[株式会社パルコ]

HARRYの65回目の誕生日である1月26日(金)よりアップリンク吉祥寺にて14日連続ロードショー!

全14日間、応援OK!歓声OK!拍手OK!歌唱OK!HELLO!の発声OK!上映を実施。

『天国と地獄 LIVE AT BUDOKAN 1987』開催から37周年のメモリアルデーの1月30日も発声OK!

アンコール上映のトレイラーも本邦初公開! イープラスにて1月3日(水)までチケット先行受付中!







“ザ・ストリート・スライダーズ”結成40周年ビジュアルヒストリーブック「The Street Sliders Rockʼn Roll Chronicle」の発売を記念して、The Street Slidersライヴ・フィルム『天国と地獄 LIVE AT BUDOKAN 1987』のアンコール上映が決定しました。HARRY65回目の誕生日である1月26日(金)より、吉祥寺パルコ地下2Fアップリンク吉祥寺にて14日連続ロードショーをいたします。



11月2日に全国19都市24館の映画館にて一日限定のプレミアム上映を開催。その日限りということで、ご覧になれなかったファンのみなさまからの再上映の熱いリクエストにお応えしまして、アンコール上映を実施することとなりました。上映全14日間、応援OK!歓声OK!拍手OK!歌唱OK!HELLO!の発声OK!上映を実施いたします。『天国と地獄 LIVE AT BUDOKAN 1987』が収録されたのが1987年1月30日ということで、その37周年目の記念日も勿論上映いたします。スライダーズ・グッズを⽚手に劇場へいらしてください。



The Street Sliders初の武道館ライヴを完全収録した本作は、最新デジタル・リマスタリングによる“劇場版5.1chサラウンド”と映像に全編アップコンバートを施し新たに生まれ変わりました。劇場空間が、あの日あの時あの場所に誘います。さらに、アップリンク吉祥寺内の

ギャラリースペースではビジュアルヒストリーブックの販売や「The Street Sliders TOUR2023 ROCKʻNʼROLL」の会場で展示されていた写真家・三浦麻旅子さんの写真展なども同時開催されます。ぜひ劇場で伝説のライヴを心行くまでお楽しみください。



<イープラスにて、1月3日(水)までチケット先行受付中!>

■イープラス︓https://eplus.jp/thestreetsliders/lf/(PC、モバイル共通)

■The Street Slidersライヴ・フィルム『天国と地獄LIVE AT BUDOKAN 1987』アンコール上映トレイラー

URL︓https://youtu.be/1DM9vMcniew※12/7(木)正午解禁



上映概要





The Street Sliders Rock’n Roll Chronicle 発売記念

ライヴ・フィルム『天国と地獄 LIVE AT BUDOKAN 1987』(劇場版5.1chデジタル・リマスター)アンコール上映



●期間/1/26(金)~2/8(木) 14日間

●場所/吉祥寺パルコB2Fアップリンク吉祥寺スクリーン3(98席)

●チケット/前売3,300円 (税込)当日4,000円税込

●イープラス/https://eplus.jp/thestreetsliders/lf/

●入場特典/ステッカー※数量限定のため、なくなり次第配布終了となります。※2023年11月2日上映時配布の入場者プレゼントと同内容のステッカーになります。

●主催・企画/ソニー・ミュージックレーベルズ

●配給/SMEライブクリエイティブグループ

●協力/パルコ出版

●ザ・ストリート・スライダーズ特設サイト/https://tss40th.com/

(C)2023 Sony Music Entertainment



上映スケジュール





The Street Sliders Rock’n Roll Chronicle 発売記念

ライヴ・フィルム『天国と地獄 LIVE AT BUDOKAN 1987』(劇場版5.1chデジタル・リマスター)

アンコール上映【2023年/日本/DCP/4:3/5.1chデジタルリマスター/103分】



日時|2024年1月26日(金)/1月29日(月)~2月2日(金)/2月5日(月)~8日(木)

開映|18:50



日時|2024年1月27日(土)・28日(日)/2月3日(土)・2月4日(日)

開映|16:30



チケット詳細





【チケット先行受付】

イープラスにて、1月3日(水)までチケット先行受付中!

URL:https://eplus.jp/thestreetsliders/lf/(PC、モバイル共通)



【一般発売(先着)】

※プレオーダー/先行受付で残席がある場合に限り一般発売を行います。一般発売は先着順となりますので、予定枚数に達し次第受付を終了いたします。



【当日券の販売】

劇場販分の鑑賞券は一般発売終了後、残席のある場合のみ1月25日(木)より上映劇場にて販売となります。



◎イープラスお客さまサポート(お問い合わせ)

https://support-qa.eplus.jp/



※購入方法の詳細、会員登録の方法、当選メール紛失、発券方法に関してなど、チケットに関するお問い合わせは、プレイガイドのよくある質問(Q&A)等をご確認の上、解決しない場合はお手数をおかけいたしますが上記プレイガイドのお問い合わせ先へご連絡ください。

※インターネットでのお申し込みには、事前にプレイガイドの会員登録(無料)が必要になります。

※プレイガイドでは、システムメンテナンスのため、お申し込み・お支払い・お受け取り等の手続きをご利用いただけない時間がございます。詳しくはプレイガイドのホームページにてご確認ください。



