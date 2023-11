[株式会社パルコ]





福岡PARCO(福岡市中央区天神2-11-1)は、2023年11月21日(火)~12月25日(月)の期間、グラフィックデザイナー/アーティストとして活躍する岡田将充(おかだ まさみつ)を迎え、『Riveting Wonder』をコンセプトにクリスマスキャンペーンを開催いたします。

本キャンペーンでは、岡田将充による3DCGを用いたポスターグラフィックを制作。11月21日(火)より店頭・館外の演出を展開いたします。

また、館内では豪華景品が当たるCHRISTMAS抽選会やちいかわのオリジナルグッズがもらえるキャンペーンなどクリスマスのお買い物さらにが楽しくなる企画を開催。

12月22日(金)~12月25日(月)の4日間は、館内BGMをクリスマスソングでお届け。

福岡PARCO全館でワクワク、ドキドキなクリスマスを演出します。

「Riveting Wonder」特設サイト





https://fukuoka.parco.jp/page/christmas/

キャンペーン期間:2023年11月21日(火)~12月25日(月)

コンセプト







Riveting Wonder



1年の中でも最高にワクワク、ドキドキするクリスマスシーズン。

相手を思い浮かべながら選ぶギフトには、心が躍り、驚きと喜びが広がる。

そんなギフトたちもあなたに選ばれたくて、じっと待ってなんかいられないはず!

ポスターグラフィック









B1縦1種・B3横1種 11月21日(火)より福岡PARCOでポスター・サイネージ掲出。



【クリスマス演出拠点】

本館1F・コンコース口/本館1F・エントランス/本館B1F・かっぱ口/本館1F北東口柱

各フロアポスターボード/館内デジタルサイネージ

アートディレクター&デザイン







岡田将充(OMD) Okada Masamitsu



グラフィックデザイナー/アーティストとして活動中。クライアントワークと並行して近年は3DCGを用いたアートワークを展開。プロダクトや日用品など、それらのオブジェクトが持つ機能性を超越しデジタル空間上で再構築することで、新しい視覚的な価値を生み出すことをテーマに日々制作している。

【Web】http://om-d.jp/

【Instagram】https://www.instagram.com/okada_masamitsu/



【EVENT】CHRISTMAS抽選会







福岡PARCO館内に高さ約2メートルの巨大なガチャが出現。

九州の有名ホテルの宿泊券やディナー券など豪華景品が当たるワクワク、ドキドキな抽選会を開催いたします。

館内で5,000円(税込・合算不可の)以上お買い上げで抽選に一回参加できます。

■期間:2023年12月22日(金)~12月25日(月)

■場所:福岡PARCO新館3F 特設会場



<景品一覧>※一部景品となっております。この他にも豪華景品をご用意しております。

TRAVEL賞:五島リトリートray by温故知新 ペア宿泊券(朝食付き) /壱岐リトリート海里村上 by温故知新 ペア宿泊券(朝食付き)

PLAY賞:アクロス福岡イルミネーション「ヒカリのモリ」ペアチケット/ヒルトップスパ ご招待券 ヒルトップブリーズ ボディマッサージ

GOURMET賞:イノベーティブフレンチ・ワタハン ペアランチ招待券/宮崎県フルーツドリンクセット

PARCO賞:福岡PARCO本館B1F治一郎 プチギフト/福岡PARCO本館6Fムラサキスポーツ リフト券&タオル



※抽選への参加は当日お買上レシート・購入履歴のみ有効。

※PARCOポイント・商品券の利用分は買上金額に含みません。

※一部対象外店舗・商品があります。

※当選権利の換金、他人への譲渡はできません。

※当選品は当日抽選会会場でお渡し致します。

※当選商品は各商品とも色・柄・サイズはお選び頂けません。

※画像はイメージです。実際の商品と異なる場合があります。

※本イベントは予告なく変更・中止となる場合があります。

※当選商品が無くなり次第終了させて頂きます。

【CAMPAIGN】CHRISTMASギフトキャンペーン









福岡PARCO館内のおすすめクリスマスギフトを20名様にプレゼントいたします。

福岡PARCO公式Instagramをフォロー・12月11日(月)のフィード投稿に、ほしい商品をコメントいただいた方の中から抽選で館内ショップ厳選のギフトが当たります。

