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阪神甲子園球場で6月27日（火）から「HH cross Wi…

阪神甲子園球場で6月27日（火）から「HH cross Wi-Fi」サービスを開始します

［阪神電気鉄道株式会社］

阪神電気鉄道株式会社（本社：大阪市福島区、社長：久須勇介）が運営する阪神甲子園球場では、阪急阪神ホールディングス株式会社（本社：大阪市北区、社長：嶋田泰夫）が提供している「HH cross Wi-Fi」サービスを6月27日（火）から開始します。



「HH cross Wi-Fi」は、阪急電鉄・阪神電気鉄道の全駅をはじめ、阪急阪神ホールディングスグループの駅・商業施設・劇場・ホテルなどでご利用いただけるモバイル通信端末用の無料Wi-Fiサービスとして、順次ご利用可能施設を拡大しています。今回の取組を通じて、阪神甲子園球場を訪れるお客様のさらなる利便性向上を図ります。
概要は以下のとおりです。

【阪神甲子園球場での「HH cross Wi-Fi」サービスの開始について】
1．サービス開始日：2023年6月27日（火）
2．利用可能エリア：
阪神甲子園球場内コンコース
※観客席ではご利用いただけません。
※隣接する甲子園歴史館では、6月13日（火）より「HH cross Wi-Fi」サービスを開始しております。
3．その他：本サービスは街情報アプリ「HH cross TOWNS」からだけでなく、「阪神タイガース公式アプリ」のメニュー上に設けたWi-Fiボタンからでもご利用いただけます。



【「HH cross Wi-Fi」サービスについて】

利用可能場所等の詳細は、「HH cross Wi-Fi」のホームページをご確認ください。
URL： https://www.hhcross.hankyu-hanshin.jp/wifi/index.html


阪神電気鉄道株式会社　https://www.hanshin.co.jp/

阪急阪神ホールディングス株式会社　https://www.hankyu-hanshin.co.jp/

リリース　https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/ddb54307ec54689303b9d45f492d69b4b57bbd31.pdf

発行元：阪急阪神ホールディングス
　　　　大阪市北区芝田1-16-1

企業プレスリリース詳細へ （2023/06/26-20:16）

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