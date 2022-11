[株式会社クリーク・アンド・リバー社]

無料オンラインセミナー「日本語で自信を持ってプレゼンをしよう!」 2022/11/30(WED)



株式会社クリーク・アンド・リバー社(C&R社)は11月30日(水)、日本での就業をめざしている日本語が母国語ではない方を対象に、無料のオンラインセミナー「日本語で自信を持ってプレゼンをしよう!」を開催いたします。



On November 30th(WED), Creek & River Co., Ltd.(C&R) will hold a seminar“Let's Give Persuasive Presentations! For those who want to present confidently in Japanese.”



詳細・お申し込み/Details

https://www.creativevillage.ne.jp/category/event-list/seminar/123082/?rls

※締切:11月30日(水) 19:00

*Application deadline:2022/11/30(WED) 19:00









人前でのプレゼンテーションは、たとえ母国語であったとしても難しいものです。外国語であればなおさらハードルが高いものと言えるでしょう。自分の考えを説得力のある形で堂々と話すことは、どの職業においても、どのビジネスシーンにおいても不可欠なスキルです。営業の場面や役員会への提案など、高いプレゼンテーションスキルがあれば、あなたのキャリアアップの可能性が高まると言っても過言ではありません。



Speaking in public can be difficult in your native language, much less if you are doing it in a foreign language. Being able to convince your audience to adopt your ideas is an essential skill in any business situation or profession. Better sales, better business referrals, and better board proposals can significantly improve your career advancement opportunities.



今回のセミナーでは、プレゼンテーションのスキルを身につけるための重要なポイントについてお伝えいたします。日本語で自分の考えを説得力のある形でうまく伝えるために自信をつけたい方は、ぜひご参加ください。



In this seminar, we will look at some important points for building a presentation skill set. We give you the confidence to successfully deliver your ideas in Japanese in a compelling way.



日本語で自信を持ってプレゼンをしよう!





■日時

2022年11月30日(水) 19:00~20:00



■場所

オンライン開催



■登壇者



豊田 真也(とよだ しんや)氏

東京外国語大学卒業。大学時代に言語学を勉強したことで、言語に関する仕事である日本語教師の仕事に興味を持つ。2017年に日本語教育能力検定試験に合格、翌年2018年に日本語教師養成講座を修了し、東京の日本語学校で日本語教師としてのキャリアを開始する。



日本語学校では留学生クラスを担当し、初級から上級に至るまで全てのレベルを授業を担当する。日本語を教えるだけでなく、進学指導にも携わり、多くの留学生を専門学校・大学・大学院に送り出す。また、日本語学校勤務のかたわらに、大手人材企業での日本語研修にも携わるようになり、これまで500人以上の実習生や研修生を対象にビジネス日本語・ビジネスマナー、日本企業に就職するための面接対策などを指導。



2019年6月より、クリーク・アンド・リバー社にて、ITエンジニア向けの日本語研修クラスを担当。韓国、ベトナム、メキシコ、ポルトガル、米国など、さまざまな国籍のエンジニア向けのビジネス日本語トレーニングの開発を手掛ける。



■対象

・日本での就業を目指している日本語が母語ではない方



■参加費

無料



■定員

各回100名



■主催

株式会社クリーク・アンド・リバー社



詳細・お申し込み

https://www.creativevillage.ne.jp/category/event-list/seminar/123082/?rls

※締切:11月30日(水) 19:00



【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

「日本語で自信を持ってプレゼンをしよう!」担当

Email:inquiry.prolang@hq.cri.co.jp







Outline





■Date and time

2022/11/30(WED) 19:00~20:00



■Place

Held online(Zoom)



■Speaker



Shinya Toyoda

Graduated from Tokyo Foreign Language University. Having studied linguistics in college, he was interested in becoming a Japanese teacher. He passed the Japanese Language Education Proficiency Test in 2017, completed the Japanese language teacher training course in 2018, and started his career as a Japanese language teacher at a Japanese language school in Tokyo.



He is in charge of international student classes at Japanese language schools, and is in charge of classes at all levels from beginner to advanced. He not only teaches Japanese, but is also involved in admission guidance, sending many international students to vocational schools, universities, and graduate schools. In addition to working at a Japanese language school, he has also become involved in Japanese language training at a major human resources company. Providing interview guidance and career support.



From June 2019, he has been in charge of Japanese language training class for IT engineers at Creek & River. He has developed business Japanese training for engineers of various nationalities such as South Korea, Vietnam, Mexico, Portugal and the USA among others.



■Participants

For non-Japanese speakers looking for a job in Japan.



■Entry fee

free



■Capacity

100 people each



■Organizer

CREEK and RIVER Co., Ltd.

https://www.cri.co.jp/about_us/overview/



Details

https://www.creativevillage.ne.jp/category/event-list/seminar/123082/?rls

*Application deadline:2022/11/30(WED) 19:00



[Contact]

CREEK & RIVER Co., Ltd.

Email:inquiry.prolang@hq.cri.co.jp



============================================



【クリーク・アンド・リバー社とは】

映像・ゲーム・Web・広告/出版・作家、コンピュータサイエンス・医療・IT・会計・法曹・建築・ファッション・食・CXO・舞台芸術・ライフサイエンス、アスリート、アグリカルチャーの18分野のプロフェッショナル・エージェンシー。「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに掲げ、ライツマネジメント(知的財産の企画開発・流通)、プロデュース(開発・請負)、エージェンシー(派遣・紹介)の3つの事業を各分野で展開している。



The C&R Group, including Creek & River Co., Ltd, is active in 18 fields: video, games, web, advertising / publishing, writers, medical care, IT, legal affairs, accounting, architecture, fashion, food, computer science, performing arts, life sciences, athletes, CXO, and agriculture. We provide an environment for professionals to maximize their potential through the provision of jobs, the composition of projects, the monetization of copyrights and intellectual property, and educational opportunities. We also aim to contribute to the value creation of our clients through the abilities of professionals.



Webサイト:https://www.cri.co.jp/

Twitter:https://twitter.com/creekcrv

Facebook:https://www.facebook.com/creekandriver



▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中!



https://youtu.be/2YRqMPcsv3o?rls





【C&R Creative Studiosとは】

ゲーム、Web、映像、XR、CG、動画、広告、漫画、小説、建築、ファッションなど、C&R社の各スタジオを核に、様々なジャンルのクリエイターたちが就業形態を問わず集まり、日本から世界を席巻するコンテンツ開発をしていくメンバーやチームの総称。せきぐちあいみも出演するCM動画を公式YouTubeチャンネルで公開中です!



C&R Creative Studios is a collective name for a group of creators from various genres such as games, web, video, XR, CG, animation, advertising, manga, novels, architecture, fashion, etc., who gather at the core of C&R's studios to develop contents that will take the world by storm from Japan, regardless of their employment status. A commercial video featuring VR artist Aimi Sekiguchi is now available on our official YouTube channel!



▼「C&R Creative Studios」特設サイト

https://www.creativevillage.ne.jp/studios/?rls



▼「C&R Creative Studios」のCMも公開中!



https://youtu.be/hT-XC_aRSIc



