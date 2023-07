[ぴあ株式会社]

レジャー・エンタテインメントのチケット販売及び各種イベントの企画・運営等を行うぴあ株式会社(代表取締役社長 矢内 廣) と、「パンシェルジュ検定」を運営する日販セグモ株式会社(代表取締役社長 安井邦好) は、人気プロ野球チームの北海道日本ハムファイターズ、2022年視聴率3冠の札幌テレビ放送とコラボレーションして、 「パンのフェス」を7月15日(土)~17日(祝・月)の3日間、話題のファイターズの新球場、北海道ボールパークFビレッジ(北海道北広島市)にて開催します。



今回、「パンのフェス in 北海道」のためにファイターズとSTVがタッグを組みメニュー開発した「ファイターズ×STVコラボ 厳選パン付きチケット」の詳細発表!また、出店パン屋さんが「北の大地」をイメージしてこのイベントのために作った「限定パン」を発表します。



ファイターズ×STVコラボ 厳選パン付きチケット





ファイターズ×STVコラボ 厳選パンは、「パンのフェス」のためにファイターズとSTVがタッグを組みメニュー開発!北海道の自然の中で育った北海道産原料肉だけにこだわった日本ハム 北海道プレミアム「美ノ国」を使用した贅沢パンなどを開発し、選手たちに人気だった上位4つを詰め合わせたパンがセットになって登場します。

さらに、『パンのフェス』の北海道初上陸を記念して、厳選パン付きチケットを購入した方の中から抽選で毎日1名様に新庄剛志監督プロデュース 《NEW AGE GAMES produced by SHINJO》で実際に選手が着用してプレーしたユニフォームが当たる抽選に参加できます。



商品1.:「北海道 プレミアム 美ノ国」熟成ロースハムステーキを使用したサンドイッチ

・素材の旨みや香りを引き出すために時間をかけて熟成した、「熟成ロースハムステーキ」を贅沢に使用したサンドイッチです♪

・清宮選手コメント:僕のオススメはサンドイッチ!まずパンが大きい!ハムが分厚くて食べ応えありますね!

※メニュー開発:ボストンベイク







商品2.:「北海道 プレミアム 美ノ国」熟成ロースハムを使用したクロックムッシュ

・「熟成ロースハム」とチーズ、ベシャメルソースの相性抜群!!選手人気1位の商品です♪

・淺間選手コメント:僕のオススメはクロックムッシュ!チーズとハムがめっちゃ合います。

温めて食べたら絶対おいしいやつ!

※メニュー開発:イヌイ





商品3.:みんな大好きシャウエッセン(R)入りクロワッサン

・大人気のシャウエッセン(R)に、外はサクサク、中はふわふわのクロワッサンを巻いて作りました。美味しさ間違いなしの一品です♪

・谷内選手コメント:僕のオススメはシャウエッセン入りクロワッサン!外のクロワッサンも、中に入っているシャウエッセンも、どっちも美味しいです!

※メニュー開発:イヌイ





商品4.:ワンカラットの人気商品「アンカラット」

・看板商品の食パンの生地に十勝産の粒餡を巻き込んで焼き上げました!

焼き上がりに有塩バターを使用、甘さと塩味の絶妙なハーモニーをお楽しみいただけます!

・松本選手コメント:僕のオススメはアンカラットです!パンが好きなんで嬉しいです!甘くてふわふわでおやつに食べたいですね!

※提供店舗:ベーカリーワンカラット函館五稜郭





■購入者限定抽選会

各日抽選で1名様に、新庄剛志監督プロデュースユニフォームをプレゼント!



※抽選は限定パンセットの引換時に実施いたします。引き換え場所の詳細は、事前に購入者にお送りするメールをご確認ください

※写真はイメージです。ユニフォームの選手はお選びいただけません

※当たりが出次第終了します









「パンのフェス2023 in 北海道」限定パン決定!





テーマ:「北の大地」

「パンのフェス」の北海道初進出を記念して、北海道を想起させるようなオリジナルパンが大集結!

ここでしか食べられない限定パンを、是非、イベント当日会場でゲットしてください!!



1日2440個売れた壱岐牛カレーパンがおすすめの「パンプラス」からは北海道名物”ザンギ”をいれた「ザンギカレーパン」、食事系からデザート系まで種類豊富な「サンドイッチのお店メルシー」からは大人気のバスクチーズケーキサンドに北海道「別海町」のクリームチーズを使用した『プレミアムメルチー』 など、北の大地、北海道をイメージした「パンのフェス2023in北海道」だけの限定パンをイベント会場で発売します!

※各商品、数量限定のため、イベント当日、会場にてお早めにお買い求めください。









「パンのフェス2023 in 北海道」開催概要









