グローバルボーイズグループ“JO1(ジェイオーワン)“が、9月20日(水)にリリースし、各主要音楽チャートにてセールスとダウンロードの2冠を達成した大ヒット中の3RD ALBUM『EQUINOX』より、JO1初のユニット曲として人気を集める収録曲「Mad In Love」の”ATELIER”パフォーマンス映像を、本日19:00に公開しました。先日公開したダンスユニット曲「Itty Bitty」と、異なるJO1の魅力を引き出したそれぞれのATELIERをお楽しみいただけます。



楽曲は各種音楽配信サービスにて好評配信中です。JO1は、自身初の単独ドーム公演(京セラドーム大阪)の開催を今週末11月24日(金)、25日(土)に控え、大晦日の「NHK紅白歌合戦」の出演が2年連続で決定するなど、年末の音楽シーンを盛り上げ続けています。



ATELIER(アトリエ)とは、その名の通り、JO1メンバーの音楽的な成長を作品として公開していく企画。切れ味抜群のダンスパフォーマンスがクールな「Itty Bitty」に続き、本日公開されたボーカルユニット曲「Mad In Love」に参加しているメンバーは、與那城奨、河野純喜、佐藤景瑚、金城碧海、鶴房汐恩の5人。この楽曲は、息が止まり心臓が破裂しそうなほど深い愛に狂った男性の心理を歌った一曲です。メンバーの表情豊かで包み込むようなキラキラとしたボーカルが心地よく、ポップで爽快なギャップをもたらし、シネマティックオーケストラの旋律とロック要素をアップテンポなエレクトロニックサウンドで表現しています。



本日公開されたパフォーマンス映像では、メンバーそれぞれが演技に挑戦しドラマストーリー仕立ての内容に仕上がっています。5人の繊細な表情にもぜひご注目ください。



「Mad In Love」 ATELIER





2023年11月21日(火)19:00 公開

https://youtu.be/Ouy9d6-r9nQ





