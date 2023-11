[株式会社パルコ]



株式会社パルコは、世代を超えて愛されるアニメ『カードキャプターさくら』の本格コラボレーションカフェ「カードキャプターさくらカフェ~ケロちゃん飯店~」を、渋谷PARCOにて期間限定で開催いたします。

中華風の衣装をまとったさくらちゃん、小狼くんの描き下ろしビジュアルをコンセプトに、『カードキャプターさくら』の世界観をイメージしたオリジナルコラボメニューが登場!!



描き下ろしイラストの衣装をモチーフとしたふたりのお揃いパフェや、ボリューム満点の点心セットなど、可愛くて美味しい本格メニューをお楽しみいただけます。



併設のショップコーナーでは、今回の描き下ろしイラストのオリジナルグッズや、イラストレーター“Etoile et Griotte”によるカフェ描き起こしデザインのグッズ他、アニメ放映25周年を盛り上げる公式グッズを多数取り揃えて展開! 『カードキャプターさくら』の世界を心ゆくまでお楽しみください。



また、本カフェは心斎橋PARCO・名古屋PARCOでも巡回開催予定です。



オリジナルコラボレーションメニュー(一部掲載)





*各メニューにオーダー制限を設ける場合がございます。予めご了承ください。

*写真はイメージです。実際の提供時とは異なる場合がございます。

*記載の価格は税込予価です。









カフェオリジナルグッズ(一部掲載)





※価格はすべて税込予価です。

※商品の価格・内容は変更になる場合がございます。予めご了承ください。









開催概要





カフェのご利用は「ノベルティ付きカフェ予約整理券(電子チケット)」をお持ちのお客様を優先でご案内いたします。



<東京・渋谷>

会場:TOKYO PARADE goods&cafe (渋谷PARCO 6F)

会期:2023/11/23(木・祝) ~ 12/25(月)

営業時間:【平日】OPEN 11:00 ー CLOSE 21:00

【土日祝】OPEN 10:00 ー CLOSE 21:00

(ラストオーダー FOOD/DRINK 20:00)

<愛知・名古屋>

会場:THE GUEST cafe&diner (名古屋PARCO 西館8F)

会期:2024/1/12(金) ~ 2/19(月)

営業時間:OPEN 11:00 ー CLOSE 21:00

(ラストオーダー FOOD/DRINK 20:00)

<大阪・心斎橋>

THE GUEST cafe&diner (心斎橋PARCO 6F)

会期:2023/12/22(金) ~ 2024/2/5(月)

営業時間:OPEN 10:00 ー CLOSE 20:00

(ラストオーダー FOOD/DRINK 19:00)





※営業時間は各館に準じて変更になる場合がございます。



□TOKYO PARADE goods&cafe 公式サイト https://cafe.parco.jp/parade/

□公式X(旧Twitter) 渋谷 https://twitter.com/tokyo_parade_/

■THEGUESTcafe&diner公式サイト https://the-guest.com/

■公式X(旧Twitter)

名古屋 https://twitter.com/cc_parco/

心斎橋 https://twitter.com/theguestosaka/



