[株式会社パルコ]

“イベント[VOGUE ALIVE]・POPUP[栗野宏文×ここのがっこう]・限定商品「A.P.C.XPokemon」etc…”

100を超える企画商品、日替わり屋上イベント、話題POPUPなど登場

初日・ 11月17日(金)は館内全体でアニバーサリーパーティー開催







渋谷PARCOは、1973年の開業から昭和・平成・令和と経て、今年2023年に50周年を迎えました。

この節目に、開業からの50年と、未来に向かう50年を組み合わせた「50/50(フィフティーフィフティー)」をキーフレーズにしたアニバーサリー企画を2023年11月17日(金)~12月3日(日)に開催いたします。



ブランド同士の話題性あるコラボレーション商品の発売や、10F屋上にて音楽&カルチャーイベントの開催、POPUPイベントなど、すべてが「50/50」をテーマにした、まさに“記念すべき50周年”をお祝いする企画です。その中身は、『唯一無二』・『個性』・『カオス』といった渋谷PARCOのキーワードをふんだんに盛り込んでいます。



【1】渋谷PARCO 50周年を記念した「50/50」限定の『豪華商品企画』!





・フランスのプレタポルテ ブランド「A.P.C.」がポケモンと世界初コラボ!50周年記念アイテムも発売。

・「DIOR beauty×ジャン=ミシェル・オトニエル」、「Heaven BY MARC JACOBS ×ジュリアン・コンスエグラ」「JOHN LAWRENCE SULLIVAN x YOSHiKO CREATiON」など必見のアーティストコラボ商品多数登場。

・館内の飲食店でも「50/50」をテーマにした限定メニューが登場。



【2】PARCOが各界の実力派と組むイベントを連日開催!





・11月19日(日)Hiphop50周年を記念した「FNMNL」によるヒップホップナイト。

・11月25日(土)・26日(日)『VOGUE JAPAN』を体感するイベント 「VOGUE ALIVE(ヴォーグ・アライブ)」を開催!冨永愛、アバンギャルディ、アオイヤマダ、中野有紗、ミチなど豪華に登場!



【3】ハイエント゛セレクトから、レシ゛ェント゛と新進気鋭の若手が交わる企画までPOPUPが目白押し





・目玉はファッション界のレジェンドと若手の交錯による1F「cococuri(栗野宏文×ここの学校)」。

・日本を代表するコレクションブランドが集まる桐生のセレクト1F「st company」。

【4】11月17日(金)には一夜限りのアニバーサリーパーティーを開催!





・アニバーサリー初日の11月17日(金)18:00~21:00には、渋谷PARCOの50周年をお祝いする一夜限りの

全館ジャックパーテイーを開催!ぜひ現地で音楽とお買い物、アニバーサリーのお祝いムードを楽しんで。



【5】常に時代を創ってきた渋谷PARCO50年を振り返る企画が目白押し





・4F「パルコ ミュージアム トーキョー」では50年の歴史を振り返る『パルコの広告展』を開催。

・8F「ホワイトシネクイント」では1970年代よりパルコでアートワークを手掛けるアーティスト・山口小夜子

のドキュメンタリー映画を公開。



SHIBUYA PARCO 50TH ANNIVERSARY 「50/50」イベント概要





■期間:2023年11月17日(金)~12月3日(日)

■内容:渋谷PARCOオープン50周年記念のイベントを開催

1.ポケパル払い10%ペイバックキャンペーン

期間:11月17日(金)~12月3日(日) ※先着順・なくなり次第終了。

内容:PARCO公式スマートフォンアプリ「POCKET PARCO」で渋谷PARCOをよく行く登録し、渋谷PARCO館内にて、期間中ポケパル払いまたはPARCOカードで5,000円お買上げ毎に500円分のお買物券進呈。 ※先着1,000名様 ※買上上限5万円まで。

