「Gota Yashiki & The Dub Messengers」Billboard Live公演を記念して、株式会社阪神コンテンツリンクでは、オリジナルグッズ(Tシャツ)をオンラインショップ【Shop.Merchan.jp(ショップ・マーチャンドットジェイピー)】にて、7月7日(金)12:00より販売いたします。ここでしか手に入らないグッズですので、是非この機会にお買い求めください!









■オンラインショップ「Shop.Merchan.jp(ショップ・マーチャンドットジェイピー)」

『Gota Yashiki & The Dub Messengers』ロゴ入りTシャツ9種を展開!

★特設ページ★(Shop.Merchan.jp) https://shop.merchan.jp/collections/gotayashiki







■Gota Yashiki & The Dub Messengers

世界的ドラマーである屋敷豪太、MONDO GROSSOとして、またDJとして活躍する大沢伸一、あらゆるジャンルで大活躍のピアニスト松本圭司、そして国宝級ダブエンジニアDUB MASTER Xを核として、ギター田中義人、サックスに元SOIL& “PIMP”SESSIONSの元晴からなるスペシャルユニットが初登場。京都出身の屋敷を中心としたこのバンドは、2022年に【KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭】の10周年を記念したスペシャルパーティのために結成。その際のメンバーは屋敷、大沢、松本、DUB MASTER Xの4人だった。次のステージは今年2月、京都の老舗クラブ・CLUB METROで行われた【COOL TO KOOL】復活祭。ギターに田中を加えた5人での圧巻のステージは話題をさらった。そして3度目のライブとなる今回は、さらに強力な助っ人としてサックスの元晴が参加。国内最高峰の顔ぶれが揃い、ライブを重ねる毎に進化し続ける新しいサウンドに期待したい。



◎公演情報

2023年7月12日(水)東京・Billboard Live TOKYO

1stステージ 開場 16:30 / 開演 17:30

2ndステージ 開場 19:30 / 開演 20:30



2023年7月13日(木)大阪・Billboard Live OSAKA

1stステージ 開場 17:00 / 開演 18:00

2ndステージ 開場 20:00 / 開演 21:00



■Shop.merachan.jp(ショップ・マーチャンドットジェイピー)とは

音楽・スポーツ・アニメ・ゲーム・漫画といった様々なジャンルのIP(知的財産。ロゴ、イラスト等)を使用したオリジナルグッズをご購入いただけるECショップです。IPホルダーの監修を受けた公式キャラクターグッズなど、ここでしか買えないグッズを多数揃えております。

★ショップサイトはこちら★: https://shop.merchan.jp



★関連URLはこちら★

・屋敷豪太 オフィシャルサイト: https://gota.com/

・Billboard Live: http://www.billboard-live.com



<会社概要>

株式会社阪神コンテンツリンク HANSHIN CONTENTS LINK CORPORATION

本社所在地 大阪市福島区海老江1丁目1番31号 阪神野田センタービル10F

資本金 230,000千円(阪神電気鉄道株式会社100%出資。阪急阪神東宝グループ)

事業内容 コンテンツ事業、音楽事業、広告メディア事業、サイン制作事業





株式会社阪神コンテンツリンク https://hcl-c.com/



リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/9c1604562a0fcd0e415a4f28d9405be675af0aef.pdf



