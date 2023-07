[阪神電気鉄道株式会社]

阪急阪神ホールディングスグループの株式会社ベイ・コミュニケーションズ(本社:大阪市福島区、社長:竹間 郁夫、以下「ベイコム」)は、ビジネス顧客向けに、上り/下り10Gbpsの光インターネットサービス「BaycomNETBiz10G」の提供を開始し、同サービスをSaaS商材(boxやZoomなど)や、ビジネス関連商材(業務用Wi-Fi・データSIMなど)の取扱いと併せて「Baycom for Biz」として提供を開始いたしました。





ベイコムは、大阪市西部エリア、兵庫県尼崎市、西宮市、伊丹市の全域に、FTTH(光ファイバー網)を構築し、個人向けに、上り/下り1Gbpsの光インターネットサービス「Baycom光1G」などの通信サービスの提供を行っております。



この度、高速で安定したFTTH回線を望まれるビジネス用途のニーズに応え、新たに、上り/下り10Gbpsの光インターネットサービス「BaycomNETBiz10G」、「BaycomNETBiz10G+」、「BaycomNETBiz10G++」の提供を開始いたしました。



また、boxやZoomといったリモートワークを契機にニーズが増化しているSaaS商材や、業務用Wi-Fiサービス、シェア型の法人向けデータSIMサービス、AI翻訳機ポケトーク、クラウド型のスマートロックや電子会議用大型パネルなど、ビジネス関連サービスの取り扱いも開始いたしました。



ビジネス顧客向けの「BaycomNETBiz10G」や「SaaS商材、ビジネス関連商材」を「Baycom for Biz」として提供することで、地域密着のケーブルテレビ局ならではのスピードときめ細やかな対応で、ビジネスにおける最適なIoT化やDXの推進をお手伝いいたします。



「Baycom for Biz」の概要の次のとおりです。



【法人向け商材「Baycom for Biz」の概要】(すべて税別)

詳細は、こちら( https://baycom.jp/forbiz/ )をご覧ください。



■商品名:光インターネットサービス「BaycomNETBiz」(光ファイバーによる通信回線サービス)

・「BaycomNETBiz10G」:上り/下り10Gbps(動的IP) 月額:6,400円

「BaycomNETBiz10G+」:上り/下り10Gbps(固定IP) 月額:36,000円

※2年契約の場合 月額:12,800円

「BaycomNETBiz10G++」:上り/下り10Gbps(固定IP)帯域確保:50Mbps 月額:120,000円

・別途初期費用あり

新規加入手数料:2,000円

IP登録料:8,000円

初期工事費:別途見積

・最低利用期間:6ヶ月間

・提供エリア:ベイコムサービスエリア

大阪市:福島区、西淀川区、此花区、浪速区、大正区、西区、西成区、住之江区、港区、北区/中央区の一部

兵庫県:尼崎市、西宮市、伊丹市、川西市/宝塚市/神戸市の一部



■商品名:

box(法人用クラウドストレージサービス)

Zoom(オンライン会議ツール)

かんたんWi-Fi(業務用にも利用できるフリーWi-Fiサービス)

法人向けデータSIM(通信容量をシェアできるデータSIMサービス)

ポケトーク(持ち歩けるAI翻訳機)

BPS(防災専用のスマホ用大容量蓄電池)

スマートロック(クラウド管理による時限式暗証番号鍵)

スマートパネル(大画面のオンライン会議用電子パネル)



■Baycom for Biz ロゴマーク



【株式会社ベイ・コミュニケーションズの会社概要】

1.本社 大阪市福島区海老江1丁目1番31号

2.資本金 40億円

3.設立 1991年4月1日

4.主な事業内容 登録一般(有線テレビジョン)放送事業 電気通信事業

5.対象世帯数 93.5万世帯 ※内接続世帯数87万世帯(93%)

6.加入世帯数

インターネットサービス 25.9万世帯

テレビサービス 15.7万世帯(再送信含む)

(対象世帯数及び加入世帯数は2022年3月末現在)





