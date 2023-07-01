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「PIA MUSIC COMPLEX 2023」出演者11組を新たに発表 ＆日程別ラインナップも！

［ぴあ株式会社］

～2023年9月30日(土)・10月1日(日) ＠新木場・若洲公園～

夏の終わりを締めくくるぴあフェス、今年も新木場・若洲公園で開催



2023年9月30日(土)・10月1日(日) 、東京・新木場 若洲公園にて「PIA MUSIC COMPLEX 2023」を開催。本日、第2弾出演アーティストと日程別出演者を発表いたします。

「PIA MUSIC COMPLEX 2023」　https://piamusiccomplex.com

先月、開催と同時に発表した15組の出演アーティストに続き、新たに解禁となるのは、9月30日(土)に、神はサイコロを振らない、FOMARE、マルシィ、ヤバイTシャツ屋さん、yutori。10月1日(日)に、indigo la End 、Kenta Dedachi、Penthouse、moon drop、UNISON SQUARE GARDEN、礼賛の11組が出演。現時点にて26組が発表となりました。
併せて、日程別ラインナップも解禁いたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　





チケットは、本日6月30日より、1日券と通し券のセブンイレブン先行、ぴあアプリ受付を開始。一般発売は、8月26日(土)10時から行われます。詳細はライブオフィシャルサイトにてご確認下さい


「PIA MUSIC COMPLEX 2023」　
https://piamusiccomplex.com

セブンイレブン先行
受付期間：6月30日(金) 18:00 ～ 7月16日(日) 23:59
受付席種：1日券／通し券
URL https://w.pia.jp/t/pmc2023/　

「PIA MUSIC COMPLEX 2023」公演概要



■日程　2023年9月30日(土)・10月1日(日)
■会場　新木場・若洲公園　（〒136-0083　東京都江東区若洲三丁目二番一号）
■時間　OPEN 9:30　/　START 11:30
■料金　1日券 ￥12,000(税込) ／ 2日通し券 ￥23,000(税込)

■出演　（50音順/敬称略）
【9月30日(土）】
打首獄門同好会／神はサイコロを振らない（NEW！）／KUZIRA／サバシスター／ハルカミライ／FOMARE(NEW！）／ 04 Limited Sazabys／マルシィ(NEW！）／ヤバイTシャツ屋さん(NEW！）／ヤングスキニー／yutori （NEW！）／WurtS／他
【10月1日(日)】
indigo la End (NEW！）／KANA-BOON／キュウソネコカミ／クリープハイプ／Kroi／Kenta Dedachi（NEW！）／Chilli Beans.／ This is LAST／BLUE ENCOUNT／Penthouse (NEW！）／moon drop (NEW！）／UNISON SQUARE GARDEN (NEW！）／
礼賛 (NEW！）／Lucky Kilimanjaro／他　

■チケット　
<セブン-イレブン先行>
◎受付期間：2023/6/30(金)18:00～2023/7/16(日)23:59
◎受付券種：1日券-￥12,000(税込)/2日通し券-￥23,000(税込)
◎受付URL　https://w.pia.jp/t/pmc2023/　

<ぴあアプリ2次先行>
◎受付期間：2023/6/30(金)18:00～2023/7/16(日)23:59
◎受付券種：1日券-￥12,000(税込)/2日通し券-￥23,000(税込)

□一般発売　2023年8月26日(土)10:00～

■主催　PIA MUSIC COMPLEX 2023事務局（ぴあ/MECぴあクリエイティブ/テレビ朝日）
■問合せ　DISK GARAGE　https://info.diskgarage.com/　
■オフィシャルサイト　　https://piamusiccomplex.com　


企業プレスリリース詳細へ （2023/07/01-14:46）

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