阪神電気鉄道株式会社(本社:大阪市福島区、社長:久須勇介)が運営する甲子園歴史館、BE-STADIUM KOSHIEN supported by STAND INでは、7月22日(土)に阪神甲子園球場において、阪神タイガースWomen-読売ジャイアンツ(女子)戦が初めて開催されることを記念して、7月9日(日)に特別イベントを開催します。阪神タイガースWomenの上本博紀監督、岩本輝コーチをお招きし、BE-STADIUM KOSHIEN supported by STAND INで野球レッスンを行っていただくほか、甲子園歴史館で開催している阪神甲子園球場のスタジアムツアー(タイガースコース(OB解説付き))に登場いただき、試合前の練習などを解説いただきます。

イベントの概要は次のとおりです。







【イベントの概要】



1 BE-STADIUM KOSHIEN supported by STAND INでの野球指導

BE-STADIUM KOSHIEN supported by STAND INにて、上本博紀監督、岩本輝コーチからティーバッティングを用いた野球レッスン(1名2分程度)を受けられます。その他、トスバッティングとピッチング体験をお楽しみいただきます。



日時:2023年7月9日(日)

(1)16:00~16:50(中学生以上対象)

(2)17:00~17:50(小・中学生対象)

※各開催時間において、対象外の方はご参加いただけません。

内容:

・上本監督又は岩本コーチによるティーバッティングの簡単なレッスン(1名2分程度)

※上本監督、岩本コーチを指名することはできません。

・BE-STADIUM KOSHIEN supported by STAND IN内のトスバッティング、ピッチングの体験(各1回)

募集人数:各回15名

※参加者に加えて、付添で1名までご見学可能

参加料:2,000円(小学生以上で共通)

募集方法:

BE-STADIUM KOSHIEN supported by STAND INのホームページ又は受付にてお申し込みください。

<ホームページ> https://be-stadiumkoshien.hanshin.co.jp/

<受付期間> 6月24日(土)10:00~7月8日(土)19:00まで

※受付開始は6月24日(土)10:00からBE-STADIUM KOSHIEN supported by STAND INホームページ及び受付にて行います。

※受付は先着順で、定員に達し次第、終了いたします。

※当日BE-STADIUM KOSHIEN supported by STAND IN受付にて参加料をお支払いください。

※空きがある場合のみ、当日BE-STADIUM KOSHIEN supported by STAND IN受付で販売します。



2 阪神甲子園球場スタジアムツアー タイガースコース(OB解説付き)に登場

甲子園歴史館が開催する阪神甲子園球場スタジアムツアー タイガースコース(OB解説付き)に上本監督、岩本コーチにご登場いただき、試合前のタイガースの練習などを解説いただくほか、参加者との写真撮影を行います。



日時:2023年7月9日(日)14:00~14:50

内容:

上本監督、岩本コーチにご登場いただき、試合前のグラウンドでの打撃練習(若手中心)を見学しながら解説をいただきます。また参加者との写真撮影を予定しております。

※雨天等により打撃練習が中止の場合、練習見学の代わりにOBによるミニトークショーを行います。

募集人数:50名

参加料:おとな2,000円 高校生1,800円 こども1,400円

募集方法:

スタジアムツアーチケット購入ページより、7月9日(日)14:00~のタイガースコース(OB解説付き)をチケットをご購入ください。

<ホームページ> https://koshien-rekishikan.hanshin.co.jp/stadium_tour/

<購入期間> 6月24日(土)10:00~7月8日(土)23:59まで

※購入開始は、6月24日(土)10:00~購入システム「Webket」にて行います。

※購入は先着順で、定員に達し次第、終了いたします。

※購入システム「Webket」への会員登録(無料)が必要です。

※お支払い方法は、クレジットカード決済のみとなります。(VISA / MASTER / JCBおよび、提携カードがご利用いただけます。)



《ご注意》

※状況によりイベントを中止、内容を変更する場合がございます。





【7月22日(土)阪神甲子園球場にて阪神タイガース Women 対 読売ジャイアンツ(女子)の試合が開催されます!】

阪神タイガースと読売ジャイアンツが運営する女子硬式野球チーム、「阪神タイガース Women」と「読売ジャイアンツ(女子)」との初対戦が、7月22日(土)阪神甲子園球場で開催されます。チケットは好評発売中!

入場券発売概要はこちら

https://hanshintigers.jp/news/topics/info_8637.html





