本 社 : 東京都港区新橋四丁目1番1号 新虎通りCORE

設 立 : 1990年3月

代 表 者 : 代表取締役社長 井川幸広

拠 点 : 東京(本社)・大阪・札幌・仙台・大宮・横浜・船橋・高崎・金沢・名古屋・京都・神戸・高松・広島・福岡・熊本・那覇/ソウル・上海・北京・ロサンゼルス

事業内容:映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、医療、IT、会計、法曹、建築、ファッション、食、コンピュータサイエンス、ライフサイエンス、舞台芸術、CXO、アスリート、アグリカルチャーの18分野でプロフェッショナルに特化したエージェンシー(派遣・紹介)、プロデュース(開発・請負)、 ライツマネジメント(知的財産の企画開発・流通)事業を展開。プロフェッショナルの叡智で革新的な事業を無限に創造している。

U R L : https://www.cri.co.jp (コーポレートサイト)

https://www.cri.co.jp/website-sns/ (公式サイト・SNS一覧)



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/30-16:46)