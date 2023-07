[ぴあ株式会社]

Celtic Japan Tour 2023 横浜F・マリノス vs セルティックFC



7月19日に日産スタジアムで行われる横浜F・マリノス vs セルティックFCの試合では、専用ラウンジ等でのお食事や各種エンタテインメントをお楽しみいただけるホスピタリティプログラムを販売しています。

このたび、ホスピタリティラウンジでのトークショーに中澤佑二氏、那須大亮氏の登場が決定しましたので、お知らせいたします。







試合概要





Celtic Japan Tour 2023

【会場】日産スタジアム

【日時】2023年7月19日(水)試合開始:19:00 / 開場:16:00(予定)

【対戦カード】横浜F・マリノス vs セルティックFC



ホスピタリティプログラムの紹介







セルティックFCの本拠地Celtic Parkの本拠地の雰囲気を感じられるラウンジ「Club 67」や、通常一般開放しない、記者席での観戦が体感できる「ticket+」などのプランをご用意します。

座席はメインスタンド中央の観戦しやすい席をご用意します。さらにClub 67ではラウンジでのドリンクやカジュアルブッフェ、トークショーを楽しめます。Ticket+ではウェルカムドリンクをご用意しております。





さらに、スムーズな入場が可能になるホスピタリティ専用ゲートや、限定ギフトなど、通常の試合観戦とは異なる上質な体験をお届けします。



また、プライベート空間での試合観戦と、試合終了直後のピッチウォークなどのエンタテインメント体験がセットになっている「BOX Hospitality」も設定しています。

(※画像はイメージです)

ラウンジ「Club 67」でのトークショーゲストが決定!







ラウンジ「Club 67」のトークショーゲストとして、マリノスOBでもある中澤佑二氏、那須大亮氏のお二人が登場します。

試合観戦の前に、Club 67 でお二人の貴重な対談をお楽しみください。



■中澤佑二氏

・2002~2018 横浜F・マリノス在籍

・ポジション:DF

Jリーグでは593試合に出場。

横浜F・マリノスではチーム初の2連覇に貢献。

2006年オールスターゲームではMVPを獲得するなど、サッカー界のスーパースター。

日本代表戦も通算110試合出場し、2010年FIFAワールドカップではグループステージ3試合とノックアウトステージ1試合に出場し、日本代表の2大会ぶりの16強入りに貢献。



■那須大亮氏

・2002~2007 横浜F・マリノス在籍

・ポジション:MF、DF

東京ヴェルディ、ジュビロ磐田、柏レイソル、浦和レッズ、ヴィッセル神戸、アルビレックス新潟と

Jリーグのクラブを渡り歩く。2004年U-23日本代表として活躍。

現在はサッカー系Youtuberとしてチャンネル登録者数1位を誇る。

YoutuberのサッカーチームWINNER’Sの監督を務める。



お問合せ先





・ホスピタリティプログラムに関する問合せ

PIA DAIMANI Hospitality Experience (株) ホスピタリティチケット問合せ窓口

電話:0120‐222‐995

mail:info.pdhx@pia.co.jp

(土日・祝日のお問い合わせは翌営業日にご返答いたします)



・チケットのご購入はこちら

チケットぴあ:https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2343623



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/06-15:16)