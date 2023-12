[株式会社パルコ]

株式会社パルコは「epine LAST YEAR POP UP」を各地で開催します。

「epine」 は2024年11月21日でのブランド休止を発表し、残り1年間でお客様へ感謝の気持ちを直接伝えるためのPOPUPを全国各地で開催します。PARCOでは広島、静岡、札幌、福岡での開催が決定しており、その他地域での開催も予定しています。





epine LAST YEAR POP UP スケジュール





・広島PARCO 本館4階イベントスペース 1/2(火)~8(月祝)

・静岡PARCO 本館1階エスカレーター横 3/20(水祝)~3/26(火)

・札幌PARCO B2階特設会場 4/12(金)~18(木)

・福岡PARCO 本館1階GATE 4/26(金)~5/6(月祝)

and more…

※詳しくは各PARCO HPをご確認ください。

epine LAST YEAR POP UP limited item





人気のオリジナル商品の他、「epine LAST YEAR POP UP」の限定商品3アイテム全7種を販売します。







「epine LAST YEAR POP UP」限定デザインショッパー





epine Memorial photoを使用した全7種類



※税込1万円以上ご購入のお客様限定

※ランダム配布のためデザインはお選びいただけません。

※無くなり次第通常ショッパーに切り替わります。



epine(エピヌ)









ディレクターAYAKA(@ayayaka1019)とMAI(@ym14me)によるパリジェンヌスタイルをテーマにしたファッションブランド。(@epineofficial /Instagram フォロワー17.5万人)



