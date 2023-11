[株式会社パルコ]

静岡初出店4店舗!「ファッション」「エンターテインメント」のバラエティを拡充し、よりお客様に喜ばれる館に!



静岡PARCOはこの秋、全11ショップ・約1,200平方メートル の改装を実施いたします。

23年秋のリニューアルは静岡県初出店店舗が4店舗。「ファッション」「コスメ」「雑貨」はもちろん「エンターテインメント」の機能を拡充しお客様のニーズや生活様式に寄り添った館の楽しみ方をご提案をします。

トレンドの韓国コスメを取り扱う「アンド・チョア」や最新プリ機を揃えた「キュート」、クレーンゲーム専門店「PRIZE SPOT PALO」など幅広い世代に人気のショップをオープンすることで、よりバラエティ豊かになりました。今後も多くの方に楽しんでいただける商業施設を目指します。









静岡PARCO 2023年秋のNEW&RENEWALポイント





1.バラエティの拡充

ファッションやライフスタイルショップのみならず、クレーンゲーム専門店やプリ機専門店など

エンターテインメントのバラエティを拡充し、より多くのお客様にまた来たいと思っていただける館づくりを

目指します。

2.静岡初出店が11店舗中4店舗

静岡の皆様に新しい価値観を提案します。







【静岡PARCO2023年秋 NEW&RENEWAL 特設サイト】

https://shizuoka.parco.jp/page/new_renewal/





FASHION&LIFE STYLE





アンド・チョア 【コスメ、雑貨、美容機器、食品】

3F 9/15(金) NEW 静岡県初



「それから」や「そして」等の意味を持つ”&”。韓国語で「好き」や「いいね」を表す”choa”。

みんなが好きな最旬の韓国トレンドが次々集まる場所をつくりたいという気持ちを込めました。

定番の韓国コスメから話題のスキンケアまで最旬トレンドを多く取り扱っています。



取り扱いブランド:MEDIHEAL,rom&nd,ByUR,numbuzin,VTなど





ザ リトルブルックリン アットダイカンヤマ【メンズ・レディースアクセサリー、革小物、バック、雑貨】

2F 9/16(土) NEW 静岡県初





海外の蚤の市に来たようなワクワクしたお店になっています。革小物、アクセサリー、真鍮アイテム、メンズスーツの小物を中心に取り扱っています。





ワタクラ 【生活雑貨・ファッション雑貨】

3F 11/3(金) RENEW 静岡県初



WATAKURA(私の暮らし、こだわり雑貨)は、残していきたいデザイン、もしくはほっこりするような

可愛らしいキャラクター、作り手がストーリーを持たせたアイテムを集めたショップです。

前から知っているキャラクターなのに見ていて飽きないアイテム、やっぱり大人になっても愛着があるアイテム、日本製に関わらず世界中の持っていたいアイテムを集めて販売しています。

こだわりの雑貨で、「楽しい」を生活に取り入れていきましょう。





SHOWA NISHIKAWA 【寝具・雑貨】

3F 11/17(金) NEW





医療の分野で高い評価を受けてきたムアツふとんをはじめ、直営店ならではの高品質な商品を取り揃えています。

ムアツふとんは独自の凹凸構造で圧力をバランスよく分散・軽減することができ、面ではなく点で支えることで理想的な寝姿勢を保ちます。店頭では実際にお試しいただけるため、他製品との違いをご体感いただけます。

皆さまの睡眠に寄り添うSHOWA NISHIKAWAの想いがたくさん込められた寝具を是非店頭でご体感ください。





サマンサタバサ【レディスバッグ・小物、メンズバッグ・小物】

1F 11/1(水) NEW





サマンサタバサグループよりサマンサタバサ・サマンサベガ・サマンサタバサプチチョイス・キングズが1つになった統合型店舗。様々な世代・シーンに向けたライフスタイル提案型のショップとして展開ブランドからセレクトした商品をご提案します。





ザ・ギャラリーボックス【メンズ、アート作品、フィギア】

2F 9/1(水) RENEW





THE GALLERY BOXは、東京に本店を構えるFASHION,ART,LIFESTYLEをコンセプトとしたハイエンドなセレクトショプ。インポートブランドやドメスティックブランドのラグジュアリーストリートブランドを展開。





エニィスィス・アンフィーロ【レディース、雑貨】

1F 9/16(土) NEW





「ネクストフェミニンベーシック」を追求するanySiSと機能美を追及するUNFILOの複合SHOP。





エムズエキサイト【レディース】

4F 9/16(土) RENEW



‟more fun

more cute‟

今をもっと楽しくもっと可愛くしたい女の子に向けたgirly cute なブランド。





大黒屋【ブランドバッグ・小物、ブランドウォッチ、ジュエリー等の買取・販売】

1F 9/30(土) NEW 静岡県初



ブランド品(バッグ・時計・ジュエリー)、貴金属などを中心に取り扱っております。

お客様に寄り添い地域密着型の真心のこもった対応を心掛けております。



Entertainment





キュート【プリ機】

4F 9/14(木) NEW



Cuteは人気プリ機を取り揃えたシール機専門店です。

当店限定のフォトスポットやメイクスペースをご用意しております。

季節感のあるフォトスポットや大きな鏡などプリ機以外でも店内で撮影をごゆっくりお楽しみいただけます。

是非ご活用下さい。





PRIZE SPOT PALO【クレーンゲーム】

4F 11/1(水) NEW



PRIZE SPOT PALOは大きなぬいぐるみから小さなマスコット、みんなが大好きなお菓子がたくさん詰まったミニクレーンなど、大人からお子さままで楽しめるプライズゲームを取り揃えています。

人気のキャラクターとコラボしたイオンファンタジーのお店でしかゲットできない限定プライズなどもご用意しており、そのほか、かんたんにGETできる「とれやすいいね」のミニクレーンなどもあり、ちょっとした時間に立ち寄れるアミューズメントをお届けします。