2.50TH ANNIVERSARY 「50/50」 OPENING PARTY ※下記内容は変更になる可能性がございます。

期間:11月17日(金)18:00~21:00

内容:周年初日は豪華DJを招致したOPENING PARTYを開催。

3.50TH ANNIVERSARY 「50/50」 SPECIAL EVENT

内容:オープン50周年を記念し、豪華ラインナップのPOP UPや音楽イベントを館内各所で開催。

■特設ページ:https://shibuya.parco.jp/page/50th_anniversary/

「50/50」をテーマに、50ショップが限定アイテムを発売。





ブランド同士の話題性あるコラボ商品作りによる渋谷PARCO「50/50」ならではのスペシャル登場。1F「DIOR beauty×ジャン=ミシェル・オトニエル」、2F「Heaven BY MARC JACOBS × ジュリアン・コンスエグラ」1F「discord Yohji Yamamoto」&2F「Ground Y」×SUMIREなどアーティストコラボ商品が揃うほか、各フロアで50周年限定商品が登場します。

☆商品ラインナップこちらから https://shibuya.parco.jp/page/50th_anniversary/exclusive/

世界初、注目コラボのPOPUP SHOPも期間限定で登場!





■A.P.C. X Pokemon 〈レディス・メンズ〉 1F



Pokemon X A.P.C.の限定「Interaction」コレクションが実現、渋谷PARCOではPOPUPが登場。異なる精神性と美学にもとづき、それぞれに強いアイデンティティを有する2つのブランド ― このコラボレーションを通して、ポケモンがA.P.C.のミニマリストに遊び心あるタッチをもたらしています。遊び心を持ちつつも、A.P.C.のクラシックアイテムをベースに真摯に制作された今回のコレクションは、世界で人気のポケモン達の存在によって、プレタポルテとアクセサリーライン共に、活気のあるコレクションとなりました。

●日時:2023年11月15日(水)~11月19日(日)

●場所:渋谷PARCO 1F POP UP SPACE



■st company POPUP STORE 〈レディス・メンズ〉 1F



桐生市のセレクトショップ「st company」50周年企画「50/50」にて期間限定オープン。今回の期間限定POPUP出店では各ブランドから渋谷パルコPOPUP店限定のアイテムを展開。 期間限定スペシャルコラボアイテムは「PHEENY」、「mister it.」、「Midorikawa」、そして「doublet × FACETASM」のスペシャルタッグが実現。



●日時:2023年11月25日(土)~12月3日(日)

●場所:渋谷PARCO 1F POP UP SPACE「GATE」



■栗野宏文 presents POP UP 〈レディス・メンズ〉 1F



栗野宏文による、Emotion / Evolution / Espritのキーワードをテーマとした3つのPOPUPを同時開催。

ファッションの源基である“エモーション”をかたちにする場「ここのがっこう」と栗野氏初のコラボとなる、未だ世に出ていない次世代の創造者達の作品に触れられる「cococuri(ココクリ)」。スコットランド伝統の織物技術とニット技術を背景に、時代の空気を呼吸して"エヴォリューション(進化)"し続ける「Begg&Co.(ベッグアンドコー)」。白いシャツだけのブランドとして創設され、フランスと日本の共通文化、特にファッションに於ける”芯”の部分、”粋”の精神を体感できる「Bourienne(ブリエンヌ)」。

○Bourrienne ●日時:2023年11月16日(木)~11月23日(木)●1F POP UP SPACE「GATE」

○Begg&Co ●日時:2023年11月16日(木)~11月23日(木)● 1F POP UP SPACE

○cococuri ●日時:2023年11月21日(火)~11月30日(木)● 1F POP UP SPACE



■LITMUS 180° LIMITED SHIBUYA PARCO 〈レディス・メンズ〉 3F





大阪のハイエンドセレクト「LITMUS」が渋谷PARCOに初登場。LITMUS,LUTENSを軸に 180° / 半回転したムードでこの期間、展開いたします。



●日時:2023年11月17日(金)~11月23日(祝木)

●場所:渋谷PARCO 1F POP UP SPACE







渋谷PARCOが各界の実力者と組むSPECIAL EVENT 開催!





