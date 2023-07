[ぴあ株式会社]

「あの日、恐竜は、生きていた。」

白亜紀後期、現在の北アメリカ大陸西部に存在していた失われた大陸「ララミディア」。 そこは、トリケラトプスやティラノサウルスをはじめとする最後の恐竜たちの楽園でした。

「DinoScience 恐竜科学博」では、多彩な骨格標本と最新の技術を駆使し、科学的な視点から、多様な生態系の一員としての恐竜たちの姿を解き明かしていきます。

かつて確かに生きた恐竜たちの息遣いを感じ、壮大な地球の歴史に思いを馳せてみてください。

2021年夏にコロナ禍にも関わらず約20万人(*)を動員した、「DinoScience 恐竜科学博」。

来場者からは絶賛の評価を得て、リピートを望む声が多く寄せられました。

満を持して今夏、東京・六本木の「東京ミッドタウン」でオリジナルコンセプトを加えて開催します。

(*リアル来場約16万人、オンライン約4万人)



【みどころ】

01:美しい演出と物語で紡ぐ、全く新しい恐竜展



群れからはぐれた幼いトリケラトプスの子どもと一緒に森を歩き、「ララミディア大陸」の住人たちと次々に遭遇していく。音や照明で巧みに演出されたストーリー型展示で、恐竜たちが生きる世界へ誘います。













02:幻想的な白亜紀のアクアリウム



前回大人気を博した海のシーンが、世界初公開を含む複数の標本展示を新たに加えて大幅拡大。

強大なモササウルスが支配する「ニオブララ海」を再現した、美しく幻想的な「白亜紀アクアリウム」が登場します。













03:奇跡のトリケラトプス「レイン」と対峙するティラノサウルス「スタン」



史上最も完全な骨格に皮膚化石をも伴って発見された奇跡のトリケラトプス「レイン」。

獲物に襲いかかる激しい一瞬を捉えた迫力のティラノサウルス「スタン」。

両者の対峙シーンが、見るものすべてを圧倒します。









04:躍動感にあふれた骨格で魅せる「生きた恐竜像」



全力で疾走し、飛び跳ね、襲いかかる。

従来の常識を覆す、今にも動き出しそうなポーズでデザインされた骨格展示。

恐竜たちの息遣いさえ感じさせる、生き生きとした躍動感にあふれた恐竜像にご注目ください。









05:目で体感する恐竜の世界



最新の研究で明らかになった恐竜の体の形や質感、動き方、当時の植生に至るまで、恐竜くんが徹底的に監修して作られたフルCG映像。

翼竜と空を舞い、数千を超える恐竜の群れに飛び込み、恐竜たちが死闘を繰り広げる太古の森へ、圧倒的なリアリティと迫力で恐竜の世界へと誘います。







06:耳で体感する恐竜の世界

今回新たに登場するソニーのLocatone(TM)(ロケトーン)アプリを活用した新感覚の音響ガイド。

展示されている恐竜や生き物たちのリアルな息遣いを感じることができる、恐竜の世界にタイムスリップしたかのような臨場感のある「音と恐竜の世界」をお楽しみください。

一部のスポットでは、聞くだけでなく、自分の動きに合わせて音が出る体験や、恐竜との記念撮影ができるスポットもご用意しています。

※動きにあわせて音が出る体験は一部ツアーのみの対応となります。

※音響ガイドは有料オプションとなります。

Locatoneアプリをダウンロードしたご自身のスマートフォンと、イヤホン/ヘッドホンが必要です。



ナイトミュージアム



開催期間中の18時からは「ナイトミュージアム」を実施。

会場内の照明を全体的に暗くするほか、デイタイムとは異なる照明で空間を演出。

レイン、スタンをはじめ一部の骨格標本を幻想的にライトアップ。

デイタイムとは違った雰囲気をお楽しみ頂けます。

場内には恐竜を鑑賞しながらお酒や食事が楽しめるカフェもあり、またとない時間を過ごして頂けます。

※場内カフェは、デイタイムから終日オープンしています。



※展示写真は、「DinoScience 恐竜科学博2021@YOKOHAMA」開催時のものです。



【新感覚音響ガイド】選べる6ツアー決定!