さらに、館内にはクリスマスギフトのディスプレイを展開いたします。

※応募方法は12月11日(月)のフィード投稿をご確認ください。





■期間:2023年12月11日(月)~12月25日(月)

■場所(ギフトディスプレイ):福岡PARCO本館2F・3Fエスカレーター横

【CAMPAIGN】PARCOとちいかわのクリスマスッ!!!







池袋PARCOの「ちいかわレストラン」OPENを記念して、全国のPARCOでクリスマスキャンペーンを開催。福岡PARCO館内の対象のレストラン・カフェでのご飲食でオリジナルコースターをプレゼントします。さらに、ちいかわオリジナルポストカードが当たるSNSプレゼント企画も実施いたします!



■期間:2023年12月8日(金)~12月25日(月)

※対象店舗は公式HPをご確認ください。

https://parco.jp/chiikawa-christmas/

【POP UP】くるりのPop-Up Shop









くるりポップアップ企画「くるりのPop-Up Shop」が期間限定OPEN!

初代くるりロゴデザインのTシャツ、トートバック、バスタオル、マグネット&ステッカーセット、レザーキーカバーなどの小物に加えて、QURULIロゴのロンT、初登場のパーカーやハンガー、更に昨年に引き続きタムくんがデザインをしたキーホルダー、ポーチなど、多種多様なグッズが盛りだくさん。

その他にも「くるりのえいが」場面写真のパネルや、ツアーで着用した衣装も展示いたします。

■期間:2023年11月27日(月)~12月10日(日)

■場所:福岡PARCO新館3Fエスカレーター横 特設会場

【POP UP】mofusand もふもふストア出張所









「mofusand」のオフィシャルショップ「mofusand もふもふストア」の出張所が、期間限定OPEN!

にゃんこがかわいい新商品や、もふもふストアのオリジナル商品をたくさん取り揃えました。商品をご購入いただいたお客様には、オリジナルステッカーをプレゼントいたします。



■期間:2023年11月29日(水)~2024年1月28日(日)

■場所:福岡PARCO本館4F イベントスペース



【POP UP】GENTY







人気Youtuber「なこなこcp」のなごみがプロデューサーを務める「GENTY」が初となる福岡でのPOPUPを開催!

「CHANGE MYSELF, LOVE MYSELF/もっと自分を好きになれるコスメ」をテーマにコスメを通して自分をもっと愛するためのサポートをしていくブランドで、マルチに使えるコスメを展開しています。期間中は、POPUP先行販売のアイテムや、大人気のフレグランスミストの販売、限定ノベルティーの配布なども予定しております。また、5,000円(税込)以上購入毎になごみとのツーショット撮影ができるイベントも実施いたします。(先着順)



【POPUP 特設サイト】https://genty.jp/pages/popupfukuoka-2023

■期間:2023年12月14日(木)~12月17日(日)

■場所:福岡PARCO本館1F POP UP SPACE 「GATE」

【POP UP】led.tokyo







led.tokyoが福岡で数年ぶりにPOP UPを開催!

エッジの効いたモードな印象のものや他にはない色使い、シルエットが特徴的なled.tokyoのお洋服を是非ご覧ください。

ーー凝り固まった固定概念にとらわれずに、GENRELESS / GENDERLESS /AGELESSなスタイルあなたらしい組み合わせでファッションを楽しむ。ーー



■期間:2023年12月19日(火)~12月25日(月)

■場所:福岡PARCO本館1F POP UP SPACE 「GATE」



