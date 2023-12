[株式会社パルコ]





株式会社パルコ(本部:東京都渋谷区、以下パルコ)とTCエンタテインメント株式会社(本社:東京都港区、以下TCエンタテインメント)は、2024年1月19日(金)から2月12日(月・祝)の25日間、GALLERY X BY PARCO(渋谷PARCO・B1F)にて、TBSラジオによる大人気Podcast番組『ジェーン・スーと堀井美香の「OVER THE SUN」』による初の展覧会『OVER THE SUN PARK~私たちの花が咲いたよ~』を開催いたします。



コラムニスト・作詞家・ラジオパーソナリティとして活躍するジェーン・スーと、フリーアナウンサー・ナレーターである堀井美香。二人がパーソナリティを務めるTBSラジオのPodcast番組「OVER THE SUN」は、2020年10月の配信開始以降、そのユーモアとウィットに富み縦横無尽に繰り広げられるトークにより、同世代の女性はもちろん、老若男女問わず幅広いファンを獲得している。



本企画は、そんな「OVER THE SUN」の初となる展覧会。番組の人気コーナーや、番組から生まれた様々な小ネタを空間に落とし込み、番組の世界観を、リアルな場で体験することができる。その他、展覧会オリジナルグッズや、番組初となるZINE(読み方:ジン)『私がこれを好きな理由』など、ファンにはたまらないアイテムが多数登場予定。会場とECサイトにて販売される。



なお、展覧会の入場チケットは、イベントチケットサイトLive Pocket特設ページより、12月23日(土)12時(正午)より販売スタート予定。※詳細は概要及びLive Pocket特設ページに記載

https://t.livepocket.jp/t/ssg1u



展覧会概要





OVER THE SUN PARK ~私たちの花が咲いたよ~

●会期/2024年1月19日(金)~2月12日(月・祝)

●会場/GALLERY X BY PARCO(渋谷PARCO B1F)

●営業時間/ 11:00~21:00

●入場料/ 800円(税込) ※入場特典付

●展覧会WEB/https://art.parco.jp/galleryx/detail/?id=1380

●主催/企画制作 株式会社パルコ・TCエンタテインメント株式会社

●企画協力/TBSラジオ

●入場チケット事前購入サイト/https://t.livepocket.jp/t/ssg1u

★販売スタート日:12月23日(土)12:00(正午)より

※入場チケット購入時の注意事項は、上記 Live Pocket 購入サイトをご確認ください。

※展覧会内容は予告なく変更となる場合がございます。

※展覧会詳細やオリジナルグッズ、入場に関する詳細については、12月22日に追って情報解禁をさせていただく予定です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/15-19:46)