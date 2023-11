[株式会社パルコ]







名古屋PARCO(愛知県名古屋市中区)は、雑誌「FUDGE」とタイアップしたマーケットイベント「純喫茶ファッジ in パルコ」を名古屋PARCO南館7F イベントスペースにて開催いたします。



「純喫茶ファッジ in パルコ」は、雑誌FUDGEが愛する喫茶店カルチャーをファッション&雑貨で楽しむ体験型の“お買い物パーク”です。

街を代表するような、古き良き味と佇まいを守る魅力的な喫茶店の中から、全国14店の“名物喫茶”とコラボレーションしたファッションアイテムや空間演出は必見。会場には映画のセットのような大型フォトブース「純喫茶ファッジ」を開店し、「純喫茶ファッジ文庫」「純喫茶ファッジサントラ」など視覚も聴覚も昭和にタイムスリップしたような体験を提供します。



また、人気ファッションブランドが軒を連ねる商店街「ファッジマーケット」では、イベント限定コラボアイテムが多数展開されます。



開催概要





タイトル:純喫茶ファッジ in パルコ

会期・会場:【名古屋PARCO】 12/2(土)-10(日)・名古屋PARCO 南館7F イベントスペース

※営業時間は各PARCOに準じます。年末年始は営業時間が通常と異なる場合がございます。

※最終日は18:00閉場。

※やむを得ない事由で開催日程・会場等が変更になる場合がございます。

入場料:無料

公式HP(PARCO ART) :https://art.parco.jp/nagoya/detail/?id=1350



会場内で、仮想喫茶店「純喫茶ファッジ」をオープン!





仮想喫茶店「純喫茶ファッジ」では特別に選曲した「喫茶サントラ」を聴きながら、FUDGEが選書した「喫茶文庫」を覗いたり、映画のセットに入り込んだような体験ができるタイムスリップ空間をお楽しみ頂けます。



また、名古屋の名物喫茶「ボンボン」「珈琲だけの店びぎん」「キャラバン」など全国14の純喫茶店とコラボレーションした会場限定のファッション雑貨や可愛い小物の販売の他、FUDGEでおなじみの人気ブランドによる「純喫茶」をコンセプトにしたセレクトや限定アイテムの販売など「喫茶カルチャー」をご体感頂けます。



純喫茶コラボレーション アイテム

全国14店の純喫茶店とコラボレーションした約20アイテムを、会場限定販売!

純喫茶のロゴや名物MENU・店頭などがプリントされた、スぺシャルアイテム。







MARKETブース|FUDGEディレクション「コネクトアパート」 &名古屋PARCO参加ブランド





FUDGEディレクション「コネクトアパート」

アクセサリーブランド<ウイ>がプロデュースする、全国を旅するクリエイター作家の集合体「コネクトアパート」。参加デザイナーたちも愛する喫茶店の空間とカルチャーを自身のデザインに落とし込んで、イベントで初お披露目。



名古屋PARCO参加ブランド

FUDGEでおなじみの人気ブランドによる限定アイテムを販売!



And more...!



純喫茶ファッジ|コラボレーション喫茶店























純喫茶ファッジ | 渋谷店会場風景









純喫茶ファッジ|アイテム

















※記載価格は全て税抜です。

※商品写真はイメージです。

※実物と異なる場合がございます。





