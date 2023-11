[吉本興業株式会社]

【開催発表及びチケット発売のご案内】



ダイノジ・大谷ノブ彦が発起人となり、大分県としては初の大型野外フェスとなる「ジゴロック2024~大分“地獄極楽”ROCK FESTIVAL~supported by ニカソー」が、TOSテレビ大分(代表取締役社長:池邉強)主催のもと、来年の春に開催されることが発表されました。



本イベントは、2023年春に予定していましたが、新型コロナ感染症防止のため中止となり、今回満を持しての開催となります。野外フェスは交通宿泊費・事前消費額がイベントとしての売上を上回るなど、各地方において大きな経済効果を生んでおり、大分県での経済効果も大いに期待されております。



発起人であるダイノジのふたりからも喜びの声が届いておりますので、皆さまにおかれましては大変ご多忙中とは存じますが、ぜひご紹介くださいますよう、お願い申し上げます。







「ジゴロック2024 ~大分“地獄極楽”ROCK FESTIVAL~supported by ニカソー」 開催概要



【日程】 2024年3月16日(土)・17日(日)

【開場/開演】 10時00分/12時00分 ※予定

【会場】

大分県大分市・大分スポーツ公園 (〒870-0126 大分県大分市横尾1351)

【内容】

有料ステージエリアと無料エリア(足湯、飲食、物販ブース等)にて展開



【出演アーティスト】

《3/16(土)》



SIX LOUNGE



DJダイノジ



東京スカパラダイスオーケストラ



ばってん少女隊



HEY-SMITH



WurtS



and more..



《3/17(日) 》





氣志團



-真天地開闢集団-ジグザグ



超ときめき(ハート)宣伝部



DJダイノジ



ももいろクローバーZ



and more..



【イベントオフィシャルサイト】 https://jigorock.com



【チケット料金】

1日券9,500円(税込) 2日通し券18,000円(税込) 中高生1日券4,000円(税込)

極楽チケット(ドリンク・クローク・専用駐車場/駐車券・専用エリア)30,000円(税込)

※駐車場チケット 後日発表



【チケット発売】

先行販売 e+ 11月28日(火)18時~12月19日(火)

一般発売 e+ 、FANYチケット、TICKET FROG、ぴあ、ローソン 2024年2月4日(日)10時~



【シャトルバス】 後日発表



【特別協賛】 二階堂酒造

【主催】 TOSテレビ大分

【協賛】 ファミリーマート

【後援】 大分県/大分市/大分合同新聞社/TNCテレビ西日本/UMKテレビ宮崎/エフエム大分/月刊・シティ情報おおいた

【特別協力】 イープラス/F・K・Sカンパニー/ソニー・ミュージックエンタテインメント/よしもとエリアアクション

【企画】 ジゴロック実行委員会 【制作】 ADN STATE/THE FOREST

【運営】 キョードー西日本



ダイノジから コメント





【ダイノジ・大谷 コメント】写真左

大分県佐伯市という小さな街で育ちました。

大好きな故郷で若い頃ロックを、ポップミュージックを聴いて生きてきました。



念願の大分での大型野外ロックフェス



九州で大型野外ロックフェスないの大分だけやないかなぁと気づいたのは何年前やろか。

地方創生に興味持ち始め、愛する故郷大分のためになんか俺たちできないものか、ぼんやり思いはじめた時、

温泉はあるわ、食事は美味いわ、自然は綺麗だわ、人は優しくて、親切で心根の熱い人ばかり。

こんないいところに最高のロックフェスがあったらまたまた最高やなと思いはじめました。



ひょんなことから点が繋がったのは、東京スカパラダイスオーケストラの大分公演を観に行った時。

あの日メンバーの皆さんに、「その時が来たらお力を貸してください」と伝えたとき、何も決まってないのにオッケーしてくれたメンバーの皆さんのあの笑顔にまるであの日に聴いていたロックやポップミュージックのことを思い出しました。



地獄極楽温泉



大分の温泉をこう呼びます。

地獄が先かい!と幼い頃は突っ込んでましたが、生きていたらいいことばかりやないことがわかります。

つらく苦しいことも沢山、でもそれがあったから今の自分があるのだなと、これ最強のキャッチフレーズやなと思ってます。



苦労の果てにたどり着くこの2日間。

どうやらものすごい2日間になりそうです。

芸人の仲間にも声をかけてます。



大分県がやがて、おんせん県の次にジゴロック県と呼ばれるように走り抜けますね。

みんなで作り、みんなで優勝しましょう。



ジゴロックです。

張り切ってどーぞ!!



ダイノジ・大谷



【ダイノジ・大地洋輔 コメント】写真右



皆さん!!ついに!!おまちかねのジゴロック開催です!!!!



お待たせ致しました!!!



出演アーティストの皆さん、スタッフさん、芸人さん本当に感謝です!ありがとうございます!



『いつか大分でロックフェスを!』

それをずっとずっと夢見てました!それがついに叶います!!



さぁ後は楽しむだけです!



僕も皆さん以上に楽しみます!!

当日我々の地元大分でお待ちしてます!!!



ジゴロックを大分を満喫してください!!

大分の人は皆さんをもてなしますよ!!!



最高な思い出を作ってください!!



ダイノジ・大地洋輔



