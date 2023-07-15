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地域密着のケーブルテレビ局が企業向けサービス「Baycom for Biz」の提供開始！

［阪神電気鉄道株式会社］

阪急阪神ホールディングスグループの株式会社ベイ・コミュニケーションズ（本社：大阪市福島区、社長：竹間 郁夫、以下「ベイコム」）は、ビジネス顧客向けに、上り／下り10Gbpsの光インターネットサービス「BaycomNETBiz10G」の提供を開始し、同サービスをSaaS商材（boxやZoomなど）や、ビジネス関連商材（業務用Wi-Fi・データSIMなど）の取扱いと併せて「Baycom for Biz」として提供を開始いたしました。


ベイコムは、大阪市西部エリア、兵庫県尼崎市、西宮市、伊丹市の全域に、FTTH（光ファイバー網）を構築し、個人向けに、上り／下り1Gbpsの光インターネットサービス「Baycom光1G」などの通信サービスの提供を行っております。

この度、高速で安定したFTTH回線を望まれるビジネス用途のニーズに応え、新たに、上り／下り10Gbpsの光インターネットサービス「BaycomNETBiz10G」、「BaycomNETBiz10G+」、「BaycomNETBiz10G++」の提供を開始いたしました。

また、boxやZoomといったリモートワークを契機にニーズが増化しているSaaS商材や、業務用Wi-Fiサービス、シェア型の法人向けデータSIMサービス、AI翻訳機ポケトーク、クラウド型のスマートロックや電子会議用大型パネルなど、ビジネス関連サービスの取り扱いも開始いたしました。

ビジネス顧客向けの「BaycomNETBiz10G」や「SaaS商材、ビジネス関連商材」を「Baycom for Biz」として提供することで、地域密着のケーブルテレビ局ならではのスピードときめ細やかな対応で、ビジネスにおける最適なIoT化やDXの推進をお手伝いいたします。

「Baycom for Biz」の概要の次のとおりです。

【法人向け商材「Baycom for Biz」の概要】（すべて税別）
詳細は、こちら（ https://baycom.jp/forbiz/ ）をご覧ください。

■商品名：光インターネットサービス「BaycomNETBiz」（光ファイバーによる通信回線サービス）
・「BaycomNETBiz10G」：上り／下り10Gbps（動的IP） 月額：6,400円
「BaycomNETBiz10G+」：上り／下り10Gbps（固定IP） 月額：36,000円
※2年契約の場合 月額：12,800円
「BaycomNETBiz10G++」：上り／下り10Gbps（固定IP）帯域確保：50Mbps 月額：120,000円
・別途初期費用あり
新規加入手数料：2,000円
IP登録料：8,000円
初期工事費：別途見積
・最低利用期間：6ヶ月間
・提供エリア：ベイコムサービスエリア
大阪市：福島区、西淀川区、此花区、浪速区、大正区、西区、西成区、住之江区、港区、北区／中央区の一部
兵庫県：尼崎市、西宮市、伊丹市、川西市／宝塚市／神戸市の一部

■商品名：
box（法人用クラウドストレージサービス）
Zoom（オンライン会議ツール）
かんたんWi-Fi（業務用にも利用できるフリーWi-Fiサービス）
法人向けデータSIM（通信容量をシェアできるデータSIMサービス）
ポケトーク（持ち歩けるAI翻訳機）
BPS（防災専用のスマホ用大容量蓄電池）
スマートロック（クラウド管理による時限式暗証番号鍵）
スマートパネル（大画面のオンライン会議用電子パネル）

■Baycom for Biz ロゴマーク

【株式会社ベイ・コミュニケーションズの会社概要】
1．本社 大阪市福島区海老江1丁目1番31号
2．資本金 40億円
3．設立 1991年4月1日
4．主な事業内容 登録一般（有線テレビジョン）放送事業 電気通信事業
5．対象世帯数 93.5万世帯 ※内接続世帯数87万世帯（93%）
6．加入世帯数
インターネットサービス 25.9万世帯
テレビサービス 15.7万世帯（再送信含む）
（対象世帯数及び加入世帯数は2022年3月末現在）


株式会社ベイ・コミュニケーションズ　https://baycom.jp/

リリース　https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/7c6ef986179117036051fe3be266e0ab5a1d3b4b.pdf

発行元：阪急阪神ホールディングス
　　　　大阪市北区芝田1-16-1

企業プレスリリース詳細へ （2023/07/15-14:46）

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