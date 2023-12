[株式会社パルコ]

株式会社パルコ(本部:東京都渋谷区、以下パルコ)は、2023年12月29日(金)~2024年1月21日(日)の期間、PARCO MUSEUM TOKYO(渋谷PARCO 4F)にて、"オートモアイ展 ボリビアから来たトルコの石"を開催、200点以上にのぼる描き下ろし作品を展示・販売いたします。







日本のアートシーンにおける代表的な若手作家のひとりであるオートモアイを、

膨大な作品とともに感じられる展覧会を渋谷PARCOにて開催。



夢とも現実ともつかない曖昧な記憶と、その上に立つ蜃気楼のように不安定な現実世界。

オートモアイは絵を描くことで、自分自身が感じるその感覚を表現してきた。



描きたいものが溢れ出し、ずっとそれを描き続けているオートモアイの現在地。

200点を超える膨大な作品群を通して見えてくる、オートモアイが見ている世界。

訪れる人の曖昧な記憶とも重ねて没入できるオートモアイの絵画を体感してほしい。



展示作品















本展の油彩には、記憶に沈澱していた風景の断片が描かれているという。



その沈澱している記憶は現実のものなのか、はたまた夢でみているものなのか、そこから掬い上げた時にはもう整合性を取ることは難しく、記憶という過去を見る時に人は現実への認識や、記憶することの曖昧さを知る一つの術かもしれない。



同時にそれは現実世界の不安定さを示唆しているようでもあり、 確認する為の手段のない曖昧な記憶は、語られることのない歴史となり、その上に立つ現実は不安定でうつろいやすい、蜃気楼のようだが確かに存在している。



あるのにない・あったことなのになかったことになっていること、またはその逆、科学的根拠がないのに 存在しているとされている幽霊や、ある視点によっては、存在しているのにいないとされてしまう個というものと同じように、夢で見たことを現実だと思うこと、現実で起きたことなのに夢だと思ってしまうことに関心を惹かれ、心を奪われる。



そういった存在の曖昧さを記憶の霊性と位置づけたとき、これらの作品は、視覚的イメージとして(視認できる記号として)の絵画へと昇華する試みであろう。



プロフィール







オートモアイ AUTO MOAI

2015年からモノクロでの作品の制作を開始、2018年からはカラーも多用し、匿名性の高い“存在”が画面に佇んでいるような 作風で知られる。極めて客観的でもありながら、とてもパーソナルな情景にも見えてくるその作風は、人間同士の関係性や、作品と鑑賞者の関係性など、必要な情報が削ぎ落とされているからこそ見えてくる景色と情景を提示。



In 2015, Auto Moai began creating works in monochrome, has been using a lot of color since 2018, and is known for a distinct style in which a highly anonymous “presence” seems to be standing on the canvas. The artist’s style, which is extremely objective but also appears to be a very personal scene, presents us with views and sceneries that can be found through the removal of elements, such as the relationship between people and the relationship between the painting and the viewer.

−

・Instagram:auto_moai

・X(旧twitter):auto_moai

・E-mail:contact.automoai@gmail.com



展覧会オリジナルグッズ











・nalgene ボトル 0.5L:3,300円

・ラバーキーホルダー(全2種):各1,320円

・トートバッグ:3,300円



※価格はすべて税込です。

※画像はイメージです。

※仕様や価格、発売日などは変更になる場合がございます。



作品集情報







『Turquoise from Bolivia』

・販売価格:4,400円(税込)

・出版:焚書社

・体裁:148×217mm、256頁

・ISBN:978-4-9911745-2-0



入場特典







入場時に、お一人につき一枚タトゥーシールをプレゼント。

※プレゼント対象は有料入場の方のみとなります。

※なくなり次第終了



入場について





2023年12月29日(金)は事前予約制となります。

予約方法等の詳細については、12月7日(木) に展覧会WEBサイトにて案内いたします。

https://art.parco.jp/museumtokyo/detail/?id=1365



開催概要





●タイトル:オートモアイ展 ボリビアから来たトルコの石

●会期|2023年12月29日(金)~2024年1月21日(日) ※2024年1月1日は休館

●会場|PARCO MUSEUM TOKYO 渋谷PARCO 4F(東京都渋谷区宇田川町15-1)

●営業時間|11:00~21:00 ※入場は閉場時間の30分前まで ※12月31日(日)は18時閉場

●入場料|700円(税込) ※学生証のご提示で入場無料 ※入場特典タトゥーシール付(有料入場の方のみ)

※2023年12月29日(金)は事前予約制となります。

●WEBサイト|https://art.parco.jp/museumtokyo/detail/?id=1365

●主催|株式会社パルコ ●企画制作|株式会社パルコ/ガスアズインターフェイス株式会社

●協賛|マルニ額縁画材店

※展覧会内容は予告なく変更となる場合がございます。



