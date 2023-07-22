長野県最大級野外アニソンフェス「ナガノアニエラフェスタ202…
［ぴあ株式会社］
～9月16日(土) ・9月17日（日） ＠長野県：佐久市『駒場公園』～
「長野県をポップカルチャーの聖地へ」を掲げ、都心部では味わえない豊かな自然と開放的な空気の中で2017年より開催されているアニエラフェスタが、昨年に続き今年も9月16日（土）／9月17日（日）の二日間にわたり長野県佐久市『駒場公園』にて開催が決定いたしました。
第４弾となる出演アーティストの発表は、DAY2に今年メジャーデビュー20周年を迎え、TVアニメ『NARUTO -ナルト-』のOP主題歌をはじめ、TVアニメ『交響詩篇エウレカセブン』、TVアニメ『コードギアス 反逆のルルーシュ』など、数多くのアニメ作品をその楽曲で彩ってきたFLOWがナガノアニエラフェスタへの出演が決定致しました。
また、アニエラシリーズイベント“Aniera City Bash!!”には出演実績があり、TVアニメ『その着せ替え人形は恋をする』のOP主題歌「燦々デイズ」などのスピラ・スピカも今回ナガノアニエラフェスタへ初出演が決定。
両日ともに素敵なゲストも出演が決定しており、まだまだ新情報の解禁が控えておりますので、ぜひこの機会に野外アニソンフェス“ナガノアニエラフェスタ2023”へお越しください。
また、本日7月22日（土）12時より3次先行（抽選）をチケットぴあ並びにイープラスにて受付開始致します。大好評の二日通し券などは定数に達し次第終了となりますのでお早めに!!
今年も素敵なアーティストが出演するナガノアニエラフェスタ2023の続報を今しばらくお待ちください。
他公演概要は下記をご確認ください。
開催概要
【開催日】 2023年9月16日（土）・9月17日（日）
【時間】 開場：11時00分／開演：12時00分 ※予定
【チケット】3次先行（抽選）
・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/anierafesta2023/
・イープラス：https://eplus.jp/anierafesta2023/
受付期間：7月22日（土）12時00分～8月13日（日）23時59分
【場所】 長野県佐久市『駒場公園』
【住所】 〒385-0011 長野県佐久市猿久保55番地
【主催 / 企画制作】ナガノアニエラフェスタ2023実行委員会
【公式サイト】https://aniera-festa.com/
◆出演者※50音順
＜9月16日（土）＞
安月名莉子／上坂すみれ／梶原岳人／岸田教団&THE明星ロケッツ／小林愛香／ZAQ
サンドリオン／白井悠介／寺島惇太／nonoc／Happy Around! from D4DJ
高木美佑（Peaky P-key）from D4DJ／MYTH & ROID／峯田茉優 and more...
＜9月17日（日）＞
i☆Ris／angela／swing,sing／鈴木このみ／スピラ・スピカ＜NEW＞／寺島拓篤
南條愛乃／畠中祐／Who-ya Extended／FLOW＜NEW＞／前島麻由／ライブレボルト
ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
＜大西亜玖璃（上原歩夢役）、相良茉優（中須かすみ役）、林 鼓子（優木せつ菜役）＞
／Liyuu and more...
◆株式会社アニエラ
【社名】株式会社 アニエラ （ANIERA.Inc）
【住所】〒399-0001長野県松本市宮田5-13株式会社アニエラ
【URL】https://aniera.jp/
企業プレスリリース詳細へ （2023/07/22-16:16）
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