阪神電気鉄道株式会社(本社:大阪市福島区、社長:久須勇介)では、8月2日(水)~31日(木)の期間、50年以上にわたり世界中で愛され続けている子ども向けブランド「SESAME STREET(セサミストリート)」とのコラボレーション企画を当社として初めて実施します。





各駅やその周辺施設でセサミストリートとの特別なひとときを過ごしながら、ご家族、お子様をはじめとした皆様に阪神沿線への訪問を楽しんでいただく今回の企画は、阪神梅田本店(阪神百貨店梅田)と共同で実施し、阪神沿線4か所を巡るスタンプラリーのほか、オリジナルグッズの販売、オリジナルデザインの車内吊りポスターの掲出を行います。

イベントの詳細は、次のとおりです。





【セサミストリート×阪神電車 コラボレーション企画の概要】

1 スタンプラリー

■開催日時

8月2日(水)~31日(木)

■スタンプ設置場所/スタンプ台紙配布場所

(1)阪神梅田本店8階 催事場内、(2)阪神電車甲子園駅 西改札外、(3)尼崎城1階エントランスホール、(4)阪神西宮おでかけ案内所

※月曜日(8月14日を除く。)は、尼崎城が休城のため、「あまがさき観光案内所」に設置します。

■スタンプデザイン

重ね押し型のスタンプで、全てのスタンプを押すと1つのイラストが完成します。完成したイラストは、アートボードとして飾っていただくことが可能です。

■特別特典

・全てのスタンプを押されたお客様、先着100名様にオリジナルステッカーをプレゼントします。

・ステッカーは阪神梅田本店8階催事場「セサミストリート POP UP STORE in 阪神」お勘定場で配布します。

・ステッカーの配布期限は、8月14日(月)17時までです。※なくなり次第終了いたします。

・完成したスタンプ台紙を尼崎城に持っていくと、入城料が大人100円引き・小中高校生50円引きになります。※8月31日(木)まで有効。



2 オリジナルグッズの販売

■販売開始日

8月2日(水)(オンラインショップは10時~、それ以外は各施設の開店時間に準じる。)

■販売アイテム



■販売場所

・阪神梅田本店 8階 催事場「セサミストリート POP UP STORE in 阪神」(8月2日(水)~14(月)※最終日は17時まで)

・阪神西宮おでかけ案内所

・あまがさき観光案内所

・尼崎城1階

・鉄道甲子園(オンラインショップ): https://www.tetsudokoshien-shop.com/shopbrand/hanshin/



※いずれも数量限定で、店舗ごとになくなり次第終了。



3 キャラクターグリーティング

エルモ、クッキーモンスターによるグリーティングイベント

■実施日時

(1)8月2日(水)11時~11時10分※開始時間は前後する場合がございます。

(2)8月2日(水)15時30分~16時

■実施場所

(1)阪神梅田本店 8階 催事場「セサミストリート POP UP STORE in 阪神」特設スペース

(2)尼崎城1階 まちあるきゾーン

■参加人数

(1)ご自由にご参加いただけます。

※エルモ、クッキーモンスターと一緒に撮影はできません。指定箇所からの撮影のみとなります。

(2)20組

■参加方法

(1)百貨店のHP( https://web.hh-online.jp/hanshin/contents/store/summer_festival/ )をご確認ください。

※7月26日(水)公開

(2)こちらからお申込みください→ https://s.cnz.jp/sv/zz44/xWMzt42A

当選された方にのみ、当選メールを7月28日(金)にお送りします。

※当選された方は、キャラクターと一緒に撮影することができます。

当選者による撮影が終わった後は、終了時間まで当選の有無に関わらずご参加可能ですが、エルモ、クッキーモンスターと一緒に撮影はできません。指定箇所からの撮影のみとなります。



4 ADトレイン

オリジナルデザインの中吊りポスターを掲出した電車を1編成運行します。

■掲出期間

※8月2日(水)~15日(火)

■中吊りポスターデザイン





5 その他

■尼崎城及び周辺エリアでのイベント

(1)パネル展「セサミストリート キャラクターギャラリー」

セサミストリートの愛らしいキャラクターをより深く知ることのできる展示を実施!

・日時:8月1日(火)~9月3日(日)

・場所:尼崎城4階



(2)週末限定ワークショップ「エルモのペーパードールをつくってあそぼう!」

セサミストリートのキャラクターや洋服に色をぬって、オリジナルのペーパードールづくりを楽しもう!

・日時:8月5日(土)~9月3日(日)の土・日曜日、祝日 10:00~16:00

・場所:尼崎城4階

※尼崎城2階以上には入城料が発生します。(大人 500円、小・中・高校生 250円)



(3)フォトスポット

フォトスポットを巡って、セサミストリートのキャラクターたちと写真を撮ろう!

・日時:8月1日(火)~9月3日(日)

・場所:尼崎駅周辺5か所(尼崎城1階、尼崎城址公園、あまがさき観光案内所、中央公園、庄下川東広場)

・フォトスポット1か所以上で撮影した写真をSNS(Twitter・Instagram)でシェアした方に、オリジナルミニうちわをプレゼント。

※プレゼントは尼崎城1階受付にてお渡し。月曜日(8月14日を除く。)は尼崎城が休城のため、あまがさき観光案内所でお渡し。また、数量限定のため、なくなり次第終了。



■エビスタ西宮でのキャラクターグリーティング

・日時:8月5日(土)(1)11:00~ (2)13:00~ (3)15:00~

・場所:1F エビスタスクエア

・参加方法等の詳細は https://www.ebista.com/information/#002368 をご確認ください。



■「HANSHIN の夏祭り あそビバ!まなビバ!」

・期間:8月2日(水)~15日(火)

遊んで、学んで、楽しんで!今だけのイベントやワークショップなど、全館でご用意。

詳細はこちらから→ https://web.hh-online.jp/hanshin/contents/store/summer_festival/

※7月26日(水)公開



<セサミストリートとは>

セサミストリートは、50年以上にわたって子どもたちを楽しませ、良質な教育を届けてきた子ども向けテレビ番組です。1969年、番組クリエーターは、新しいテクノロジーであるテレビを通して就学前の子どもを教育するという革新的なアイデアを思いつきました。調査研究を重ねたカリキュラム、画期的で多様な出演者、そして楽しくて魅力的なセサミストリートのマペットたちは、世界中の人々に感銘を与えることに成功しました。これまでに1,000以上の研究が行われ、米国および世界中でセサミストリートのポジティブな影響が示されています。識字能力や計算能力などの就学に向けた準備だけでなく、健康的な習慣、自己表現と自己規制、共感、友情など年齢に応じたコンテンツも提供しています。セサミストリートは150以上の国と地域の子どもたちに届けられ、日本でも番組が動画配信されるなど、エルモ、クッキーモンスター、ビッグバードなどの象徴的なキャラクターは何世代にもわたる多くのファンに愛されています。



Sesame Street(R) and associated characters, trademarks and design elements are owned and licensed by Sesame Workshop. (C) 2023 Sesame Workshop. All rights reserved.