今回から新たに登場する、ソニーのLocatone(TM)️(ロケトーン)を活用した新感覚の音響ガイド。

展示されている恐竜や生き物たちのリアルな息遣いを感じることができる、恐竜の世界にタイムスリップしたかのような臨場感のある「音と恐竜の世界」をお楽しみください。一部のスポットでは、聞くだけでなく、自分の動きに合わせて音が出る体験や、ARの恐竜たちとの撮影ができる場所をご用意してます。

お好みに合わせて選べる「6ツアー」を用意しました。ツアー毎に新しい体験ができるので、是非聴き比べてみてください。

※動きにあわせて音が出る体験は一部ツアーのみの対応となります。



タイムスリップ!サウンドアトラクション 2023



<新田恵海さんコメント>

新田恵海です!DinoScience恐竜科学博2023では、近代文明と白亜紀後期が時空を超えて存在するような空間をご用意しています。音響ガイドを聴いていただくことによって、さらにタイプスリップしたような感覚を味わっていただけると思います!サウンドアトラクションを使って、一緒に恐竜世界へタイムスリップしましょう!















Time Slip Sound Attraction 2023



<ジョナサン・シガーさんコメント>

Hi, everyone! It was my first time to narrate it in English, so I had a good time. There’s a lot of cool scenes in here, but the best one is, I think Laine and Stan when they meet each other.

I'm hope you also found your best scene.

Looking forward to seeing you again. Thank you.













今回のツアーの中で最も音の体験に特化した音響ガイドです。

恐竜の世界を音で立体的に体験することができ、恐竜たちが、本当にそこにいるかのような息遣いを感じられます。

臨場感のある恐竜科学博を新田恵海さんのナレーションでお楽しみください。ジョナサン・シガーさんによる英語版も必聴です。



木村昴の教えて恐竜くん!

木村昴さんが、恐竜くんにあれこれ教わりながら恐竜科学博をまわるガイドツアーです。このガイドにしかない豆知識や、恐竜くんならではの展示の見所が満載です。二人と一緒に歩きながら、恐竜の当時の暮らしを覗いてみてください。



<木村昴さんコメント>

木村昴です!恐竜好きな方も、そうでない方も絶対見た方がいい!皆さんを代表して、僕が恐竜くんにたくさんのことを教わり、もっともっと恐竜のことが大好きになりました!DinoScience恐竜科学博2023」へお越しの際は、「木村昴の教えて恐竜くん!」を聴いて、楽しく知識を深めてください!



<恐竜くんコメント>

今回の音響ガイドでは、木村昴さんと一緒に楽しくお送りしていきます!環境音などもあり、臨場感たっぷりで途中で冒険をしているような気分になれたりと、とってもオススメの音響ガイドになっています!ぜひ、お楽しみください!



加藤ミリヤとGAL会 in 恐竜科学博

恐竜科学博初体験の加藤ミリヤさんと一緒にまわっているかのような気分が楽しめる音声ツアーです。普段はあまり聞けないナチュラルな加藤ミリヤさんの心地よい語りとともに恐竜の世界を堪能してください

※最新アルバムから数曲がツアー内のBGMとして使われているのも必聴です。





<加藤ミリヤさんコメント>

今回初めてナレーションを担当させていただきました。初めてのナレーションということで、私自身とてもドキドキしていたのですが、私と一緒に展示を見て回っているようなナレーションができました。是非、私の声と共に恐竜の展示を楽しんでください!















ものまね満載! 原口あきまさの恐竜科学博ガイド

みなさんお馴染みのものまね芸人、原口あきまささんによるガイドツアー。

あの人なら、恐竜科学博のワンシーンにどんなリアクションをするのか!?

豊富なものまねレパートリーから、どんなネタが登場するのかお楽しみに!





<原口あきまささんコメント>

音響ガイドの収録、最初はちょっと緊張気味でしたが、最後は楽しくやらせていただきました!恐竜の名前が難しい。アクセントとか、難しかった。でも、皆さんがどんな風に回るのか、思い描きながら収録しました!是非とも、僕のナレーションを聴きながら、恐竜科学博を回ってみてください!

















SU & DJ FUMIYAの恐竜科学博ダベリ歩き

子供の頃から仲良しのSUさんとFUMIYAさんが、そのままのノリで恐竜科学博を見てまわる音声ツアーです。

息のあった二人ならではの掛け合いや、恐竜にまつわるよもやま話を聞きながら、一緒にまわる気分でお楽しみください。

※この音響ガイドでしか聞くことの出来ないオリジナル曲も必聴です。



<SUさん、DJ FUMIYAさんコメント>

この度、恐竜科学博オリジナルソングと、ナレーションのBGMの音楽を作り、更にナレーションも担当しました!恐竜のことはあまり知らなかったけど、楽曲を作り、ナレーションもして恐竜のことを深く知り、恐竜のことが大好きになりました!皆さんにも一回は恐竜科学博に来てもらって恐竜のことを知ってもらいたいと思っています。六本木で23時まで開催している日もあるので、ぜひ、大人の時間には、僕らの音響ガイドで恐竜科学博を楽しんでください!ご自身のお気に入りのイヤフォンやヘッドフォンで聴いてほしいです!



