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ブランド休止を発表したepineが全国のお客様に感謝を伝える…

ブランド休止を発表したepineが全国のお客様に感謝を伝える「epine LAST YEAR POP UP」を各地のPARCOで開催

［株式会社パルコ］

株式会社パルコは「epine LAST YEAR POP UP」を各地で開催します。
「epine」 は2024年11月21日でのブランド休止を発表し、残り1年間でお客様へ感謝の気持ちを直接伝えるためのPOPUPを全国各地で開催します。PARCOでは広島、静岡、札幌、福岡での開催が決定しており、その他地域での開催も予定しています。


epine LAST YEAR POP UP　スケジュール


・広島PARCO 本館4階イベントスペース　1/2(火)～8(月祝)　　
・静岡PARCO 本館1階エスカレーター横　3/20(水祝)～3/26(火)　
・札幌PARCO B2階特設会場　4/12(金)～18(木)　
・福岡PARCO 本館1階GATE　4/26(金)～5/6(月祝)
and more…
※詳しくは各PARCO HPをご確認ください。
epine LAST YEAR POP UP limited item


人気のオリジナル商品の他、「epine LAST YEAR POP UP」の限定商品3アイテム全7種を販売します。



「epine LAST YEAR POP UP」限定デザインショッパー


epine Memorial photoを使用した全7種類

※税込1万円以上ご購入のお客様限定
※ランダム配布のためデザインはお選びいただけません。
※無くなり次第通常ショッパーに切り替わります。

epine（エピヌ）




ディレクターAYAKA（@ayayaka1019)とMAI（@ym14me）によるパリジェンヌスタイルをテーマにしたファッションブランド。（@epineofficial /Instagram フォロワー17.5万人）

企業プレスリリース詳細へ （2023/12/13-20:16）

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