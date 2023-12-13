ブランド休止を発表したepineが全国のお客様に感謝を伝える…
［株式会社パルコ］
株式会社パルコは「epine LAST YEAR POP UP」を各地で開催します。
「epine」 は2024年11月21日でのブランド休止を発表し、残り1年間でお客様へ感謝の気持ちを直接伝えるためのPOPUPを全国各地で開催します。PARCOでは広島、静岡、札幌、福岡での開催が決定しており、その他地域での開催も予定しています。
epine LAST YEAR POP UP スケジュール
・広島PARCO 本館4階イベントスペース 1/2(火)～8(月祝)
・静岡PARCO 本館1階エスカレーター横 3/20(水祝)～3/26(火)
・札幌PARCO B2階特設会場 4/12(金)～18(木)
・福岡PARCO 本館1階GATE 4/26(金)～5/6(月祝)
and more…
※詳しくは各PARCO HPをご確認ください。
epine LAST YEAR POP UP limited item
人気のオリジナル商品の他、「epine LAST YEAR POP UP」の限定商品3アイテム全7種を販売します。
「epine LAST YEAR POP UP」限定デザインショッパー
epine Memorial photoを使用した全7種類
※税込1万円以上ご購入のお客様限定
※ランダム配布のためデザインはお選びいただけません。
※無くなり次第通常ショッパーに切り替わります。
epine（エピヌ）
ディレクターAYAKA（@ayayaka1019)とMAI（@ym14me）によるパリジェンヌスタイルをテーマにしたファッションブランド。（@epineofficial /Instagram フォロワー17.5万人）
企業プレスリリース詳細へ （2023/12/13-20:16）
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