※ツアー出演者のプロフィール等詳細は公式サイトにてご確認ください。



※音響ガイドは有料オプションとなります。

【体験料金 前売券700円(税込)・当日券900円(税込)/回】

Locatoneアプリをダウンロードしたご自身のスマートフォンと、イヤホン/ヘッドホンが必要になりますので忘れずにご持参ください。

「対応機種をご確認の上、ご購入をしてください。(Locatoneアプリ対応スマートフォンAndroid8.0以上、iOS14.0以上 対応国:日本)

※ご入場には別途、入場件をお買い求めください。※1回の入場につき、1ツアーの利用となります。



会場内カフェ&バー 【Dino Terrace LANE & STAN】

レインとスタンを目の前に飲食を楽しめる、DinoScience恐竜科学博 2023だけのプレミアムな空間です。

アクアリウムをイメージしたフローズンドリンク、恐竜の卵型のドリンク&スイーツ、恐竜BOXなどのオリジナルメニューやソフトドリンク・アルコールもご用意しました。展示を観て回った後のひと時も恐竜世界でお楽しみください。



ドリンクメニュー

フローズン・『ニオブララ海』・レモンスカッシュ

フローズン・ピーチ・レモンスカッシュ

スタン博士とレイン博士の卵カプセルドリンク【数量限定】

1.スタン:ティラノサウルス

(自分でシェイクするパッションフルーツと牛乳のドリンク)

2.レイン:トリケラトプス

(自分でシェイクするチョコミントと牛乳のドリンク)





フードメニュー

恐竜BOX Aセット【恐竜ナゲットと甘口カレーライス】

(巣ごもり卵・マッシュポテト・野菜・チーズ)

恐竜BOX Bセット【骨付きフランクとミートソースパスタ】

(巣ごもり卵・マッシュポテト・野菜・チーズ)

恐竜BOX Cセット 【牛タンシチューとバターライス】

(巣ごもり卵・マッシュポテト・野菜・チーズ)

恐竜ナゲット4個+マッシュポテト

骨付きフランク大+マッシュポテト

前菜盛り合わせ(Antipasto mist)

(ラタテュイユ・コールドミート2種盛合せ・サバスモーク)

魅惑の巣籠り恐竜卵(バニラモナカとパンケーキ)

恐竜発掘オレオ・クッキーとダブルムース(レアチーズとカスタード)

氷河期フルーツ&アイス(恐竜たまごボーロ、バニラアイス、マンゴーナタデココ)



※上記は一例です。各メニューの金額などは公式サイト・会場でご確認ください。



【東京ミッドタウンとのコラボレーション】

会場がある東京ミッドタウン内でも様々なコラボレーションを実施します。



コラボメニュー

東京ミッドタウン内のカフェ・レストランの一部店舗では、開催期間中、「DinoScience恐竜科学博 2023」コラボメニューが用意されます。

各店舗が趣向を凝らしたメニューもお楽しみください。コラボメニューを含む税込2500円以上ご飲食の方には非売品の特製リジナルキーホルダーをプレゼント(全7種※ランダム配布)!是非コンプリートしてください。レストラン店舗でキッズメニューをご注文のお客様にはオリジナルランチョンマットをプレゼント!

※実施店舗などの情報は公式サイト・東京ミッドタウンオフィシャルサイトなどでご確認ください。



『MIDTOWN SUMMER WORKSHOP』



東京ミッドタウンの夏イベント『MIDTOWN SUMMER 2023』(7月14日(金)から8月27日(日))で、

「レゴ(R)×恐竜くんワークショップ」「光るダイナソーうちわづくり体験」といった、大人まで楽しめる東京ミッドタウンならではのワークショップが開催されます。

※開催概要などの情報は東京ミッドタウンオフィシャルサイトなどでご確認ください。



企画・監修:恐竜くんメッセージ

遠い過去に失われた世界について、私たちは化石を通してしか知ることはできません。

恐竜たちはどんな環境のもと、どんな生き物たちと、どのように暮らし、どんな光景を見ていたのでしょうか?

『恐竜科学博』では、恐竜時代全体を広く俯瞰するのではなく、トリケラトプスやティラノサウルスの生きた世界をテーマにしています。

あえて特定の時代・地域のみに焦点を絞って、生態系の中の「生き物としての恐竜」の姿を徹底的に掘り下げることで、彼らの息遣いさえも感じられるような、新しい恐竜展が完成しました!

