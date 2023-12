[株式会社パルコ]

株式会社パルコ(本部:東京都渋谷区、以下パルコ)は、12月28日(木)から1月9日(火)の13日間、GALLERY X BY PARCO(渋谷PARCO・B1F)にて、ゴジラ生誕70周年に向けて始動するアートプロジェクトGODZILLA THE ARTの第2弾として「GODZILLA THE ART by PARCO vol.2」を開催いたします。



1954年に第1作目となる『ゴジラ』の公開以降、国内29作品、アニメーション3作品、ハリウッド版3作品を含めた、計35作品のゴジラシリーズを制作し公開。そして、11月3日より公開のゴジラ生誕70周年記念作品『ゴジラ-1.0』が大ヒット公開中と話題の途切れることのない<ゴジラ>。今年4月に始動したゴジラ生誕70周年企画のアートプロジェクト<GODZILLA THE ART>の第2弾「GODZILLA THE ART by PARCO vol.2」の開催が決定しました。



開催概要





●会期/2023/12/28(木)~ 2024/1/9(火)

●会場/GALLERY X BY PARCO(渋谷PARCO B1F / 東京都渋谷区宇田川町15−1)

●参加アーティスト:COIN PARKING DELIVERY(コインパーキングデリバリー)

●営業時間/11:00~21:00 ※入場は閉場時間の30分前まで

※12/31(日)18:00閉場、1/1(元日)休業、1/2(火)-1/3(水)10:00開場 ※最終日は18:00閉場

●入場料/ 500円(税込)※未就学児無料

●主催/株式会社パルコ

●協力/東宝/朝日新聞社/金秋雨

●ロゴデザイン:北川一成(GRAPH)

●展覧会WEB/https://art.parco.jp/galleryx/detail/?id=1367

※展覧会内容は予告なく変更となる場合がございます。



GODZILLA THE ART

●公式HP/https://godzillatheart.com/

●公式X(旧ツイッター)/https://twitter.com/godzillatheart

●Instagram/https://www.instagram.com/godzillatheart



現代の表現者が映画という枠を超え自身の解釈するゴジラを表現していくアートプロジェクト

<GODZILLA THE ART>







2024年に迎える生誕70周年企画として始動した<GODZILLA THE ART>。



1954年に劇場第1作が公開され今や世界的なアイコンであるゴジラはこの70年のなかで様々な表情を私たちに見せてきましたが、それらは同一のものではなく常に変化し続けてきました。<GODZILLA THE ART>は、現代に生きる国内外の表現者たちが映画という枠を超えそれぞれの手法でゴジラと対峙し、自身の解釈するゴジラを表現していくプロジェクトです。



ゼネラルプロデューサーには、解剖学者の養老孟司氏が就任。公式HPでは、プロジェクトに寄せたメッセージを公開中です。



アーティストは新進気鋭の覆面作家「COIN PARKING DELIVERY」に決定!



















今回の参加アーティストは、2018年に創作活動をスタートし、初期から様々なブランドとコラボレーションを行うなど、高い注目を浴びているアーティスト、COIN PARKING DELIVERY(コインパーキングデリバリー)。スマートフォンを使ってグラフィックを描くというオリジナリティを発揮する新世代アーティストが、70周年を迎える<ゴジラ>を表現します。



<GODZILLA THE ART>公式HPではCOIN PARKING DELIVERYがゴジラをどのように解釈し、自身のアートに表現したかに迫るインタビュー「GODZILLA THE ART 10 Questions」を公開。ゴジラとのエピソードや今回のゴジラアート作品に込めた想いが収められた映像となっておりますのでぜひチェックしてみてください!



URL: https://youtu.be/9fGCaA_bfcw



GODZILLA THE ART 限定

ムービーモンスターシリーズ ゴジラ(1991)

COIN PARKING DELIVERY ver.



「ムービーモンスターシリーズ ゴジラ(1991)」に参加アーティストであるCOIN PARKING DELIVERYがカラーリングデザインを行った数量限定のフィギュアを発売。

















GODZILLA THE ART 限定

ムービーモンスターシリーズ ゴジラ(1954)雛形



今年4月に開催したにて受注販売を行った、本企画の限定販売フィギュア。ぜんk前回の受注販売とは異なり、今回は実物をギャラリー内にて購入可能となります。



ゴジラ雛形はゴジラシリーズ第一作『ゴジラ』(1954)に登場するゴジラの造形を検討するため作られました。造形検討の段階では体がウロコで覆われたようなデザインで、現在広く知られるゴジラの姿とは異なったものでした。ゴジラひな雛形はまさにゴジラの原点ともいえる姿です。



会場でしか買えない特別な限定グッズも登場!





































ロングスリーブTシャツ 刺繍キャップ



ホログラムステッカー



これ以外にも会場限定商品をご用意!



※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。



GODZILLA THE ARTグッズも登場!

























・GODZILLA THE ARTトートバッグ(左)

・GODZILLA THE ARTステッカーセット(右)



※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。



<GODZILLA THE ART>参加アーティストの作品&インタビューを公開!





今年4月に行われた「GODZILLA THE ART by PARCO」に参加したアーティストである我喜屋位瑳務、そしてNOH Sanghoのゴジラアート作品を公式HP(https://godzillatheart.com/)にて公開!また、我喜屋位瑳務、COIN PARKING DELIVERYがゴジラをどのように解釈し自身のアートに表現したかに迫るインタビュー「GODZILLA THE ART 10 Questions」も公開となります!





