10F屋上では渋谷PARCOが各界の実力派と組む音楽&カルチャーイベントを連日開催。

「beautiful people」はアーカイヴからコレクションが集い展示・試着できるイベント(11月23日)のほか、音楽イベントとして、HIPHOP50周年を記念したウェブメディア「FNMNL」によるヒップホップナイト(11月19日)、小袋成彬をはじめとするJ-WAVEの音楽番組「FLIP SIDE PLANET」のナビゲータ陣によるDJ(11月17日)、「蓮沼執太ソロパフォーマンス」(11月30日)など日本の音楽シーンを牽引するミュージシャンたちも参加。また、11月17日(金)18時-21時についてはDJ/ドリンクなどで一夜限りの全館ジャックパーテイーを行います。11月25日(土)・26日(日)の2日間は「VOGUE ALLIVE」も開催。50周年を記念するここ数年で最大規模、渋谷PARCOのスペシャルプログラムとなります。

◆OPENING PARTY 11月17日(金)18:00-21:00



館内各所でDJ・ドリンクサービスをご用意。



●1F POP UP SPACE :“the window”:Hapi Kurino / Kenichi Aono

●2F MARC JACOBS:PAT MARKET(RUKE / JIN / VYST)

●2F 特設会場:APRO / jinya / NTsKi

●3F TOKYO EyEs area:AAAMYYY / Miru Shinoda

●4F 吹き抜け:Lucia / A N N

●10F ComMunE:Nariaki Obukuro / Rintaro Sekizuka / FSP DJs



協賛:キリンビール株式会社・レッドブル





◆HP 50/50 Powered by FNMNL



誕生から50周年となったヒップホップにフォーカスを当てるイベントをウェブメディアFNMNLが開催。

Artist:<Live> Bonbero / dodo / SEEDA

<DJ> 16FLIP / shakke and more…



●日時:2023年11月19日(日)OPEN/START 17:00

●会場:10F ComMunE



◆ビューティフルピープル 買えるミュージアムピース



アーカイブコレクションピースが集うイベント。パリコレクションにて2017AWより発表される貴重なコレクションピースを展示/試着できる。同時に『買えるミュージアムピース』をコンセプトにアーカイブ商品を販売。



●日時:2023年11月23日(木祝)12:00~21:00

●会場:10F ComMunE





渋谷ZERO GATEに 「KOMEHYO SHIBUYA」11月17日(金)オープン

リユースの魅力や自分の好きと出会えるファッションの”マッチングストア”







渋谷区のスペイン坂下「渋谷ZERO GATE」の1~4FにOPEN

自分でも気づかなかった好きに出会う

「出会ってしまった」をコンセプトにした、ファッション通が「スキ」と出会えるリユース店舗。各フロアのテーマは、1F「IMA」、2F「KAKO」、3F「MIRAI」、4F「RELAY」です。1Fから3Fは商品を時間軸で編集し、展示販売します。1Fは今流行っているトレンドアイテム、2Fはヴィンテージ品など過去のアイテム、3Fは未来につなげていきたい名作や定番アイテムを取り揃えます。4Fは買取スペースや、他店からのお取り寄せ品を試着できる広めのフィッティングルームがあり、モノとヒトをつなぐフロアです。

好奇心を刺激するアートワーク

KOMEHYO SHIBUYAの特徴のひとつが、渋谷カルチャーへのオマージュをこめたアートワーク。様々なアーティストのアートが店舗を彩ります。



●店名:KOMEHYO SHIBUYA

●営業時間: 11:00~20:00

●場所:渋谷 ZERO GATE(ゼロ・ゲート)1~4 階

●取扱品目 : バッグ、ファッション、宝石・貴金属、時計

U R L : https://komehyo.jp/p/landing/shibuya/open/



レストラン・カフェ企画 「50/50」期間限定メニュー







写真 上段左から、・B1F/おにやんま「【限定商品】うなとろ明太うどん」並 1,000円 ・B1F/京都 茶寮翠泉「【限定商品】50/50 モンブラン~お抹茶とさつまいも~」1,800円 ・B1F/芙蓉苑「【限定商品】欲張りコンボ(よだれ鶏丼&塩味牛肉麺ハーフ) / 2色牛肉麺」各1,200円

下段 左から・B1F/立飲みビールボーイ「【限定商品】漬けサーモンとねぎとろの2色丼~温玉のせ~」1,290円

・B1F /QUATTRO LABO「【限定商品】あいがけカレー」1,000円・7F/金沢まいもん寿司「【限定商品】50/50三昧」790円(3貫セット)



詳細は、こちらのサイトをご覧ください。





■SHIBUYA PARCO 50TH ANNIVERSARY 「50/50」

https://shibuya.parco.jp/page/50th_anniversary/



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/13-15:46)