■注意事項■

※チケットご購入後お客様のご都合による変更および払い戻しは、いかなる場合におきましても行っておりません。予めご了承の上お申し込みください。

※チケットはいかなる場合(紛失・盗難・破損等)でも再発行いたしません。予めご了承ください。

※営利を目的としたチケットの購入、譲渡・転売行為(ネットオークション・チケット売買サイト・金券ショップ等)は、いかなる場合も固くお断りしております。

※劇場内は、カメラや携帯などのいかなる機材においても録音/録画/撮影を禁止しております。このような行為が行われた場合は、記録された内容を削除の上ご退場いただきますので、予めご了承ください。また盗撮が行われた場合、上映を中止する場合もございます。不審な行為を見かけた方は劇場スタッフまでお知らせください。

※3歳以上有料/3歳未満で座席が必要な場合は有料となります。

※18歳以下の未成年の方は、必ず保護者の同意を得た上でチケットをご購入・ご来場ください。 また13歳未満(12歳以下)の方は保護者の方と同伴の上、ご入場ください。

※お身体の不自由な方、車椅子をご使用の方はご入場の際、係員へバリアフリー・エリアでの鑑賞希望の旨をお伝えください。

※上映会場に、取材目的の撮影が入る場合がございます。予めご了承の上、ご購入ください。

※新型コロナ感染症の感染動向等に関して政府や関係省庁、自治体などからの新たな情報発表がなされた場合は、変更の可能性がございます。

あらかじめご了承ください。当日は必ず上映劇場および公式サイトにて最新情報をご確認の上、ご来場くださいますようお願いいたします



<映画館に来場のお客様へのご協力とお願い>

以下に該当される方は、映画館へのご来場をお控えください。

・発熱(規定の体温は各映画館によって異なります)や頭痛、咳、全身痛、倦怠感などの症状がある



上映その他





発声OK!上映とは>>

応援OK!歓声OK!拍手OK!歌唱OK!の発声が可能な上映になります。

映写の都合上、スタンディングはご遠慮ください。

上映劇場の発声OK!上映のルールをご確認の上、ご来場ください。



劇場のホームページ|https://joji.uplink.co.jp/

ザ・ストリート・スライダーズ特設サイト|https://tss40th.com/



The Street Sliders Rock’n Roll Chronicle 書籍







『The Street Sliders Rock’n’Roll Chronicle』

ザ・ストリート・スライダーズ ロックンロール・クロニクル



“ザ・ストリート・スライダーズ”結成から40周年の節目に豪華7大付録付きのビジュアルヒストリーブックが登場!



著者:ザ・ストリート・スライダーズ

仕様:上製 豪華7大綴じ込み付録

判型:322×322×22mm

ページ:146貢

定価:13,000円(税別)

ISBN:978-4-86506-433-9

版元:PARCO出版

付録内容:B2ポスター、ポストカード3種、復刻チケット3種

チケット型フライヤー2種、久保講堂公演フライヤー

ステッカー4種、特製ポートレート



1983年のデビュー以来、時代にとらわれることなく独自のロックンロールを貫き、2000年に解散するまで23枚のシングルと10枚のアルバムを残して日本のロックシーンの絶対的存在となったザ・ストリート・スライダーズ。



2023年にデビュー40周年を迎え、解散から22年ぶりに再集結した日本武道館ライブは開催発表後、瞬く間にチケットがソールドアウトし話題に。



本書は、その奇跡ともいえる熱気あふれる会場の様子をはじめ、ザ・ストリート・スライダーズにまつわるアーティスト写真、レコード、カセット、ポストカードやポスター、フライヤーなどをアルバムごとに収めた年代記です。かつてメンバーに貸与されたアナログ盤のサンプルや、レコード会社の倉庫に保存されていたマスターテープ、ファンの方から提供いただいたチケットなど貴重な品々を当時の状態のまま撮影し収録。また、復刻チケットやB2ポスター、ステッカー、特製ポートレートなど豪華7大付録を封入。これまでのクリエイティブの数々を歴史と共に綴った見ごたえ満点の永久保存版です。



『天国と地獄 LIVE AT BUDOKAN 1987』概要





今年デビュー40周年を迎え、23年振りに再集結し不動の4人で独自のロックンロール刻み続けるThe Street Sliders。本作は今から遡ること36年前、1987年1月30日に行われた初の日本武道館公演を収録。これまで10曲入りライヴ・アルバム『THE LIVE!~HEAVEN AND HELL~』でのみ聴くことができたこの公演が、2023年、全21曲103分におよぶ完全版映像として蘇った。映像は新たに編集され、サウンドはオリジナルマルチテープからミックスされている。The Street Slidersが初めて武道館のステージに立った歴史的瞬間を捉えた伝説のライヴ・フィルム。



【セットリスト】

1|TOKYO JUNK

2|カメレオン

3|天国列車

4|あんたがいないよる

5|tsumuji-kaze

6|TIME IS EVERYTHING TO ME

7|道化者のゆううつ

8|Dancin' Doll

9|Toa・Lit-Tone (踊ろよベイビー)

10|Back To Back

11|Angel Duster

12|蜃気楼

13|パラダイス

14|Lay down the city

15|酔いどれDancer

16|Let's go down the street

17|Special Women

18|Boys Jump The Midnight

19|So Heavy

20|Blow The Night!

21|のら犬にさえなれない



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/07-16:16)