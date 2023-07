[ぴあ株式会社]

7月29日(土)21:00~配信!メンバー達によるライブ当日を振り返るスペシャルトークをお届け!!



ぴあ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:矢内廣)が運営するバーチャルライブアプリ「NeoMe」で、『LAUTRIV FEST vol.1 After Party in NeoMe』を7月29日に配信いたします。







LAUTRIVは、VTuber、クリエーターとして活動する4人で構成されたバーチャルロックバンド。個人でも活躍するメンバーが、それぞれの才覚と音楽性を余すところなく表現し、現実のロックバンドさながらのパフォーマンスで多くのファンを魅了しています。VRChatやYouTubeを中心にカバー動画等を発表しながら、2023年5月には1st Single『存在のメロディ』をリリース、またバーチャルアーティストが出演するイベントへの参加等、活動の幅を拡げています。

その彼らによる初主催ライブ「LAUTRIV FEST vol.1」の模様を後日配信するイベントがNeoMe内にて開催決定!当日は、PHAZE、JOHNNEY HENRYがゲスト出演する臨場感のあるバーチャルライブの本編映像に加え、LAUTRIVメンバー本人たちによるコメンタリーも併せてお届けします!ライブを振り返るトークなど、盛りだくさんの内容となりますのでぜひお楽しみに!

またイベント開催を記念して、7/14(金)よりLAUTRIVのバンドロゴをあしらったアバター用Tシャツを販売予定です。LAUTRIVのTシャツコーデでイベントをぜひお楽しみ下さい!



配信概要





LAUTRIV FEST vol.1 After Party in NeoMe

・開催日時:7月29日(土)21:00~ ※70分程度

・開催場所:アプリ「NeoMe」内のフィールドステージ

・参加料(視聴料):無料

・出演者:PHAZE/JOHNNEY HENRY/LAUTRIV ※本人たちによるコメンタリーあり



▶イベント公式ページ

https://neo-me.jp/news/2023/07/07/post_68.html



▶アプリ「NeoMe」(ネオミー) ダウンロード無料!

App Store:https://apps.apple.com/jp/app/neome/id1597051065

Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pia.virtualpia





アーティストプロフィール





LAUTRIV





LAUTRIV(ラトリブ)はVTuber、クリエーターとして活動する4人で構成されたバーチャルロックバンド。バンド名の「LAUTRIV」はVIRTUAL(バーチャル)を逆から読んだ造語であり、バーチャルバンドでありながらリアリティのあるサウンドとパフォーマンスを目指し、現実とバーチャルの垣根を超えたすべての音楽シーンへの挑戦を表している。

HP:https://lautriv-official.studio.site/



Vocal:Coco

Twitter:https://twitter.com/Kokona_Yume

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCuSa7XbCQ5MiEIPkZxvTUDQ



Guitar:緋弦かづさ

Twitter:https://twitter.com/HizuruKazusa

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCd-XXgHmYeIBQMDvi_TQtbA



Bass:なべあき

Twitter:https://twitter.com/akiho_watanabe

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCic9Ct_VqhCctfz2QbsZ7TQ





Drums:頬白ギンコ

Twitter:https://twitter.com/GINKO_dr

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UC-2EabkUYZGT1N3CKJTWG7A



イベント参加方法





1.NeoMeアプリをダウンロードし、ニックネームを登録してアプリにログイン

※ログインの際はSNS連携をお願いします

2.イベント会場(ドームステージ)に入場



<対応環境>

スマートフォン(iOS/Android)対応となります。



・iOS

推奨および対応OS:iOS13.0以降

推奨端末:iPhone X 以降

対応端末:iPhone8 以降



・Android

推奨および対応OS: Android9.0以降

推奨および対応RAM:4.0GB以上搭載のスマートフォン及びタブレット端末







NeoMeはぴあが運営するライブを楽しむバーチャル空間です。スマホからアバターとなって360度演出が広がるライブ会場に集まり、みんなで跳んで踊ったり、アイテムを投げてアーティストのライブを楽しむことができます。



▶NeoMe公式サイト

https://neo-me.jp/



▶NeoMeアプリの使い方

https://neo-me.jp/news/2022/12/05/post_42.html



▶LAUTRIV FEST vol.1 After Party in NeoMe に関する問い合わせ先

メール:neome-support@pia.co.jp

※対応時間 10:00-18:00 土・日・祝日、及び当社休業日を除く



