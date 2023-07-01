「PIA MUSIC COMPLEX 2023」出演者11組…
［ぴあ株式会社］
～2023年9月30日(土)・10月1日(日) ＠新木場・若洲公園～
夏の終わりを締めくくるぴあフェス、今年も新木場・若洲公園で開催
2023年9月30日(土)・10月1日(日) 、東京・新木場 若洲公園にて「PIA MUSIC COMPLEX 2023」を開催。本日、第2弾出演アーティストと日程別出演者を発表いたします。
▼「PIA MUSIC COMPLEX 2023」 https://piamusiccomplex.com
先月、開催と同時に発表した15組の出演アーティストに続き、新たに解禁となるのは、9月30日(土)に、神はサイコロを振らない、FOMARE、マルシィ、ヤバイTシャツ屋さん、yutori。10月1日(日)に、indigo la End 、Kenta Dedachi、Penthouse、moon drop、UNISON SQUARE GARDEN、礼賛の11組が出演。現時点にて26組が発表となりました。
併せて、日程別ラインナップも解禁いたします。
チケットは、本日6月30日より、1日券と通し券のセブンイレブン先行、ぴあアプリ受付を開始。一般発売は、8月26日(土)10時から行われます。詳細はライブオフィシャルサイトにてご確認下さい
▼「PIA MUSIC COMPLEX 2023」
https://piamusiccomplex.com
▼セブンイレブン先行
受付期間：6月30日(金) 18:00 ～ 7月16日(日) 23:59
受付席種：1日券／通し券
URL https://w.pia.jp/t/pmc2023/
「PIA MUSIC COMPLEX 2023」公演概要
■日程 2023年9月30日(土)・10月1日(日)
■会場 新木場・若洲公園 （〒136-0083 東京都江東区若洲三丁目二番一号）
■時間 OPEN 9:30 / START 11:30
■料金 1日券 ￥12,000(税込) ／ 2日通し券 ￥23,000(税込)
■出演 （50音順/敬称略）
【9月30日(土）】
打首獄門同好会／神はサイコロを振らない（NEW！）／KUZIRA／サバシスター／ハルカミライ／FOMARE(NEW！）／ 04 Limited Sazabys／マルシィ(NEW！）／ヤバイTシャツ屋さん(NEW！）／ヤングスキニー／yutori （NEW！）／WurtS／他
【10月1日(日)】
indigo la End (NEW！）／KANA-BOON／キュウソネコカミ／クリープハイプ／Kroi／Kenta Dedachi（NEW！）／Chilli Beans.／ This is LAST／BLUE ENCOUNT／Penthouse (NEW！）／moon drop (NEW！）／UNISON SQUARE GARDEN (NEW！）／
礼賛 (NEW！）／Lucky Kilimanjaro／他
■チケット
<セブン-イレブン先行>
◎受付期間：2023/6/30(金)18:00～2023/7/16(日)23:59
◎受付券種：1日券-￥12,000(税込)/2日通し券-￥23,000(税込)
◎受付URL https://w.pia.jp/t/pmc2023/
<ぴあアプリ2次先行>
◎受付期間：2023/6/30(金)18:00～2023/7/16(日)23:59
◎受付券種：1日券-￥12,000(税込)/2日通し券-￥23,000(税込)
□一般発売 2023年8月26日(土)10:00～
■主催 PIA MUSIC COMPLEX 2023事務局（ぴあ/MECぴあクリエイティブ/テレビ朝日）
■問合せ DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/
■オフィシャルサイト https://piamusiccomplex.com
企業プレスリリース詳細へ （2023/07/01-14:46）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
TVアニメ『君のことが大大大大大好きな100人の彼女』キービジュアル、PV第1弾を公開！新たに長縄まりあ、瀬戸麻沙美、朝井彩加がヒロインキャストに決定！2023年10月8日より放送開始！(07/01 16:16)