科学は今、どこまで恐竜たちの世界に近づくことができたのでしょうか。

ぜひ、本展で確かめてください。

この世界には、私たちの想像をはるかに超える途方もない謎が、まだまだ眠っています。

地球が誕生してから今この瞬間に至るまでの、膨大な時間。

激しく、絶えず変貌し続ける世界。

多様で複雑な生物を生み出し続ける、生命の進化。

その圧倒的なスケールの片鱗を、この『恐竜科学博』 で感じていただければ幸いです。



★ワークショップ、グッズの情報も公開!

詳しくは公式サイトにてご確認ください。

ワークショップ詳細はこちら https://s.mxtv.jp/event/dino-science/workshop.html

グッズ詳細はこちら https://s.mxtv.jp/event/dino-science/goods.html



【チケット情報】

前売券:発売中~7月20日(木)23:59まで

当日券:7月21日(金) 0:00~9月12日(火)18:00まで

※東京ミッドタウン・ホールでは、7/21(金)~9/12(火)9:00~閉場30分前まで販売予定。



【当日券での土日祝・特定日限定チケット】

●金・土・祝日、8/7(月)~8/10(木)は22:45まで開場(最終入場22:15)

●土・日・祝日、8/7(月)~8/10(木)は日時指定入場制

【土日祝・特定日限定チケットの当日券販売について】

●土日祝・特定日限定チケットの当日券は、ぴあ・セブンイレブンのみで販売します。

●当日、事前販売枠に余裕がある場合のみ、会場でも当日券販売を行います。





※会場で引換券をご提示いただき、視聴コードをお渡しする方式となります。

※Locatoneアプリをダウンロードしたご自身のスマートフォンと、イヤホン/ヘッドホンが必要です。

※ご入場には別途、入場チケットをお買い求めください。





※BHI:ブラックヒルズ地質学研究所

※化石はBHIが発掘採取したもので、保証書がついています。

※実物化石のため、形や大きさは個体によって異なります。

※上記のほかにも特別企画チケットが発売されることがあります。公式サイトなどでご確認ください。



《販売窓口(プレイガイド)》

●チケットぴあ

セブン-イレブン店頭

平日券【Pコード:994-220】

土日祝(※特定日含む)券【Pコード:650-237】

WEB: https://w.pia.jp/t/dinoscience/



●アソビュー!

WEB: https://www.asoview.com/channel/tickets/so0zpyvNjD/



●イープラス

ファミリーマート店頭

WEB: https://eplus.jp/dino-science23/



●ローソンチケット

ローソン、ミニストップ店頭【Lコード:34999】

WEB: https://l-tike.com/event/dinoscience/



※チケット購入にあたり注意事項あり。ご購入前に各プレイガイドにてご確認ください。



チケットお問合せ

DinoScience 恐竜科学博 2023事務局

TEL:0570-02-8933(11:00-17:00) Mail:info.ticketpian@pia.co.jp

※事前に20名様以上の団体でご購入をご希望の団体様もお問い合わせください。



《イベント概要》 ※下記内容は都合により変更となる場合があります。予めご了承ください。

【タイトル】

『DinoScience 恐竜科学博 2023@TOKYO MIDTOWN 』

【会期】

2023年7月21日(金)~9月12日(火)9:00~21:00 (最終入場 20:30)

※毎日18:00~21:00は照明演出などが変わるナイトミュージアム開催

※金・土・祝日、8月7日(月)~10日(木)は22:45まで開場(最終入場22:15)

※土・日・祝日、8月7日(月)~10日(木)は日時指定入場制

※年齢制限:3歳以上有料。2歳以下保護者同伴に限り無料

【会場】

東京ミッドタウン・ホール(東京都港区赤坂9-7-2)

「六本木駅」都営大江戸線直結・東京メトロ日比谷線 地下通路より直結

https://www.tokyo-midtown.com/jp/facilities/hall/access-hall.html

【主催】

DinoScience 恐竜科学博製作委員会2023

TOKYO MX/共催:ランドマークエンターテイメント株式会社、TOKYO FM、株式会社フロンテッジ、株式会社レッツマーケティング

【協賛】

スターツコーポレーション株式会社、サントリー食品インターナショナル株式会社、株式会社Z会

【特別協力】

ブラックヒルズ地質学研究所

【技術協力】

ソニー株式会社

【協力】

東京ミッドタウン、DinoScience 恐竜科学博製作委員会2021、東京都交通局、半蔵門ランナーズサテライト JOGLIS

【企画・監修】

恐竜くん(田中真士)

【ホームページ】

https://s.mxtv.jp/event/dino-science/

【Twitter】

【公式】DinoScience 恐竜科学博 @DinoScience_jpn

https://twitter.com/DinoScience_jpn

【Instagram】

【公式】 DinoScience 恐竜科学博 @dinoscience_jpn

https://www.instagram.com/dinoscience_jpn



