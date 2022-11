[株式会社クリーク・アンド・リバー社]

~ メダリストを含むパラアスリートが東京体育館に集結 ~



プロフェッショナル・エージェンシー事業を展開する株式会社クリーク・アンド・リバー社(以下C&R社)のブランドマーケティング事業を行うグループ会社 株式会社forGIFTは、2022年11月5日(土)、東京体育館にて開催される東京都のパラスポーツイベント「BEYOND STADIUM 2022 あなたの好きとパラスポーツ」におきまして、出演タレントのキャスティングを担当いたしました。



▼当日の出演者・タイムテーブルなど詳細はこちら

https://www.para-sports.tokyo/stadium/









当日は、タレントの木梨憲武さんやヒップホップMCのAK-69さん、アーティストのEXILE TETSUYAさん、タレントの高橋みなみさん、お笑いトリオのジャングルポケット太田博久さんなど著名なゲスト陣のほか、メダリストを含む多くのパラアスリートが集結し、来場者との交流を図ります。



またforGIFTは、パラスポーツを通じてみんなが個性を発揮できる未来を目指す東京都のパラスポーツ応援プロジェクト「TEAM BEYOND」の活動を盛り上げる、木梨憲武さんとAK-69さんが共同制作したTEAM BEYOND応援ソングの実現にも協力しております。





東京都のパラスポーツイベント「BEYOND STADIUM 2022」 概要







■イベント名

BEYOND STADIUM 2022 あなたの好きとパラスポーツ



■開催日

2022年11月5日(土) 10:00~18:00(開場 9:30)



■会場

東京体育館(東京都渋谷区千駄ケ谷1丁目17-1)

https://www.tef.or.jp/tmg/



■参加費

無料



■参加申し込み

事前登録をお願いします。

https://www.para-sports.tokyo/stadium2022_visitor_registration

※ご来場の代表者様のご登録が必須です。

※LINEでの来場者登録が難しい場合は、当日の受付時に、書面にて来場者情報をご記入いただきます。



▼「TEAM BEYOND」LINE公式アカウント





https://lin.ee/0XC0r4k





【実施内容】

■TEAM BEYOND応援ソング

木梨憲武さんとAK69さんが共同制作したTEAM BEYOND応援ソングをライブ形式で初公開!



■パラアスリートに聞いちゃいました!

パラスポーツを応援するゲストたちが観戦中一番熱くなる瞬間から、パラアスリートの試合前のルーティン、ハプニングまで他では聞けないトークを繰り広げる!



■逆襲のPK戦

かつて番組の企画で大敗を喫したサッカー好きTikTokerたちが、元日本代表選手を引き連れて国内トップレベルのブラサカ選手にリベンジ!



■やってみた!ライブ

超人気TikTokerとYouTuberがイベントレポーターに就任!会場を回ってさまざまなパラスポーツ体験の”やってみた”をお届け!



■パラアスリートからの挑戦状

車いすバスケ・卓球・テコンドー選手のスゴ技にみんなで挑戦しよう!これができたら学校や職場でも人気者間違いなし!



■目指せ優勝!即席ドリームチーム

BOCCIA BEYOND CUPで優勝を狙うパラスポーツ大好き芸人・みんなのたかみちがドリームチームを結成。その実力はいかに!?



■チャレンジボッチャ

初心者大歓迎!イベント会場に設置されたコートでボッチャを楽しもう!イベントゲストの飛び入り参加もあるかも?



■車いすタイムアタック

家族や友だちと協力して、パラアスリートの記録にチャレンジしよう!



■パラリンピアンに学ぶランニングクリニック

リオパラリンピック「走り幅跳び」の金メダリストハインリッヒ・ポポフさんがやってくる!



■教育&子育てコンテンツ

親子の「好き」を思い出に!SNS映えするフォトブースやワークショップ、トークショーなど盛りだくさん!



● BEYOND STADIUM on line LIVE(TEAM BEYOND公式チャンネル)で、16:00~17:30生配信決定!

「TEAM BEYOND応援ソングの初披露ライブ」と「パラアスリートに聞いちゃいました!」(16:00~17:30)



https://www.youtube.com/watch?v=mzqDbymZV_w





■forGIFTキャスティングタレント

木梨憲武さん、AK-69さん、EXILE TETSUYAさん、高橋みなみさん、太田博久さん(ジャングルポケット)、久代萌美さん、生駒里奈さん、本並健治さん(元サッカー男子日本代表GK)、丸山桂里奈さん(元サッカー女子日本代表FW)、太田宏介さん( 元サッカー男子日本代表DF)



forGIFTでは本プロジェクトのほか、C&R社の開発スタジオ「C&R Creative Studios」のゲーム3DCG制作技術を活かし、アパレル分野のコスト削減と地球環境に貢献する3DCGサンプル制作サービス「sture(ストゥーラ)」( https://forgift.co.jp/ )も展開しており、持続可能な社会と事業活動を連動させるダイバーシティ&インクルージョンな取り組みを推進しております。





■株式会社forGIFT 会社概要

所 在 地 : 東京都港区新橋四丁目1番1号 新虎通りCORE

設 立 : 2017年12月

代 表 者 : 代表取締役社長 白井 崇文

事業内容 : プロモーション事業、3DCG事業、D2C事業

U R L : https://forgift.co.jp/



■株式会社クリーク・アンド・リバー社 会社概要

本 社 : 東京都港区新橋四丁目1番1号 新虎通りCORE

設 立 : 1990年3月

代 表 者: 代表取締役社長 井川幸広

拠 点 : 東京(本社)・大阪・札幌・仙台・大宮・横浜・船橋・高崎・金沢・名古屋・京都・神戸・高松・広島・福岡・熊本・那覇/ソウル・上海・北京・ロサンゼルス

事業内容:映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、医療、IT、会計、法曹、建築、ファッション、食、コンピュータサイエンス、ライフサイエンス、舞台芸術、CXO、アスリート、アグリカルチャーの18分野でプロフェッショナルに特化したエージェンシー(派遣・紹介)、プロデュース(請負・アウトソーシング)、 ライツマネジメント(知的財産)事業を展開。プロフェッショナルの叡智で革新的な事業を無限に創造している。

U R L : https://www.cri.co.jp (コーポレートサイト)

https://www.cri.co.jp/website-sns/ (公式サイト・SNS一覧)



