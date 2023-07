[ぴあ株式会社]

毎号旬な韓国エンタメ情報をお届けしている『韓流ぴあ』。これまで『月刊スカパー!』別冊として発行していましたが、 この度7月22日(土)発売号より、隔月発行(奇数月22日発売)の定期刊行誌としてリニューアルし、独り立ちをすることとなりました。







今回のリニューアルポイントは、俳優やK-POPアーティストをこれまで以上にこだわった深いインタビューを通して彼らの魅力を引き出し、企画性のある美しいグラビアとともに掲載。ロングインタビューも読みやすい大きめの文字に変更。読者の皆様の推し活ライフを応援する新企画も充実。さらに、販路限定の購入者特典として新たなにPHOTOCARDもご用意しました。



リニューアル創刊号 韓流ぴあ9月号 TOPICS



◆多彩な才能にあふれたソ・イングク 独占グラビア&インタビュー

◆韓国人気BLドラマ『俺は恋愛なんか求めてない!』ゴンチャン(B1A4)&ウォン・テミン&ドウ

◆編集部厳選! 最新韓国ドラマに熱視線『キング・ザ・ランド』『朝鮮弁護士』『生まれ変わってもよろしく』『こうなった以上、青瓦台に行く』

◆自分で作ろう! K-POPニューカマー・ファイル

◆大型新人グループ始動 LUN8





7月22日(土)発売号よりリニューアル! これまで以上にこだわったインタビューとグラビア、そして読者の皆様の推し活ライフを応援する雑誌へと変貌をとげるべく新たな定期刊行誌として創刊した『韓流ぴあ』。記念すべき創刊号の表紙を飾るのは、俳優として活動する傍ら、歌手や映像監督などマルチな活躍が光るソ・イングクです。今年、日本歌手デビュー10周年を迎え、1月にはコンサート「2023 SEO IN GUK CONCERT〈Blending〉」を成功させ、多くのファンを魅了。また、国際短編映画祭『ショートショート フィルムフェスティバル & アジア2023 (SSFF & ASIA 2023)』では、自らメガホンを取り、主演も務めた『TRAP by SEO IN GUK』が、グローバルスポットライトアワードを受賞。今号では、多彩な才能にあふれるソ・イングクの、俳優・歌手・監督という3つの顔に迫ります。「クールでダーク」「ピュアでさわやか」の二つのシチュエーションで自身の魅力を表現したグラビアにも注目です。



ソ・イングク 動画コメント





そして、Rakuten TVの’23年上半期総合ランキング3位にランクインした人気韓国BLドラマ『俺は恋愛なんか求めてない!』より、ゴンチャン(B1A4)&ウォン・テミン&ドウのメインキャスト3人が登場。作品やキャラクターへの思い入れ、キャスト同士の仲良さがうかがえるエピソードなど語ってもらいました。また、ドラマのタイトルに掛けたアンケートや、和やかな雰囲気が伝わる撮りおろしグラビアもお楽しみください。





続いて、新作ドラマを紹介しているレギュラー企画が『編集部厳選! 最新韓国ドラマに熱視線』とタイトルを変え新装開店。ジュノ(2PM)&ユナ(少女時代)主演の人気ドラマ『キング・ザ・ランド』をはじめ、『朝鮮弁護士』『生まれ変わってもよろしく』『こうなった以上、青瓦台に行く』など注目の最新作を、これまでより大きく見やすくなった相関図入りで解説しています。



巻末の音楽インタビューには、今年6月にデビューしたばかりの超大型新人グループLUN8(ルネイト)が本誌初登場!ビジュアル偏差値の高さと、ハイレベルなパフォーマンス力も兼ね備えた実力派8人組で、K-POP第5世代の筆頭としてデビュー直後から注目を浴びています。メンバーたちが語るグループの魅力とは? インタビューから見えた8人の個性とは? 『韓流ぴあ』恒例の直筆アンケート企画も必見です。





さらに、新企画も充実。『自分で作ろう!K-POPニューカマー・ファイル』は、8組の新人アーティストを本誌がセレクト。ファイリングしてもよし、スマホケースに入れて一緒に持ち歩いてもよし。切り取って、あなたオリジナルの楽しみ方をお試しください!