【ななるな×ヴィレッジヴァンガード】限定コラボグッズ発売決定！！(07/01 16:16)
倉木麻衣シンフォニック・コンサート デビュー25周年の幕開けとなる今冬に開催が決定(07/01 16:16)
【新商品リリース】Amazon Android 13 タブレット 「NPad X」超高性能CPU Helio G99搭載、16GB+128GB、8600mAh、11インチ,早期割引価格27,155円(07/01 16:16)
産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「三重の味自慢」で「特典付き 松阪牛味くらべ焼肉セット」を販売開始(07/01 16:16)
湊かなえさんの初エッセイ集「山猫珈琲」上下巻オーディオブック配信開始 朗読はラジオ番組でも共演されていた塩田えみさん(07/01 16:16)
無料BS放送局 BSJapanextのMリーグチーム「BEAST Japanext」ドラフト会議で4名を指名！(07/01 16:16)
「高嶋ちさ子のザワつく！音楽会2023」開催決定！全国4大都市を回るコンサートツアーを発表！！(07/01 16:16)
レゲエフェス DIRECT2023 第1弾出演アーティスト発表！BANTY FOOT、 CHEHON、 APOLLO、RUDEBWOY FACE、 RUEED、寿君、 EXPRESS and more(07/01 16:16)
『働き方改革 PR動画完成発表会』を開催働きやすい未来に向けて、「くらし、はたらき、ともにススメ！」(07/01 16:16)
「トリュフ薫るベジポタラーメンWith99麺」が2023年7月1日（土）より博多だるま JAPAN MARK ISみなとみらい店で販売開始決定(07/01 16:16)
“死”を森林保全に。日本初＊人と地球にやさしい循環葬(R)︎の森が大阪・能勢妙見山にて6/30グランドオープン(07/01 16:16)
【FITと信託方式を組み合わせた日本初の試み】笹川小水力発電所 竣工(07/01 16:16)
【満足度95.4％】副業単価を上げたいマーケター必見！株式会社DYMキャリアと株式会社Wonderlaboが大好評の“キャリアアップ”オンラインセミナーを再び開催！(07/01 16:16)
BPO・営業コンサルの「株式会社セールスのタクミ」が完全従量課金制のテレアポサービスをリリース(07/01 16:16)
ゼロから始めるWebマーケティングスクール『ウェブキャリ』【口コミ・評判で話題！】(07/01 16:16)
【ついに公開！】飲食店の開業なら”居抜き職人”にお任せください！(07/01 16:16)
オープン前に公式LINE登録者数3,200名を突破！(07/01 16:16)
東京芸術祭 2023 開催(07/01 15:46)
【無料・入退室自由】メタバースにご興味がある方向けの交流イベント 7/13（木）「メタバースNight」を“C&R Creative Studiosメタバース”で開催！(07/01 15:46)
Figma、ChatGPT、UI/UX、デジマなど、クリエイターのスキルUPを応援！【期間限定】PECセミナーのアーカイブ視聴をプレゼント!!(07/01 15:46)
芸歴14年目を迎えたトットがM-1に向けて3大解禁！！ カナメストーン、ママタルト、ヤーレンズ、ストレッチーズと「3ヶ月連続事務所交流漫才ライブ」を開催(07/01 15:46)
橿原まどか原作『4人はそれぞれウソをつく』TVアニメキャスト集結の特別イベント 配信チケット発売決定！一般チケットも発売中！(07/01 15:46)
「グランドプリンスホテル大阪ベイ」が2023年7月1日(土)開業(07/01 15:46)
ベネフィット・ワン 「給トク払い」「ベネフィット・ステーション」のサービスを追加 「dマガジンforBiz」「Pairs(ペアーズ)」等で利用できる割引優待 7月提供開始(07/01 15:46)
【ルイ・ヴィトン】新たなハウスアンバサダーにカルロス・アルカラスを迎えることを発表(07/01 15:46)
【森のソラニワ】いよいよ明日から開催！森の恐竜パークinソラニワ(07/01 15:46)
新規会員を大募集！！産地直送通販サイト「ＪＡタウン」で新規会員登録キャンペーン開始(07/01 15:46)
2024年シーズンのJ1クラブライセンス申請のお知らせ(07/01 15:46)
2023台湾カルチャーミーティング第二弾！【トークイベント】『亡霊の地 GHOST TOWN』(早川書房)刊行記念 著者・陳思宏氏×対談者・三須祐介氏トーク＆サイン会(07/01 15:46)