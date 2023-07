[ぴあ株式会社]

ぴあ株式会社(本社:東京都渋谷区東1-2-20 渋谷ファーストタワー / 代表取締役社長:矢内 廣)は、Laura day romance の公式ファンクラブ「只今より、古参」(https://fan.pia.jp/Lauradayromance/)を、2023年7月4日(火)に開設いたしました。

ファンクラブ開設に伴い、オフィシャルHPもリニューアル。2023年8月30日(水)には新代田Feverにて、ワンマンライブ“Show Sale Ad-lib and Wasting”を開催いたします。ファンクラブでは、7月17日(月)23:59まで最速先行受付中です。







Laura day romance公式ファンクラブ「只今より、古参」

会員限定のコンテンツやチケット先行など様々な特典をお楽しみいただけます。



■サイトURL:https://fan.pia.jp/Lauradayromance/

■会費:月額 550円(税込)

■会員限定コンテンツ

-チケット先行受付

※但し、各地主催者様の協力が得られた場合のみとなります。

※抽選受付となる場合もございますので予めご了承ください。

-会員限定コンテンツ閲覧

-メールマガジンの配信(不定期)



※会員特典内容は一部変更になる場合がございます。



【Laura day romance プロフィール】

2017年結成 Vo.井上花月、Gt.鈴木迅、Dr.礒本雄太からなるバンド。



2017年結成。2018年1st EPをリリースするや否や各店舗で売り切れ続出し、1st Single「sad number」が耳の早いリスナーの間でスマッシュヒット。サーキットフェスやイベントでは軒並み入場制限がかかり、「SUMMER SONIC」にも出演。これまでにアパレルブランドや化粧品ブランドとのコラボや、Vo.井上花月のモデルとしての活動など、ジャンルを超えたボーダレスな活動も展開。



カルチャー/文学的な歌詞を織り交ぜ、エヴァーグリーンなポップセンスをもつメロディーと、メンバーのバックボーンに存在するUKオルタナティヴサウンドが混ざり合った、ニューエイジの日本語ポップスを紡ぐ新世代。



BIOGRAPHY:https://fan.pia.jp/Lauradayromance/page/biography/



【ワンマンライブ”Show Sale Ad-lib and Wasting”】

公演日:2023年8月30日(水)Show Sale Ad-lib and Wasting

会場:新代田FEVER

出演:Laura day romance

時間:開場 18:30 / 開演 19:30

料金:ADV ¥4,400 / DOOR ¥5,000(1ドリンク別途)