そのほか、『魔女は生きている~妻たちの復讐~』のイ・ユリ&チョン・サンフン、『なぜオ・スジェなのか』のファン・イニョプ、『コクドゥの季節』のキム・ジョンヒョン&イム・スヒャンのインタビューや、WOODZ、キム・ウソクのライブレポートは独占でお届け。恒例企画の『2023年上半期韓国ドラマ・映画・音楽総決算』や、韓流20周年を記念した『あのころをプレイバック2003‐2004』、『韓国エンタメ界で活躍するレジェンドスター Vol.5 イ・ビョンホン』もお見逃しなく。







最新話題情報満載の『韓流ぴあ』9月号は、7月22日(土)に全国書店、amazon、タワーレコードオンライン、7netショッピング、HMV、Rakutenブックスなど主要ECサイトほか韓流ぴあSHOP(LINE)で発売。なお、一部の書店、ECサイトでの予約購入者には、韓流ぴあ特製ポストカード(ソ・イングク+ファン・イニョプ+ゴンチャン(B1A4)&ウォン・テミン&ドウ+LUN8)をプレゼント。またタワーレコード、HMV、7net、韓流ぴあSHOPでは俳優・アーティストの2L判生写真付版本誌や新たな特典としてソ・イングク、LUN8のそれぞれ8枚の写真が並ぶPHOTOCARD付版本誌もご用意。毎号話題満載でお届けする『韓流ぴあ』にどうぞご期待ください!



綴じ込みポスター







●【タワーレコードオンライン、HMV、一部の書店購入者特典】

ポストカード:ソ・イングク + ファン・イニョプ + ゴンチャン(B1A4)&ウォン・テミン&ドウ + LUN8





●タワーレコード限定版 <ソ・イングク 2L判生写真付>

『韓流ぴあ』 + ソ・イングク 2L判生写真(1枚)+ポストカード(4面1シート)

定価:1,350円(本体1,227円+税)

https://bit.ly/3JZCJuL

※「生写真」は渋谷店・オンライン限定、「ポストカードシート」は複数店舗対象





●HMV限定版 <LUN8 2L判生写真付>

『韓流ぴあ』 + LUN8 2L判生写真(1枚)+ポストカード(4面1シート)

定価:1,350円(本体1,227円+税)

https://bit.ly/3K4c3cv





●7net限定版<LUN8 PHOTOCARD付>

『韓流ぴあ』 + LUN8 PHOTOCARD

定価:1,350円(本体1,227円+税)

https://bit.ly/3OkY7xp



●LINE 韓流ぴあSHOP限定版 <ソ・イングク PHOTOCARD付>

『韓流ぴあ』 + ソ・イングク PHOTOCARD +ポストカード(4面1シート)

定価:1,350円(本体1,227円+税)

https://bit.ly/44NrCgA



※各店舗の特典物は限定数につき、なくなり次第終了となりますので予めご了承ください。



リニューアル記念! 富士山マガジンサービスでは定期購読キャンペーンも

新規定期購読キャンペーン 9月30日(土)まで。





特典1 ソ・イングク、ゴンチャン(B1A4)&ウォン・テミン&ドウ 2L判生写真各1枚ずつ

特典2 1冊無料

★毎号、送料無料+特製ポストカード付

詳細

https://www.fujisan.co.jp/product/1281692148/







TOPICS

表紙・巻頭グラビア&インタビュー

ソ・イングク

巻末特集

LUN8

特別企画

最新韓国ドラマに熱視線

『キング・ザ・ランド』『朝鮮弁護士』

『生まれ変わってもよろしく』『こうなった以上、青瓦台に行く』

韓国エンタメ界で活躍するレジェンドスター Vol.5 イ・ビョンホン

あのころをプレイバック2003-2004

2023年上半期韓国ドラマ・映画・音楽総決算

自分で作ろう! K-POPニューカマー・ファイル



ライブ&イベントレポート

WOODZ

キム・ウソク



■コンテンツ

日本歌手デビュー10周年

ソ・イングク

『俺は恋愛なんか求めてない!』

ゴンチャン(B1A4)、ウォン・テミン、ドウ

『魔女は生きている~妻たちの復讐~』

イ・ユリ、チョン・サンフン

『なぜオ・スジェなのか』

ファン・イニョプ

『コクドゥの季節』

キム・ジョンヒョン、イム・スヒャン

大型新人グループ始動

LUN8



最新エンタメ情報 in Korea

Star News 50

新作ドラマ会見レポート

『ナンバーズ:ビルの森の監視者たち』キム・ミョンス、チェ・ジニョク

『ハートビート』オク・テギョン、パク・ガンヒョン、ウォン・ジアン

注目ドラマ・バラエティ

CM・YouTube・映画・音楽



最新エンタメ情報 in Japan

New Release DVD&CD

CINEMA

日本配信・CS・BS目玉番組

アジアドラマセレクション

タイ俳優 MEW インタビュー



連載

KBS週末ドラマにはずれなし! 『ヒョンジェは美しい~ボクが結婚する理由(わけ)~』をまったり楽しもう!

『韓流ぴあ』調査隊が行く! ネクストブレイクを探せ チョン・ソニ

K-POP番長のめざせ! サントラマスター 『わかっていても』

古家正亨の韓流“考”



耳寄り情報

韓流ぴあ倶楽部

リニューアル創刊記念2号連続読者プレゼント

表紙の人 占ってみました♪ ソ・イングク





